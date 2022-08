Powell-Rede und EZB sorgen für Verunsicherung: SMI vorbörslich tief im Minus -- DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart deutlich nachgeben.

Der SMI tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart klar im Minus.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI gingen am Freitag deutlich niedriger aus dem Handel: Der SLI verlor bis Börsenschluss 1,42 Prozent auf 1'673,08 Einheiten. Beim SPI stand letztlich ein Verlust von 1,22 Prozent auf 14'109,90 Zähler an der Anzeigetafel.

Die mit Spannung erwartete Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf dem Zentralbankertreffen in Jackson Hole am Freitag wurde als falkenhaft interpretiert. Powell sagte, die Fed müsse die Zinssätze weiter anheben und auf einem höheren Niveau halten, bis sie sicher sei, dass die Inflation unter Kontrolle sei. Dieser Prozess werde wahrscheinlich den Arbeitsmarkt schwächen und schmerzhaft für Haushalte ebenso wie Unternehmen sein, warnte er.

Derweil berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass einige Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank bei der Septembersitzung über eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte diskutieren wollten. Eine drohende Rezession im Euroraum dürfe die geldpolitische Normalisierung weder stoppen noch verlangsamen, hiess es.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag deutlich schwächer erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich tief in der Verlustzone.

Die von US-Notenbank-Chef Jerome Powell neu angefachte Zinsangst dürfte den deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginnn weiter belasten. Im Schlepptau der international schwachen Börsen lässt der DAX wohl weiter Federn.

Am Freitag hatte Powell auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole die Märkte erheblich unter Druck gesetzt. Laut dem Bankhaus Metzler hat er nachdrücklich die Absicht bekräftigt, die Geldpolitik so weit zu straffen, dass die Inflation auf das Zielniveau von zwei Prozent sinkt. Dabei habe er eingeräumt, dass dies wahrscheinlich "einige Schmerzen für Haushalte und Unternehmen" bedeutet.

Zuvor hätten einige Marktteilnehmer die Erwartung gehegt, dass die Fed ihren re­striktiven Kurs infolge einer sich abkühlenden Wirtschaft revidieren könnte. "Dem erteilte Powell jedoch eine klare Absage", schrieb der Metzler-Analyst Eugen Keller. Nach Ansicht des Währungshüters warne die Erfahrung der Vergangenheit eindringlich vor einer verfrühten geldpolitischen Locke­rung.

Die Experten der Commerzbank sprachen mit Blick auf die internationalen heftigen Kursverluste schon von einem "brutalen Ausverkauf", wenngleich ein echter Ausverkauf anders aussieht. Der DAX gilt mit dem Rutsch deutlich unter die 13'000-Punkte-Marke auch charttechnisch als angeschlagen. "Das überdurchschnittliche Handelsvolumen stützt den kurzfristig eingeschlagenen Abwärtsmodus zusätzlich", sagte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Eine Gegenbewegung sei "keinesfalls in Sicht".

WALL STREET

An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende steil bergab.

Der Dow Jones verlor während der Sitzung sukzessive an Wert und schloss 3,03 Prozent tiefer auf 32'283,40 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite stürzte noch deutlicher ab und verlor 3,94 Prozent auf 12'141,71 Punkte.

Die von der Notenbank der Vereinigten Staaten angekündigten weiteren Leitzinsanhebungen haben die US-Börsen am Freitag heftig unter Druck gesetzt. Damit haben die beiden Indizes jeweils den grössten Tagesverlust seit über neun Jahren erlitten. Viele Technologiefirmen sind zur Finanzierung ihrer Wachstums stärker von Krediten abhängig als Unternehmen aus traditionelleren Branchen und entsprechend verwundbar bei steigenden Zinsen.

ASIEN

Im Sog der schwachen US-Börsen geht es am Montag auch an den Märkten Asiens abwärts.

In Tokio fällt der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 2,69 Prozent auf 27'871,65 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gibt derweil um 0,14 Prozent auf 3'231,74 Zähler nach. An der Börse in Hongkong verliert der Hang Seng 0,7 Prozent auf 20'029,31 Einheiten.

An der Wall Street hatten falkenhafte Äusserungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell eine Verkaufswelle ausgelöst. Powell hatte in seiner Rede auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole klargemacht, dass die Federal Reserve der Inflationsbekämpfung absolute Priorität einräumt, selbst um den Preis einer Rezession.

In China wecken derweil schwache Konjunkturdaten Hoffnungen auf weitere Unterstützung durch die chinesische Notenbank: Die Gewinne der chinesischen Industrie sind in den ersten sieben Monaten des Jahres um 1,1 Prozent zurückgegangen. Ursächlich waren pandemie- und wetterbedingte Produktionsausfälle.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires