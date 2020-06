Asiens Börsen in Rot

An den Märkten in Fernost werden am Montag Abschläge verzeichnet.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag letztlich schwächer.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,73 Prozent höher bei 10’163,91 Punkten und stand auch anschliessend im Plus, wechselte dann aber das Vorzeichen, sodass er letztlich 0,42 Prozent leichter bei 10'047,79 Einheiten ins Wochenende ging.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigten sich wechselhaft und beendeten den Freitagshandel schlussendlich in Rot. Der SLI verlor 0,07 Prozent auf 1'498,98 Zähler, während der SPI zum Handelsschluss 0,3 Prozent auf 12'432,50 Indexpunkte abgab.

Mit Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Nach anfänglichen Gewinnen bröckelten diese im Tagesverlauf ab und mit dem sehr schwachen Start an der Wall Street fiel der SMI ins Minus. Der Markt befinde sich weiter im Spannungsfeld zwischen der Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung und den weiter steigenden Neuinfektionen - vor allem in den USA.

Eine Reihe von US-Bundesstaaten wie Arizona, Texas, South Carolina und Florida verzeichnen Zuwächse bei den Neuinfektionen von über 30 Prozent gegenüber der Vorwoche. Texas hat bereits Pläne zum Zurückfahren der Lockdowns und behördlichen Auflagen verschoben. In einigen Bundesstaaten wurden sogar neue Auflagen erlassen. Dagegen lockern andere US-Bundesstaaten die Auflagen weiter und bewegen sich in Richtung einer Normalisierung des öffentlichen Lebens.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erzielte am Freitag Abschläge.

Der DAX startete 1,07 Prozent fester bei 12'308,48 Einheiten und lag auch im weiteren Handelsverlauf in der Gewinnzone. Am Nachmittag kam dann jedoch die Wende und er fiel auf rotes Terrain zurück. Letztlich verabschiedete er sich mit minus 0,73 Prozent bei 12'089,39 Einheiten aus der Woche.

Bei zuletzt wieder gestiegenen Corona-Sorgen und derweil recht passablen Wirtschaftsdaten tat sich der DAX auch am Freitag schwer. "Es will aktuell keine richtige Kauflaune aufkommen", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der comdirect Bank. Das Sommerloch scheint bereits seinen Schatten voraus zu werfen. Das Umfeld ist derweil laut den Experten der Credit Suisse herausfordernd. Aktien blieben zunächst attraktiv, doch schade eine gewisse Vorsicht nicht. Vor allem die Entwicklung in den Vereinigten Staaten und die dort wieder zum Teil stark steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen bereitet vielen Investoren Kummer.

WALL STREET

Am Freitag ging es an der Wall Street deutlich abwärts.

Der US-Leitindex Dow Jones verlor bis zur Schlussglocke 2,84 Prozent auf 25'015,55 Zähler. Er hatte zum Handelsstart lediglich ein Minus von 0,40 Prozent bei 25'641.69 Punkten ausgewiesen, gab im weiteren Handelsverlauf aber weiter kräftig nach und rutschte zeitweise sogar unter die Marke von 25'000 Punkten. Der NASDAQ Composite schoss 2,59 Prozent leichter bei 9'757,22 Punkten. Auch er geriet im Verlauf immer stärker unter Druck, nachdem er zu Beginn lediglich einem Abschlag von 0,22 Prozent bei 9'995.12 Einheiten verbuchen musste.

Die Berg- und Talfahrt an den US-Börsen setzte sich am Freitag fort. Auf die Gewinne am Vortag folgten nun wieder Verluste. Gemischt ausgefallene Konjunkturdaten stützten diesmal nicht. Dominantes Thema blieb die Entwicklung der Corona-Infektionen in den Vereinigten Staaten. Eine Reihe von US-Bundesstaaten wie Arizona, Texas, South Carolina und Florida verzeichnen Zuwächse der Neuinfektionen von über 30 Prozent gegenüber der Vorwoche. Texas hat bereits Pläne zum Zurückfahren der Stillstände und behördlichen Auflagen verschoben. In einigen Bundesstaaten wurden sogar neue Auflagen erlassen. Andere Staaten in den USA lockern die Auflagen dagegen weiter und bewegen sich in Richtung einer Normalisierung des öffentlichen Lebens.

"Im Moment ist der Markt sozusagen auf Eis gelegt. Anleger suchen wirklich nach Orientierungshilfen für die nächste Phase: Werden wir Anzeichen einer Erholung sehen oder besteht die Gefahr, dass die Dinge wieder ins Rutschen geraten?", fragt Ökonom Rhys Herbert von Lloyds Banking.

ASIEN

Anleger in Fernost lassen am Montag Vorsicht walten.

In Tokio gibt der Nikkei 2,19 Prozent nach auf 22'019,26 Punkte. (7.11 Uhr MESZ)

Der Shanghai Composite verliert derweil 0,71 Prozent auf 2'958,46 Zähler. In Hongkong büsst der Hang Seng aktuell 1,59 Prozent auf 24'159,69 Punkte ein.

Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Montag den negativen Vorgaben der Wall Street. Im späten Geschäft präsentieren sich die Börsen der Region durch die Bank mit Abgaben. Während manche Marktteilnehmer noch von der Furcht vor neuen Corona-Infektionswellen sprechen, sind diese für andere Teilnehmer längst im Anrollen, zumal immer mehr Staaten rund um den Globus neue Rekordzahlen melden. Während im Süden der USA neue Auflagen mit Stillständen erlassen werden - Florida meldete einen neuen Tageshöchstwert an Neuinfektionen -, sind in China mit Schwerpunkt Peking wegen neuer Ausbrüche wieder ganze Stadtteile abgeriegelt worden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires