Wall Street legt zu -- SMI und DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen schliessen wenig bewegt

Die US-Börsen setzen ihre Erholung fort. Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt übernimmt Optimismus das Steuer. In Fernost fehlten am Donnerstag ausschlaggebende Impulse.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet, hat dann aber schnell ins Plus gedreht.

Der Leitindex SMI startete noch 0,23 Prozent tiefer bei 9'736,22 Punkten, kann sich dann aber ins Plus vorarbeiten und übersprang dabei auch wieder die Marke von 9'800 Einheiten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI eröffneten ebenfalls mit Verlusten, zeigen sich nun aber mit grünen Vorzeichen.

Nach einem schwachen Start dreht die Stimmung an der heimischen Börse. Händler sprechen zum einen von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste. Zum anderen helfe die Entwicklung in Italien, wo es doch nicht zu Neuwahlen kommt - sondern wohl zu einer neuen Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten.

Händler wollen dem aktuellen Plus gleichwohl nicht zu viel Bedeutung beimessen. "Das stetige Hin und Her geht weiter", meint einer. Der Markt sei "gefangen" zwischen den Risiken (Konjunktur, Handelsstreit) und dem Fakt, dass es kaum Alternativen zu Aktien gebe. Nach wie vor bestimmten die Konjunktursorgen das Geschehen an den Märkten, meinen sie.

Bei den Einzeltiteln stehen die Papiere der UBS nach der Verpflichtung von "Starbanker" Iqbal Khan und von Temenos nach einer Grossübernahme im Rampenlicht.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen am Donnerstag doch noch zu.

Der DAX eröffnete 0,12 Prozent tiefer bei 11'686,84 Punkten, anschliessend kann das deutsche Börsenbarometer kräftig in die Gewinnzone klettern.

Für die erneute Aufwärtsbewegung seien eher fehlende negative Impulse als wirkliche Kaufargumente verantwortlich, bemerkte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Das Wegfallen der politischen Risiken aus Italien sei ein Erleichterungsfaktor. Dennoch drohten weiterhin die Themen Handelsstreit und Brexit sowie Rezessionsängste das Börsengeschehen zu dominieren.

Wieder optimistische Töne aus dem Handelsstreit zwischen den USA und China und die Aussicht auf ein Ende der Regierungskrise in Italien haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag merklich nach oben befördert. Börsianer verwiesen darauf, dass die Anleger vor allem die jüngsten Aussagen aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium, man sei in Gesprächen mit der US-Seite, positiv interpretierten.

In Italien ist der Weg für eine Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) frei, nachdem Staatspräsident Sergio Mattarella den bisherigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hatte. Damit müsste der Rechtspopulist Matteo Salvini in die Opposition. Mit der neuen Regierung dürfte die Zusammenarbeit zwischen Italien und der EU wieder harmonischer werden, schrieb Thomas Altmann vom Investmentunternehmen QC Partners.

WALL STREET

An den US-Börsen geht es am Donnerstag erneut aufwärts.

Der Dow Jones verbuchte zum Börsenstart Aufschläge in Höhe von 0,82 Prozent bei 26'249,09 Punkten und baut diese im Anschluss weiter aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite steigt zur Handelseröffnung 1,13 Prozent auf 7'945,78 Einheiten, danach verteidigt er seine Gewinne.

Positiv aufgenommene Äusserungen Chinas im Handelsstreit mit den USA verleihen der Erholung der an den US-Märkten am Donnerstag weiteren Schwung. Börsianer verwiesen darauf, dass vor allem die jüngsten Aussagen zum Handelskrieg aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium positiv interpretiert würden. "Diesmal liess China verlautbaren, man sei in Gesprächen mit den USA", sagte etwa Jochen Stanzl von CMC Markets und fügte hinzu: "Als wenn man an diesem Punkt nicht schon oft gewesen wäre." US-Präsident Donald Trump kündigte zudem weitere Gespräche mit China an.

Die US-Daten des Tages spielen kaum eine Rolle, zumal sie die Erwartungen weitgehend erfüllten. Das US-Wirtschaftswachstum ist im zweiten Quartal 2019 schwächer ausgefallen als bisher angenommen, dies war aber so erwartet worden. Zudem erholten sich die US-Unternehmensgewinne stark. Die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat leicht, aber im vorausgesagten Rahmen zugelegt.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte verbuchten am Donnerstag keine erheblichen Ausschläge.

In Japan gab der Leitindex Nikkei 0,09 Prozent auf 20'460,93 Punkte nach.

In China zeigte sich der Shanghai Composite zum Börsenschluss 0,10 Prozent tiefer bei 2'890,92 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong präsentierte sich erst ebenfalls wenig bewegt, kletterte aber bis zum Handelsende noch um 0,34 Prozent auf 25'703,50 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Ostasien nahmen die positiven Vorgaben der Wall Street vom Vortag am Freitag nicht auf und lagen überwiegend leicht im Minus. An den US-Börsen hatten die Indizes deutlicher zugelegt, was Marktteilnehmer vor allem mit technischen Faktoren begründeten.

In Asien fehlten dagegen heute neue Impulse. Vom Handelsstreit gab es weiter keine klaren Signale, hier wird nach wie vor damit gerechnet, dass beide Seiten demnächst wieder miteinander reden werden. US-Finanzminister Steve Mnuchin hat sich bezüglich eines konkreten Termins laut Bloomberg eher schwammig geäussert.

