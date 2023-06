SMI vorbörslich leicht tiefer -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag vor Handelsstart etwas tiefer.

Der SMI zeigt sich vor Handelsstart leicht in Rot.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen vorbörslich der Tendenz des Leitindex.

Mit einem recht volatilen Geschäft rechnen Händler am Donnerstag. Der Markt dürfte weiter von neuen Positionierungen in Richtung Halbjahresultimo geprägt sein. Dies zeigt sich an Sektorrotationen hinter den Indizes und fehlenden Trends. Auch die uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street unterstreichen dies. Klar im Minus gingen die Versorgerwerte aus dem Handel, die unter den Zinsaussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Sintra litten. Wie von einigen Marktbeobachten erwartet, nutzte Powell das dortige Podium, um nochmal seinen Willen zur Inflationsbekämpfung in aller Deutlichkeit zu unterstreichen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juli preisten Marktteilnehmer daraufhin mit fast 82 Prozent ein nach nur 52 Prozent vor einem Monat.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag wenig verändert erwartet.

Der DAX dürfte sich zu Handelsstart auf Vortagsniveau zeigen.

Der Dax bleibt vor der nahen Berichtssaison ohne klaren Trend. Von der Wall Street kommt momentan ebenfalls wenig Schub. Nach dem starken Dienstag ebbte die Nachfrage zur Wochenmitte wieder deutlich ab.

Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im Juni nach dem Rückgang im Vormonat wieder zugenommen haben. Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen ist und sehen die Jahresteuerungsrate bei 6,7 (Mai: 6,3) Prozent. Analysten nehmen an, dass das Inflationsgeschehen stark von Basiseffekten beeinflusst wurde. So dürfte die Jahresteuerung von den Energie- und Nahrungsmittelpreisen gedrückt worden sein. Ein wichtiger Faktor, der die Verbraucherpreise im Mai sogar sinken liess, fehlt aber im Juni: Die Einführung des 49-Euro-Tickets im Nahverkehr. Daten zur Entwicklung der Kerninflation, auf die die EZB derzeit besonders achtet, veröffentlicht Destatis nicht.

WALL STREET

Nach der Kurserholung tags zuvor tendierten die US-Aktienmärkte am Mittwoch uneinheitlich.

Der Dow Jones Index schloss 0,21 Prozent tiefer bei 33'853,91 Zählern.

Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 0,27 Prozent auf 13'591,75 Zähler.

Am Dienstag hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten den US-Börsen Halt gegeben. Am Mittwoch drückte jedoch ein Bericht über mögliche weitere Exportbeschränkungen für US-Halbleiterhersteller etwas auf die Marktstimmung. Laut dem "Wall Street Journal" erwägt die US-Regierung, die Bestimmungen für die Ausfuhr von Computerchips nach China zu verschärfen. Dabei gehe es insbesondere um leistungsstarke Chips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), hiess es unter Berufung auf Insider.

ASIEN

Die Börsen in Fernost notieren an Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 0,37 Prozent auf 33'315,88 Zähler.

In China tendieren die Indizes jedoch gen Süden: Auf dem chinesischen Festland notieren der Shanghai Composite derweil 0,04 Prozent tiefer bei 3'188,00 Einheiten. In Hongkong geht es für den Hang Seng indes 1,31 Prozent auf 18'920,93 Indexpunkte nach unten (7.45 Uhr MESZ).

Mit Ausnahme von Hongkong tut sich am Donnerstag an den Aktienmärkten in Asien wenig. Die Indizes bewegen sich in einer engen Handelsspanne und schliessen sich der wenig veränderten Tendenz an der Wall Street vom Vortag an. Für etwas Unterstützung in Tokio sorgt der Yen, der auf seinem Mehrmonatstief verharrt.

In Hongkong geht es für den zuletzt bereits oft volatileren HSI kräftig südwärts. Die Marktteilnehmer dort seien verunsichert, weil die US-Regierung ein mögliches Verbot von Chipexporten nach China erwäge, erklärt CMC-Analystin Tina Teng.

An den anderen Plätzen ist von Zurückhaltung mit Blick auf den Halbjahresultimo zu hören, an dem unter anderem viele Fonds Zwischenbilanz ziehen. Ausserdem wollten viele Akteure weitere Konjunkturdaten abwarten, die potenziell Aufschlüsse über das weitere Vorgehen der Notenbanken bringen könnten. Am Vortag betonte US-Notenbankchef Powell beim Notenbanken-Forum in Portugal, dass der Offenmarktausschuss bei seinen jüngsten Beratungen nicht konkret beschlossen habe, ob die Zinsen nun nur noch bei jeder zweiten Sitzung angehoben werden sollten. "Wir treffen die Entscheidungen mit etwas mehr Zeit dazwischen, um mehr Informationen über Daten zu bekommen und um zu sehen, wie viel Bremsung wirklich aus der Pipeline kommt", so Powell.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires