Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich die Anleger am Montag zurückhaltend.

Der SMI war mit einem kleinen Minus gestartet und tendierte auch im weiteren Verlauf seitwärts. Letztlich stand ein kleiner Zuwachs von 0,08 Prozent bei 12'009,17 Indexpunkten an der Kurstafel.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI bewegten sich nach einem etwas schwächeren Start nur wenig. Schlussendlich beendeten sie den Tag bei 1'942,79 Zählern (-0,16 Prozent) bzw. bei 15'425,00 Punkten (+0,03 Prozent).

Laut Händlern war das Marktgeschehen durch eine Mischung aus Optimismus und Zurückhaltung geprägt. Dies habe bereits in der Vorwoche dafür gesorgt, dass der SMI zwar die sechste Handelswoche in Folge mit einem Gewinn abgeschlossen habe, dieser allerdings vergleichsweise klein ausgefallen sei.

Das Coronavirus gehörte wieder zu den dominierenderen Themen am Markt. Steigende Infektionszahlen haben in Asien in einzelnen Ländern dafür gesorgt, dass Schutz-Massnahmen verstärkt bzw. implementiert wurden. Das Auftauchen der Delta-Variante sei eine Erinnerung daran, dass die Pandemie noch längst nicht überwunden sei, so ein Händler. Gerade wegen der Delta-Variante stiegen denn auch wieder die Sorgen, dass sich das Virus aktuell schnell ausbreite. "Während der mittelfristige Effekt auf die Aktienmärkte eher gering sein dürfte, könnten neue Restriktionen die Kauflaune der Anleger kurzfristig noch weiter reduzieren." Auf Datenseite wiederum dürften sich Anleger in dieser Woche auf die US-Arbeitsmarktzahlen und das Treffen der OPEC+ fokussieren.

Gestützt wurde der Markt ausserdem von den drei Schwergewichten Roche, Novartis und Nestlé.

DEUTSCHLAND

In Deutschland traten die Anleger am ersten Handelstag der Woche auf die Bremse.

Der DAX wechselte nach einem schwachen Start mehrmals das Vorzeichen und ging dann am Abend 0,34 Prozent schwächer bei 15'554,18 Punkten in den Feierabend.

"Es ist weiterhin eine Mischung aus Optimismus und Zurückhaltung, die das Geschehen an der Frankfurter Börse kennzeichnet, und so dürfte sich der Seitwärtstrend auch zum Start in die neue Handelswoche zunächst fortsetzen" bemerkte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker Axi. Er verwies aber auch auf die zunehmenden Sorgen um die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Europa. Dies könne zu neuen Restriktionen führen und damit die Kauflaune der Anleger kurzfristig noch mehr schmälern. "Für den DAX bedeutet dies im besten Fall eine Fortsetzung der Konsolidierung auf dem hohen Niveau", erwartet Cutkovic.

In dieser Woche stehen einige wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, wie Inflationsdaten und die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, der ISM-Index in den USA und vor allem der US-Arbeitsmarktbericht. In den vergangenen zwei Monaten hatten die Daten vom US-Jobmarkt trotz der starken Konjunkturerholung nicht überzeugt. Sollten die Juni-Zahlen besser ausfallen, könnte dies wieder neue Inflations- und Zinssorgen wecken.

"Inflationsseitig ist noch keine Entwarnung zu geben, auch wenn sich jüngst die Rahmenbedingungen nicht weiter zugespitzt haben", betonte Helaba-Experte Ralf Umlauf. In der Eurozone tendierten die Inflationserwartungen de facto seit April seitwärts. Lieferengpässe und die Nachfrageerholung seien neben den anhaltend hohen Rohstoffpreisen aber weiterhin Inflationstreiber.

WALL STREET

Mit Ausnahme des Leitindex haben die wichtigsten US-Aktienbarometer ihren Rekordlauf am Montag fortgesetzt.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung wenig bewegt und rutschte anschliessend tiefer ins Minus. Letztlich ging er 0,44 Prozent leichter bei 34'283,14 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite verbuchte dagegen Gewinne, nachdem er bereits zum Start zulegen konnte. Er ging schliesslich mit plus 0,98 Prozent bei 14'500,51 Zählern in den Feierabend.

Stützend wirkte, dass Präsident Joe Biden am Wochenende von Veto-Plänen gegen die überparteiliche Einigung auf das 1,2 Billionen US-Dollar schwere Konjunkturprogramm abgerückt ist, falls ein weiterer Ausgabenplan der Demokraten nicht auch den Kongress passieren sollte.

Von Sorgen über weltweit wieder steigende Corona-Infektionszahlen aufgrund der besonders ansteckenden Delta-Variante war wenig zu spüren. Auch der an diesem Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht schien für die Anleger vorerst noch weit entfernt. Die Daten spielen generell eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der Notenbank Fed.

ASIEN

Die Anleger in Asien sind am heutigen Dienstag eher in Verkaufslaune.

In Tokio gibt der Nikkei aktuell (07:02 MESZ) um 0,95 Prozent auf 28'771,73 Indexpunkte nach.

In China notiert der Shanghai Composite ebenfalls 0,95 Prozent tiefer bei 3'572,27 Punkten. Auch in Hongkong ist die Stimmung an der Börse nicht besser, der Hang Seng verliert aktuell 0,77 Prozent auf 29'043,02 Zähler.

Ängste vor einer Ausweitung der Delta-Variante des Covid-19-Virus dominierten das Geschehen, berichten Marktteilnehmer, zumal in Ländern wie beispielsweise Japan die Durchimpfung der Bevölkerung nicht allzu weit fortgeschritten ist. Für Zurückhaltung der Anleger bei Aktien sorgten daneben die jüngsten Luftangriffe der USA auf Ziele in Syrien und Irak, heisst es an anderer Stelle. Da konnten auch die guten Vorgaben aus den USA nichts dran ändern. Die Präferenz für sichere Anlagen in diesem Umfeld zeigt sich unter anderem beim Yen, der traditionell als sicherer Hafen gilt und gegenüber der gleichen Vortageszeit merklich zugelegt hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires