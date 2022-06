Schwache US-Vorgaben: SMI und DAX verlieren vorbörslich -- Asiatische Börsen schwächer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch vor einem schwächeren Handelsstart.

Der SMI dürfte damit seine gestrigen Verluste ausweiten.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI dürften der schwachen Tendenz des Leitindex folgen.

Die kurzzeitige Erholungsphase des heimischen Aktienmarktes droht damit zu verpuffen. Die Inflations- und Rezessionssorgen existieren unvermindert, zudem sind die Vorgaben aus Übersee sehr schwach. Nach einem positiven Handelsstart verloren die US-Börsen kontinuierlich an Boden. Experten machten dafür unter anderem die weiter zurückgehende Konsumentenstimmung in den USA verantwortlich. Auch an den asiatischen Börsen geht es am Mittwoch bergab.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird vorbörslich erneut tiefer gehandelt.

Dem DAX dürfte es zur Handelseröffnung schwer fallen, an die gestrigen Kursgewinne anzuknüpfen.

Dem DAX droht am Mittwoch ein erneuter Rücksetzer. An der Wall Street war es nach dem europäischen Handelsende weiter abwärts gegangen. An der Wall Street belastete vor allem die schlechte Konsumstimmung im Juni. Die Konsumausgaben der Bürger sind mit Abstand das wichtigste Standbein der gesamten Wirtschaft in den USA. Der revidierte Wachstumsausblick der Experten der Credit Suisse steht nun "an der Klippe zur Rezession".

In Deutschland stehen am Nachmittag neue Inflationsdaten an. Die Teuerung ist weiterhin sehr hoch, in Deutschland wie in der gesamten Eurozone. Die Europäische Zentralbank (EZB) steht deshalb unter Druck, die Zinsen zu erhöhen und dies womöglich sogar mit grösseren Schritten als zunächst gedacht. Die Inflation zu drosseln und gleichzeitig eine Rezession vermeiden, ist derzeit das Dilemma der Notenbanken. Auf Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde beim geldpolitischen Symposium der Notenbank im portugiesischen Sintra werden die Anleger deshalb auch zur Wochenmitte besonders achten.

Zur Deutung der Inflationsdaten an diesem Mittwoch genüge ein Blick auf die Stelle vor dem Komma, wobei die 8 dabei die gefürchtete Zahl sei, schrieb Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Denn eine 8 vor dem Komma wäre gleichbedeutend mit einem neuen Rekord für das wiedervereinigte Deutschland. Zudem würde die 8 vor dem Komma die Diskussionen über grössere Zinsschritte der EZB neu befeuern." Die Zahl habe das Potenzial, neue Schockwellen durch die Märkte zu senden, warnte Altmann.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten ihre anfänglichen Gewinne am Dienstag nicht halten und fielen in die Verlustzone.

Der Dow Jones rutschte im Handelsverlauf ab und schloss 1,56 Prozent tiefer bei 30'947,78 Punkten. Der Tech-Index NASDAQ Composite verlor daneben 2,98 Prozent auf 11'181,54 Zähler.

Anfangs wurden die US-Märkte von der chinesischen Lockerung der Quarantänebestimmungen für Einreisende gestützt. Jedoch herrschten weiterhin Inflations- und Rezessionsängsten vor. Dementsprechend kreisten die Sorgen um die Frage, wie aggressiv die US-Notenbank die Zinsen angesichts der Gefährdung der Konjunktur anheben wird. Daher werden im Lauf der Woche Konjunkturdaten und Notenbankeraussagen im Fokus stehen. Zudem könnte es zu Positionsbereinigungen zum Quartalsende kommen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich heute geschlossen schwächer.

In Tokio verlor der Leitindex Nikkei letztlich 0,89 Prozent auf 26'807,51 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls gen Süden: Der Shanghai Composite muss zeitweise Einbussen von 0,88 Prozent auf 3'379,26 Punkte (Stand: 08:10 Uhr MEZ) verkraften. Der Hang Seng verliert sogar zwischenzeitlich 1,89 Prozent auf 21'994,14 Einheiten.

Die Börsen in Ostasien folgen am Mittwoch den schwachen US-Vorgaben. Händler sprechen von einer negativen Gemengelage mit Inflations- und Rezessionssorgen. Aber auch mit den Lockerungen der chinesischen Corona-Massnahmen, die am Vortag noch gestützt hatten, gehen Händler nun hart ins Gericht. Die Verkürzung der Quarantäne für einreisende Besucher sei keineswegs eine Abkehr der Null-Covid-19-Strategie, heisst es. Die Massnahme sei eher Symbolpolitik. Damit drohten die Lieferkettenprobleme anzuhalten, einschliesslich der inflationstreibenden Effekte.

Besonders in Japan sind starke Kursverluste zu verzeichnen. Auch der seit zwei Tagen sinkende Yen stützt nicht. Die Dollarstärke sei Ausdruck der ökonomischen Verunsicherung, der Yen habe angesichts der auseinanderlaufenden Geldpolitik in Japan und den USA seine Rolle als vermeintlich sicherer Hafen etwas eingebüsst, heisst es.

