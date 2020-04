SMI und DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften am Mittwoch mit Aufschlägen eröffnen. Die Börsen in Fernost können zulegen. Die Wall Street zeigte sich im Dienstagshandel uneinheitlich.

SCHWEIZ

Die Anleger am Heimatmarkt bleiben auch am Mittwoch optimistisch.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der Leitindex SMI 0,5 Prozent höher bei 9'912 Einheiten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,4 Prozent im Plus bei 10'844 Stellen.

Im Mittelpunkt des Interesses sollten Aktien von Unternehmen stehen, die über ihre Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichten. Am Abend stehen Nachrichten von der US-Notenbank auf der Agenda. Die Fed dürfte ihren beispiellosen Kriseneinsatz zunächst nicht ausweiten, sondern allenfalls einzelne Programme anpassen.

Etwas Entspannung gebe es am zuletzt turbulenten Ölmarkt, sagte ein Börsianer. Die Öllager füllten sich offenbar doch etwas langsamer als befürchtet. Die Lage bleibt aber kritisch: Einer wegen der Corona-Krise wegbrechenden Nachfrage steht ein viel zu hohes Angebot gegenüber. Dies hat zur Folge, dass Platz in verbliebenen freien Lagern immer knapper wird.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag volatil.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial stieg im frühen Handel auf ein Hoch seit sieben Wochen, gab dann aber seine Gewinne wieder ab. Am Ende rutschte er sogar ins Minus und schloss mit einem Abschlag von 0,14 Prozent bei 24'100,65 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite musste sich der schwachen Stimmung ebenfalls geschlagen geben und sackte daneben um 1,40 Prozent auf 8'607,73 Zähler ab.

Während sich in den USA die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten der Millionengrenze nähert, hatte US-Präsident Donald Trump am Vorabend erneut auf eine baldige Wiedereröffnung der Wirtschaft gedrungen. Diese müsse "schnell, aber sicher" erfolgen. Inzwischen haben mehrere Bundesstaaten eine Lockerung angekündigt, darunter am Montag etwa der wichtige Bundesstaat Texas.

Trump betonte zudem, er rechne mit einer rasanten Erholung der US-Wirtschaft noch in diesem Jahr. Laut Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett müssen sich die Amerikaner allerdings im zweiten Quartal auf den stärksten Einbruch der US-Wirtschaft seit der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er-Jahre einstellen.

ASIEN

Am Mittwoch bewegen sich die meisten asiatischen Indizes aufwärts.

In Japan bleibt die Börse feiertagsbedingt ("Tags des Showa") geschlossen. Zuletzt schloss in Tokio der Nikkei mit einem kleinen Verlust von 0,06 Prozent bei 19'771,19 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite aktuell (06:36 Uhr) um 0,46 Prozent auf 2'823,09 Einheiten. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,27 Prozent bei 24'641,17 Stellen.

Die Marktteilnehmer zeigen sich weitgehend unbeeindruckt von negativen Vorgaben der Wall Street, wo ein überraschend deutlich gesunkenes Verbrauchervertrauen die Kurse belastet hatte. Rückenwind kommt vom Ölmarkt, wo sich die Preise nach dem jüngsten Einbruch deutlich erholen.

Die Handelswoche ist an vielen Börsen der Region verkürzt. In Hongkong und Südkorea wird am Donnerstag "Buddhas Geburtstag" gefeiert, am Freitag begeht man dort, aber auch in China und anderen asiatischen Ländern, den "Tag der Arbeit".

Mit Blick auf das am Mittwochabend deutscher Zeit anstehende Ergebnis der US-Notenbanksitzung überwiege bei den Anlegern die Erwartung, dass die Notenbanker deutlich machen werden, dass sie ihren geldpolitischen Kurs so lange wie nötig fortsetzen werden, sagt Stephen Innes von Axitrader vor dem Hintergrund der umfangreichen Lockerungen, die zur Bewältigung der Corona-Krise beschlossen wurden.

