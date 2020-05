Asiens Börsen leichter -- SMI über 9'900 Zählern -- DAX schliesst mit klaren Gewinnen

In Asien geb die Kurse am Freitag überwiegend nach. Der heimische Leitindex und der deutsche Markt zeigten sich im Donnertagshandel fester. Die US-Börsen wiesen rote Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Am Donnerstag ging es an der Schweizer Börse wieder bergauf.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,72 Prozent höher bei 9'786,16 Punkten und konnte seinen Gewinn im Verlauf noch ausbauen. Letztlich stand ein Plus von 2,16 Prozent bei 9'926,03 Zählern an der Kurstafel.

Bei den Nebenwerteindizes SLI und SPI ging es nach einem festeren Start ebenfalls weiter bergauf. Der SLI legte 2,26 Prozent auf 1'475,46 Zähler zu, während der SPI 2,14 Prozent auf 12'330,08 Punkte hinzugewinnen konnte.

Am Schweizer Aktienmarkt haben die Kurse am Donnerstag kräftig zugelegt, wobei der Leitindex SMI erstmals seit Ende April wieder über die Marke von 9'900 Punkten gestiegen ist. Getragen wurde der Kursanstieg von den Hoffnungen auf eine Wiederbelegung der Wirtschaft und auf den massiven Wiederaufbau-Fonds der EU.

Warnungen von Beobachtern vor Übertreibungen wurden kaum gehört. Die Anleger wollten offenbar nicht erkennen, dass die wirtschaftliche Situation nach dem Coronavirus eine andere sein werde als vor der Krise, kommentierte etwa ein Marktanalyst. Keine guten Nachrichten gab es zudem aus den USA, wo die Wirtschaft nach neusten Zahlen im ersten Quartal noch etwas stärker geschrumpft ist als angenommen. Zudem stieg die Zahl der Arbeitslosen in der vergangenen Woche weiter stark an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich im Donnerstagshandel stärker.

Der DAX eröffnet mit einem Plus von 0,76 Prozent bei 11'746,78 Punkten und blieb auch weiterhin auf grünem Terrain. Er beendete den Tag letztlich 1,06 Prozent stärker bei 11'781,13 Einheiten.

Die jüngste Erholungsrally hatte den DAX tags zuvor zeitweise bereits bis 11'747 Punkte geführt und damit knapp über die exponentielle 200-Tage-Linie, die als ein Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Damit wandele sich der ehemalige Widerstand bei dieser Marke nun in eine charttechnische Unterstützung, schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in einem Kommentar am Morgen.

"Aus technischer Sicht sind wir an einem gefährlichen Punkt angekommen", konstatierte hingegen Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Der Aktienmarkt sei massiv überkauft. Ein Rückschlag sei da schon eher der Normalfall als eine Überraschung.

WALL STREET

An der Wall Street notierten die Indizes am Donnerstag leichter.

Der US-Leitindex Dow Jones startete 0,58 Prozent stärker bei 25.697,36 Einheiten und verteidigte anschliessend seine Aufschläge gegen einen zwischenzeitlichen Rücksetzer. Kurz vor Handelsschluss fiel er ins Minus zurück, sodass er letztlich 0,58 Prozent tiefer bei 25'400,64 Einheiten schloss. Dagegen verlor der NASDAQ Composite zum Handelsstart 0,20 Prozent auf 9.392,99 Zähler, danach rückte er jedoch auf grünes Terrain vor. Allerdings notierte auch er schlussendlich mit minus 0,46 Prozent bei 9'368,99 Stellen auf rotem Terrain.

Zunehmende Sorgen rund um die Situation zwischen den USA und China bzgl. der Hongkong-Thematik boten potenzielle Belastungsfaktoren. "Das ist nur eine weitere potenzielle Sorge neben der Coronavirus-Pandemie", meinte Marktstratege Brian O'Reilly vom Vermögensverwalter Mediolanum. "Ob wir tatsächlich in einen Handelskrieg 2.0 geraten - ich glaube, selbst in einer zweiten Trump-Amtszeit würden sie sich zurückhalten, diesen Weg einzuschlagen." Grundsätzlich haben Investoren aber die wirtschaftliche Erholung aus der Pandemie im Blick. Im späten Handel kam es zu einem Rücksetzer nachdem US-Präsident Donald Trump für den Freitag eine Pressekonferenz zu China ankündigte.

ASIEN

In Asien zeigen sich die wichtigsten Indizes vor dem Wochenende mehrheitlich mit roten Vorzeichen.

In Japan verliert der Nikkei aktuell (06:48 Uhr) 0,35 Prozent auf 21'839,78 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,01 Prozent auf 2'846,41 Einheiten. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 0,71 Prozent auf 22'968,41 Zähler abwärts.

Gewinnmitnahmen prägen am Freitag das Bild an den Börsen in Ostasien. Hatte zuletzt die Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft nach dem Abflauen der Coronakrise die Märkte nach oben getragen, tritt nun wieder die Sorge um die Zukunft Hongkongs in den Vordergrund.

In Peking hatte am Donnerstag der Nationale Volkskongress das international umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong gebilligt, mit dem "Separatismus" und "Aufruhr" in der Sonderverwaltungszone offiziell verboten werden sollen. Damit reagierte China auf die monatelangen, mitunter gewalttätigen Proteste der Hongkonger Demokratiebewegung im vergangenen Jahr. Das Gesetz soll "Abspaltung", "Subversion", "Terrorismus" und die "Gefährdung der nationalen Sicherheit" unter Strafe stellen und den offenen Einsatz der festlandchinesischen Sicherheitsbehörden in Hongkong ermöglichen.

Die US-Regierung entzog der Finanzmetropole aus Protest gegen das Gesetz ihren Sonderstatus. Präsident Donald Trump kündigte für Freitag eine Pressekonferenz zur Entwicklung um Hongkong an. Es wird erwartet, dass die USA neue Sanktionen gegen China verhängen und damit der Handelsstreit zwischen den beiden Ländern wieder hochkocht.

Am Freitag gehe es vor allem darum, sich vor der Pressekonferenz des US-Präsidenten zu positionieren, kommentiert Marktstratege Stephen Innes von Axicorp das Geschehen am Markt. Der Stratege warnt vor weitreichenden Folgen für den Fall, dass die USA Hongkong künftig nur noch als chinesische Stadt betrachteten. Die Ratingagenturen wären gezwungen, nachzuziehen. Und in den viel beachteten MSCI-Indizes würde der Börsenplatz Hongkong, der dort bislang als Industrieland klassifiziert ist, ebenso wie die Börsen in Schanghai und Shenzhen nur noch als sogenannter Emerging Market behandelt, weil China nur im Schwellenländer-Index von MSCI ist. In der Folge bliebe ausländischen Investoren keine andere Wahl, als massiv Kapital aus Hongkong abzuziehen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires