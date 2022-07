US-Börsen gehen mit Gewinnen ins Wochenende -- Nach starken Zahlen von Amazon und Apple: SMI und DAX schliessen vor dem Wochenende fester -- Asiatische Börsen verlieren

SCHWEIZ

Die Schweizer Anleger wagten am Freitag Aktienzukäufe.

Der SMI begann den Handel fester und konnte die Gewinne im weiteren Handelsverlauf halten. Der Schweizer Leitindex ging 0,15 Prozent höher mit 11'145,91 Zählern ins Wochenende.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI eröffneten den Börsentag höher, im weiteren Verlauf dominierten die Käufer. Der SPI schloss 0,36 Prozent fester auf 14'446,39 Punkte und der SLI legte schlussendlich 1,19 Prozent auf 1'733,14 Einheiten zu.

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnete sich damit ein positiver Wochenausklang ab. Zwar hatte die US-Notenbank die Leitzinsen erneut erhöht und die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal - technisch betrachtet - in eine Rezession gerutscht. Doch die schlechten Nachrichten würden zu guten Nachrichten, da damit die Chancen auf weniger aggressive Zinserhöhungen durch die Fed gestiegen seien, kommentierten Marktbeobachter. Zusätzlich dürften die am Vortag nach US-Börsenschluss veröffentlichten starken Ergebnisse der US-Technologieriesen Apple und Amazon dem Sektor Auftrieb gegeben haben.

Auch hierzulande hatten zwei Bluechip-Unternehmen ihre Zahlen veröffentlicht, und zwar der Rückversicherer Swiss Re und der Chiphersteller ams OSRAM. Weitere Impulse kamen am Freitag von der Konjunktur: In der Eurozone wurden Wachstumszahlen zum zweiten Quartal und neue Inflationsdaten veröffentlicht. In den USA stand unter anderem das von der Fed präferierte Inflationsmass PCE auf der Agenda. Auch davon erhofften sich die Marktteilnehmer Hinweise auf die weitere US-Geldpolitik.

Der deutsche Aktienmarkt konnte auch am letzten Tag der Handelswoche ansteigen.

Der Leitindex DAX begann den Handel fester, auch anschliessend baute der deutsche Leitindex seine Gewinne weiter aus. Zur Schlussglocke standen am Freitag Gewinne von 1,52 Prozent auf 13'484,05 Zähler an der Tafel.

Positiv aufgenommene Quartalszahlen von Amazon und Apple hatten am Freitag auch dem deutschen Aktienmarkt weiter nach oben verholfen.

Auf die Quartalsberichte von Amazon und Apple hatten deren Aktien im nachbörslichen US-Geschäft mit hohen Kursaufschlägen reagiert. "Gerade bei den Big-Techs waren grosse Einbrüche durch die steigenden Zinsen befürchtet worden", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Dass die Big-Techs jetzt solide berichten, nimmt viel Druck und auch viel Angst aus dem Markt."

Europas Börsen bauten am Freitagnachmittag die Gewinne noch leicht aus. Überwiegend gute Unternehmenszahlen mit teils erhöhten Prognosen trieben die Kurse. Auch sahen die vorgelegten BIP-Daten aus den europäischen Ländern zumeist positiv aus, wenn auch begleitet von heftigen Inflationsanstiegen.

Der Anstieg der europäischen Börsen in dieser Woche stand jedoch unter Vorbehalt. "Nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Unternehmen werden unter den hohen Energiepreisen ächzen", warnte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank angesichts der Risiken im zweiten Halbjahr. "Die Lieferkettenschwierigkeiten werden ebenfalls bestehen bleiben."

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich mit positiven Vorzeichen ins Wochenende.

Der Dow Jones erzielte einen Tagesgewinn in Höhe von 0,97 Prozent und schloss auf 32'845,13 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite erhielt von starken Quartalszahlen Auftrieb und legte zum Handelsschluss um 1,88 Prozent auf 12'390,69 Zähler zu.

Anleger schöpften Zuversicht aus den überzeugenden Geschäftszahlen der Technologie-Schwergewichte Amazon und Apple. Weiter unterstützend wirkte auch das überraschend schwache Bruttoinlandsprodukt, das schon am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Mit einem neuerlichen Rückgang im zweiten Quartal befindet sich die US-Wirtschaft zwar in einer technischen Rezession, doch lässt dies hoffen, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt. Beobachter wiesen auch darauf hin, dass Teile der US-Wirtschaft noch immer sehr gut laufen und auch die Beschäftigungslage noch immer hervorragend ist.

Unter den Konjunkturdaten des Tages stand vor allem der Arbeitskostenindex aus dem zweiten Quartal im Blick. Dieser ist höher ausgefallen als von Ökonomen prognostiziert, was Inflationssorgen und Zinserhöhungsspekulationen neue Nahrung geben könnte, meinten die Analysten von MUFG. Die persönlichen Einkommen und Ausgaben sind im Juni jeweils etwas stärker gestiegen als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago fiel schwächer aus als prognostiziert, der Index der Universität Michigan für die Verbraucherstimmung etwas besser.

ASIEN

Die asiatischen Börsen schwächelten am letzten Handelstag der Woche.

In Tokio ging es für den japanischen Leitindex Nikkei letztlich marginale 0,05 Prozent auf 27'801,64 Punkte runter.

Auch der der Shanghai Composite musste Verluste hinnehmen. Letztlich beliefen sich die Verluste auf 0,89 Prozent bei 3'253,24 Einheiten. Der Hang Seng schloss sich diesem Abwärtstrend an, er verlor zum Börsenschluss sogar 2,26 Prozent auf 20'156,51 Punkte.

Die Tendenz an den asiatischen Börsen war am Freitag mehrheitlich negativ. Ins Auge stach nach einem verhaltenen Start ein kräftiges Minus in Hongkong. Dazu trugen insbesondere sehr schwache Kurse im Techniksektor bei, dessen Subindex regelrecht einknickte.

Unter den Einzeltiteln verbilligten sich Alibaba-Aktien deutlich. Hintergrund war ein Bericht des Wall Street Journals, wonach der chinesische Milliardär Jack Ma plane, die Kontrolle über den Fintech-Riesen Ant abzugeben, angesichts des regulatorischen Drucks auf das Mutterhaus Alibaba. In diesem Umfeld standen auch andere Techaktien stark unter Verkaufsdruck.

