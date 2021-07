Starke Erholung an den asiatischen Börsen

SCHWEIZ

In Zürich ging es im Mittwochshandel nach oben.

Der SMI konnte seine frühen Gewinne verteidigen und schloss 0,43 Prozent höher bei 12'073,23 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI waren freundlichen gestartet und beendeten den Tag schliesslich fester. Zum Handelsende wiesen sie Zuwächse von 0,38 Prozent bei 1'956,36 Punkten bzw. 0,26 Prozent bei 15'498,06 Zähler aus.

Das Geschäft verlief laut Händlern bis auf einzelne Spezialsituationen in eher ruhigen Bahnen. Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend und einer wahren Flut an Firmenabschlüssen am Donnerstag wollten sich die Anleger nicht zu weit auf die Äste hinauslassen, hiess es am Markt. Eine Änderung des geldpolitischen Kurses des Fed wird allerdings nicht erwartet, und auch ein klares Signal zur Rückführung der Anleihekäufe dürfte es (noch) nicht geben.

Für mehr Verunsicherung sorgte dagegen die Entwicklung bei den chinesischen Aktien, wo der Ausverkauf wohl noch nicht vorbei sein dürfte, wie ein Händler sagte. Investoren sorgten sich in der Volksrepublik vor staatlichen Eingriffen. Zudem nähmen die Sorgen über die möglichen negativen Folgen des rasanten Anstiegs der COVID-19-Delta-Variante für die wirtschaftliche Erholung zu, hiess es.

DEUTSCHLAND

An den deutschen Börsen waren am Mittwoch grüne Vorzeichen zu sehen.

Der DAX konnte seinen anfänglichen Gewinn etwas vergrössern und ging letztlich 0,33 Prozent höher bei 15'570,36 Zählern in den Feierabend.

Nach zwei schwächeren Tagen hat sich der DAX am Mittwoch vor den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed etwas gefangen. Neben den Fed-Beschlüssen am Abend sorgten Quartalszahlen von Unternehmen für Aufmerksamkeit.

Die Fed wird trotz hoher Inflationsraten wohl noch keine geldpolitische Trendwende vollziehen. Ein klares Signal zur Rückführung der Anleihekäufe dürfte es laut Ökonomen noch nicht geben. Die Diskussionen im geldpolitischen Ausschuss über einen Ausstieg sollten jedoch weiter gehen. Die Leitzinsspanne dürfte bei 0,0 bis 0,25 Prozent bleiben.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch ohne gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung knapp im Plus, fiel im Verlauf jedoch ins Minus zurück. Er beendete den Handel 0,37 Prozent tiefer bei 34'930,40 Punkten. Der NASDAQ Composite hielt sich nach einem festeren Start auf grünem Terrain und schloss 0,70 Prozent stärker bei 14'762,58 Zählern.

Die Fed bestätigte ihre sehr lockere Geldpolitik wie erwartet. Der Leitzins bleibe in der Spanne von null bis 0,25 Prozent, teilte die Notenbank am Mittwoch in Washington nach ihrer Zinssitzung mit. Ökonomen hatten mit der Entscheidung gerechnet. Auch die massiven Anleihenkäufe sollen im bisherigen Tempo fortgesetzt werden. Ziel der Niedrigzinspolitik ist es, die US-Wirtschaft bei der Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Zudem verarbeiten die Anleger eine Reihe aktueller Geschäftszahlen insbesondere von Tech-Unternehmen.

ASIEN

Die Indizes in Asien kennen am Donnerstag nur eine Richtung: aufwärts.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei aktuell 0,69 Prozent auf 27'772,15 Punkte. Stand: 7.16 Uhr MESZ.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 1,04 Prozent hoch auf 3'396,56 Indexpunkte. Auch in Hongkong kann der Hang Seng 2,74 Prozent auf 26'172,31 Zähler zulegen.

Bei einer insgesamt freundlichen Tendenz an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag ragen die Börsen in Shanghai und vor allem Hongkong heraus. Der Hang Seng schiesst nach oben und setzt damit die am Vortag begonnene Erholung nach den schweren Verlusten zu Wochenbeginn dynamisch fort. In Shanghai geht es für das Marktbarometer nach vier Tagen mit Verlusten in Folge ebenfalls nach oben. Die Marktexperten von IG sprechen von Optimismus der Marktteilnehmer mit Blick auf ein virtuelles Treffen der chinesischen Regulierer und globaler Investmentbanken am Vortag. Dieses deute auf Sorgen Pekings über die Auswirkungen der jüngst verschärften Regularien für chinesische Unternehmen hin.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires