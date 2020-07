SMI leichter -- DAX schwächer -- Asiens Börsen schliessen vorwiegend fester

Die heimischen Märkte notieren am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex bewegt sich am Mittwoch mit rotem Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten mehrheitlich auf grünem Terrain.

SCHWEIZ

Die Anleger in der Schweiz zeigen sich am Mittwoch vorsichtig.

Der Leitindex SMI startete praktisch ohne Abschläge bei 10'276,94 Zählern in den Mittwochshandel und notiert anschliessend leichter.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI starteten ebenfalls ohne grosse Veränderungen bei 1'560,09 Punkten bzw. 12'721,01 Einheiten. Im weiteren Verlauf pendeln sie um die Nulllinie.

Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) haben sich die Anleger an den europäischen Börsen am Mittwoch eher zurückgehalten. In Frankreich gab es indes Auftrieb nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalsberichten von Unternehmen.

Die Berichtssaison nimmt laut dem Marktexperten Andreas Lipkow von der comdirect bank weiter Fahrt auf. Gemischte Einblicke gab es vor allem in die Wirtschaftslandschaft der USA, wie er sagte. "Während es bei den Technologieunternehmen weiterhin relativ rund läuft, hängen die Unternehmen der "Old-Economy" hinten an. Das sich daraus ergebende Spiegelbild macht die heutige Fed-Sitzung nach dem europäischen Börsenschluss umso spannender. Entsprechend ruhig dürfte der heutige Handelstag verlaufen."

Konsens sei allerdings, dass die Fed an der Geldpolitik per se erst einmal nichts ändern werde, merkte Devisenexpertin Antje Praefke von der Commerzbank an. Vielmehr dürfte Fed-Chef Jerome Powell erneut betonen, dass die Notenbank noch lange expansiv bleiben werde und bereit sei, falls nötig, noch expansiver zu werden, um die Wirtschaft zu stützen.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch zeigt sich der DAX pessimistisch.

Der DAX startete den Mittwochshandel mit Abschlägen von 0,12 Prozent bei 12'819,63 Punkten und notiert mittlerweile weiter auf rotem Terrain.

Auch nach zwei Tagen der Stagnation herrscht am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst weiter Vorsicht. An der Wall Street hatten die Aktienkurse in der letzten Handelsstunde nachgegeben. Angesichts der nach wie vor hohen Zahlen von mit dem Coronavirus Infizierten, des Zinsentscheids der Fed an diesem Abend und einer Reihe von Quartalsberichten grosser Konzerne mieden die Anleger das Risiko.

Brandneue Infos werde die Fed vermutlich nicht geben, hiess es von Devisenexpertin Antje Praefke von der Commerzbank. Fed-Chef Jerome Powell werde vielmehr erneut betonen, dass die Notenbank noch lange expansiv bleiben werde und bereit sei, falls nötig noch expansiver zu werden, um die Wirtschaft zu stützen.

Anleger hofften zudem auf eine weitere Konjunkturspritze seitens der US-Regierung, sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Der Streit der Demokraten und der Regierung um das Corona-Hilfspaket setze sich jedoch fort, es sei keine schnelle Einigung in Sicht. Sollten in naher Zukunft keine anderen positiven Impulse folgen, könnten die Investoren am Aktienmarkt bald die Geduld verlieren, mahnte der Experte.

WALL STREET

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem Abschlag von 0,77 Prozent bei 26'379,56 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab sogar noch deutlicher nach und rutschte um 1,27 Prozent auf 10'402,09 Zähler ab.

Am Markt hiess es, angesichts der Coronavirus-Sorgen und vor wichtigen Ereignissen, darunter der nächste Zinsentscheid der Fed am Mittwoch und einer Schar bedeutender Unternehmensberichte, gingen die Anleger vorerst nicht weiter ins Risiko. Am Dienstag schon gab es eine Reihe von Quartalsberichten zu verarbeiten, die dieses Mal bei den Anlegern teils nicht so gut ankamen. In den kommenden Tagen rücken dann die Technologiewerte stark in den Fokus. Vor diesen Resultaten und nach der Vortagserholung positionierten sich die Anleger im Sektor abwartend.

ASIEN

Die Börsen in Asien notierten am Mittwoch mehrheitlich fester.

In Tokio verbuchte der Nikkei Abschläge von 1,15 Prozent auf 22'397,11 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland ging es derweil aufwärts: Der Shanghai Composite gewann 2,06 Prozent auf 3'294,55 Indexpunkte hinzu. In Hongkong legte der Hang Seng 0,45 Prozent auf 24'883,14 Einheiten zu.

In der Breite zeigte sich der zuletzt schwache Dollar dagegen behauptet, der Dollar-Index liegt am Tag der Zinsentscheidung der US-Notenbank unverändert. Das am Abend erwartete Ergebnis sorgt an den Aktienmärkten tendenziell für etwas Zurückhaltung. Die Spekulationen gehen mehrheitlich in die Richtung, dass die US-Notenbank taubenhaft auftreten und für längere Zeit sehr niedrige Zinsen signalisieren wird angesichts der Corona-Krise. Dies drückt auf den Dollar.

Beim Gold hat sich die Lage beruhigt. Nach den Rekordhochs am Montag und Dienstag wird die Feinunze in Asien mit 1.953 Dollar gehandelt, 6 Dollar niedriger als in den USA und knapp 30 Dollar unter dem Rekordhoch. Neben der US-Notenbank verweisen Marktteilnehmer auf die US-chinesischen Spannungen, die für Zurückhaltung und Abwarten bei den Käufern sorgten. Auch dass sich die Parteien in den USA noch nicht auf benötigte neue Stimuli einigen konnten, beschäftigt die Anleger.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires