Asiatische Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag mit Gewinnen.

Der SMI war mit einem Plus in den Handel eingestiegen und hielt sich auch im Verlauf deutlich in der Gewinnzone. Bei 11'344,32 Zählern (plus 0,74 Prozent) schloss der SMI.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich im Freitagshandel höher. Der SPI schloss 0,8 Prozent im Plus bei 15'136,02 Einheiten und der SLI 0,97 Prozent höher bei 1'855,89 Stellen.

An der Schweizer Aktienbörse zeigte sich ein versöhnlicher Wochenausklang. Nach den Vortagesverlusten ging es mit den Kursen am Freitag mehrheitlich nach oben. Händler sprachen von einer technischen Gegenbewegung. Dabei können die Schwergewichte Nestlé und Roche, die zuletzt wegen enttäuschenden Quartalsberichten unter Druck geraten waren, ein wenig verlorenes Terrain zurückerobern.

Für zusätzliche Unterstützung sorgten die am Vorabend nachbörslich in den USA veröffentlichten Quartalsberichte der US-Technologiegiganten Microsoft und Alphabet. Dies dränge die schwachen Ergebnisse der Branchenvertreter Meta, Caterpillar und IBM wieder etwas in den Hintergrund, hiess es am Markt. Die Erholung fiel an der Wall Street denn auch deutlich aus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es im Freitagshandel deutlich nach oben.

So startete der DAX etwas höher und legte im Anschluss direkt weiter zu. Die 18'000-er Marke wurde im Verlauf wieder mit Leichtigkeit zurückerobert. Letztlich ging der deutsche Leitindex sogar noch 1,36 Prozent höher bei 18'161,01 Einheiten aus der Sitzung.

Nach dem erneuten Rutsch unter die Marke von 18'000 Punkten am Vortag kam es für den DAX am Freitag damit zu einer Stabilisierung. Damit wird die dreiwöchige Korrektur von seinem Rekordhoch bei 18'567 Punkten zunächst gestoppt.

"Nach den starken Quartalsberichten von Alphabet und Microsoft gestern Abend ist die Enttäuschung über den Meta-Ausblick erst einmal vergessen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die zwischenzeitlich scharfe Korrektur von gestern ist erst einmal Vergangenheit." Auffällig hohe Handelsumsätze sprächen ohnehin dafür, dass die erneute Korrektur von vielen zum Nachkaufen genutzt worden sei.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel verlief am Freitag wieder freundlicher.

Der Dow Jones Index konnte seinen anfangs noch recht kleinen Gewinn im weiteren Verlauf ausbauen und schloss letztlich 0,40 Prozent höher bei 38'239,66 Punkte. Der NASDAQ Composite war bereits mit einem deutlichen Plus gestartet und vegrösserte dieses anschliessend noch. Schlussendlich verabschiedete er sich 2,03 Prozent stärker bei 15'927,90 Zählern ins Wochenende.

Erfreuliche Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft haben am Freitag in New York eine Rally im Technologiesektor ausgelöst. Anleger setzten doch wieder auf einen andauernden Boom mit Künstlicher Intelligenz. Bedenken an der Bewertung der grossen Branchenkonzerne, wie sie am Vortag von Meta geschürt wurden, konnten zunächst wieder abgehakt werden.

Alphabet und Microsoft überzeugten mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn. Googles Werbeerlöse trotzten im abgelaufenen Quartal problemlos den KI-Herausforderern und trieben die Alphabet-Aktien auf ein Rekordhoch. Die Google-Mutter habe durchweg starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb der JPMorgan-Analyst Douglas Anmuth in einem ersten Kommentar. Im Bereich Künstliche Intelligenz gehe Alphabet nun in die Offensive und dürfte seine Investitionen in diesem Jahr deutlich ausbauen, betonte Anmuth weiter. Ähnliches gab es am Vortag von Meta zu hören, allerdings hatten die Anleger da noch sehr verschnupft auf die Pläne des Facebook-Mutterkonzerns reagiert.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Montag bergauf.

In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 am Freitag letztendlich um 0,81 Prozent auf 37'934,76 Punkte. Hier wird heute feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite daneben um 0,80 Prozent auf 3'113,29 Indexpunkte zu. Der Hang Seng in Hongkong verzeichnet unterdessen ein kräftiges Plus von 1,29 Prozent auf 17'878,13 Zähler (6:55 Uhr MESZ).

In China kommen neue Massnahmen zur Stützung des Immobilienmarktes gut an. Devisenhändler sprechen von einem dünnen Feiertagshandel, bemängeln aber auch das Ausbleiben von Stützungsmassnahmen zugunsten des Yen nach etlichen verbalen Interventionen. Nun teste der Markt, wie glaubwürdig die Warnungen zur Yen-Schwäche von Notenbank und Finanzministerium seien. Am Freitag hatte die japanische Notenbank ihr Zinsniveau bestätigt und einen taubenhaften Eindruck am Markt hinterlassen. Damit erhielt die Abwertung des Yen neuen Schwung. "Der primäre Treiber des Dollar zum Yen ist die Zinsdifferenz", sagt Portfolioverwalter Vincent Chung von T. Rowe Price.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires