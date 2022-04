Bilanzsaison liefert positive Impulse: Asiens Börsen ziehen an - Feiertag in Japan

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

So eröffnete der SMI mit einem Zuwachs und lag anschliessend in der Gewinnzone. Nachmittags fiel er jedoch auf rotes Terrain und schloss jedoch mit 0,14 Prozent bei 12'068,41 Zählern im Plus.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI schlossen ebenfalls in grün. Für den SLI ging es 0,46 Prozent auf 1'861,13 Stellen aufwärts, der SPI verabschiedete sich bei 15'520,21 Zähler (+0,34 Prozent).

Vor dem Wochenende blicken die Marktteilnehmer auf zahlreiche Wirtschaftsdaten. In der Eurozone stehen unter anderem Wachstumszahlen zum ersten Quartal und Inflationsdaten für April auf dem Programm. In den USA wird neben anderen Zahlen ein von der US-Notenbank Fed besonders beachtetes Inflationsmass erwartet. In Russland trifft die Notenbank ihre Zinsentscheidung.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren die Anleger am Donnerstag in Kauflaune.

So startete der DAX mit einem Gewinn und schloss auch mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 13'960,06 Zählern.

Die Vortageserholung am deutschen Aktienmarkt dürfte am Freitag andauern. Damit hätte der deutsche Leitindex seine in dieser Woche aufgelaufenen Verluste wettgemacht. Für den Monat April zeichnet sich allerdings noch eine negative Bilanz ab.

"Die Stimmung hellt sich zum Ende der Woche hin auf", schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Einige werden mutiger. Der bisher ordentliche Verlauf der Berichtssaison lockt einige zurück in Aktien".

Stützend wirkt der am Vortag deutlich positive Verlauf an den New Yorker Börsen. Dort gab es nachbörslich noch Unternehmenszahlen vom Online-Händler Amazon und dem iPhone-Hersteller Apple. "Mit Amazon hat die laufende US-Berichtssaison ihre zweite ganz grosse Enttäuschung", schrieb dazu Experte Altmann. Die Anleger steckten dies aber erstaunlich gut weg und erfreuten sich stattdessen am Gewinn von Apple.

Neben den Entwicklungen rund um die Ukraine stehen am Freitag erneut Inflationszahlen im Blick. Ein stärker als erwarteter Preisschub dürfte die Spekulationen um eine erste Leitzinserhöhung durch die EZB bereits im Juli weiter befeuern. Daneben werden deutsche BIP-Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht - hier wird bereinigt mit einem mageren Plus von 0,1 Prozent zum Vorquartal gerechnet.

WALL STREET

Die US-Märkte zeigten sich am Donnerstag auf Erholungskurs.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,85 Prozent und ging bei 33'918,30 Punkten in den Feierabend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Plus von 3,06 Prozent bei 12'871,53 Zählern.

Ein Kursfeuerwerk bei dem Facebook-Mutterkonzern Meta galt als Treiber für besonders deutliche Gewinne unter den Tech-Werten, die zuletzt stark abgerutscht waren.

Laut dem Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets hätten positive Nachrichten von Meta vielleicht das Zeug dazu, um an der NASDAQ-Börse zu einer Bodenbildung beizutragen. Der Nasdaq-100-Index war zuletzt mit dem kurzzeitigen Rutsch unter die Marke von 13'000 Punkten auf dem niedrigsten Niveau seit einem Jahr angekommen. Nach Börsenschluss werden die nächsten Zahlen der Tech-Branchengiganten Amazon, Apple und Intel erwartet.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Grün.

Der japanische Leitindex Nikkei bleibt zum Wochenausklang aufgrund eines Feiertags geschlossen. Zuletzt ging er mit einen Gewinn von 1,75 Prozent bei 26'847,90 Zählern aus dem Handel.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite gegen 6:50 Uhr unserer Zeit ein Plus von 0,37 Prozent auf 2'987 Punkte aus. Der Hang Seng in Hongkong springt derweil um 2,02 Prozent hoch auf 20'686 Zähler.

Die asiatischen Aktienmärkte schliessen sich am Freitag der positiven Vorgabe der Wall Street an, wobei die Aufschläge aber deutlich moderater ausfallen. Für einen weiteren positiven Impuls sorgen die nachbörslich bekanntgewordenen Quartalszahlen von Apple, die besser ausgefallen sind als erwartet.

Vor allem in Hongkong sind starke Gewinne bei Technikwerten ein Antreiber. Schon in den USA hatten die techniklastigen Nasdaq-Indizes klar am stärksten zugelegt, befeuert von einigen gut ausgefallenen Geschäftszahlen aus dem Techniksektor.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires