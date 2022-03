Verhandlungen im Ukraine-Krieg und sinkende Ölpreise machen Hoffnung: SMI dürfte mit Gewinnen starten -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt dürften zum Handelsauftakt am Dienstag grüne Vorzeichen zu sehen sein.

Der SMI hatte bereits am Vortag leichte Gewinne eingefahren, diese Tendenz dürfte sich am zweiten Handelstag der Woche fortsetzen.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI werden ebenfalls höher erwartet.

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Russland-Ukraine-Krieg hatte bereits an den US-Börsen und in weiten Teilen der asiatischen Märkte für Aufschläge gesorgt. Am Dienstag kommen Vertreter beider Länder in Istanbul zusammen, um erneute Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende zu führen.

Auch vom Rohstoffmarkt kommen Entspannungssignale: Die Ölpreise geben erneut nach.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Markt werden am Dienstag erneut Gewinne erwartet.

Der DAX hatte am Vortag bei 14'417,37 Einheiten geschlossen, was einem Tagesgewinn von 0,78 Prozent entspricht.

Nach seinem positiven Wochenauftakt dürfte der DAX am Dienstag zunächst weitere Gewinne einfahren. Am Vortag stand der Leitindex erstmals seit der russischen Invasion in der Ukraine wieder zeitweise über 14'600 Punkten, mit weiteren Gewinnen könnte er diese Marke nun nochmals angreifen. Der kräftig gefallene Ölpreis sorgt neuerdings an den Aktienmärkten für Entlastung. Laut den Experten der Commerzbank sinkt er hauptsächlich wegen der Corona-Lockdowns in China. Damit spekuliere der Markt auf eine sinkende Nachfrage, wenn der chinesische Wirtschaftsmotor zeitweise ins Stottern gerät, hiess es. Dies nehme etwas Druck von der Inflationsdynamik. Allerdings warnen Experten zugleich vor weiteren Störungen in den globalen Lieferketten. Ein Fünkchen Hoffnung bleibt auch, dass es im Ukraine-Konflikt doch noch eine Lösung geben könnte. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine kommen am Dienstagmorgen in Istanbul zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammen. In der Nacht gingen die Kämpfe um viele ukrainische Städte aber ungebrochen weiter.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Montag aufwärts.

Der Dow Jones drehte im späten Verlauf auf grünes Terrain und schloss 0,27 Prozent höher bei 34'955,23 Punkten. Der NASDAQ Composite legte daneben 1,31 Prozent auf 14'354,90 Punkte zu.

Nach zwei starken Erholungswochen hat der US-Aktienmarkt am Montag schlussendlich weiter zulegen können.

Die Investoren wögen die wirtschaftlichen Risiken durch die Inflation und Straffung der Geldpolitik gegen die Aussichten eines fortgesetzten Wirtschaftswachstums ab, hiess es am Markt. Im Fokus blieb zudem auch der Krieg in der Ukraine. In Istanbul wollen Vertreter Russlands und der Ukraine am Dienstag erneut über eine Feuerpause sprechen. Zugleich will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die von Russland geforderte Neutralität der Ukraine "gründlich" prüfen.

ASIEN

In Asien zeigen sich die Märkte auch am Dienstag erneut uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei kann nach den Vortagesverlusten etwas zulegen und verzeichnet zeitweise ein Plus von 0,68 Prozent auf 28'135,17 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite unterdessen nach und verliert zwischenzeitlich 0,43 Prozent auf 3'200,65 Zähler. Fester präsentiert sich der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng nach dem deutlichen Plus vom Vortag zeitweise erneut 0,45 Prozent auf 21'783,56 Punkte gewinnt.

In Festlandchina bremst die rigorose Lockdown-Politik Pekings zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Kauflust. Die übrigen Börsen in Asien folgen unterdessen mehrheitlich den positiven US-Vorgaben.

In der Breite werden die nach dem kräftigen Rücksetzer am Montag weiter fallenden Ölpreise als Kurstreiber ausgemacht. Daneben sind die Blicke hoffnungsvoll auf die Türkei gerichtet, wo die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zur Erreichung eines Waffenstillstands erstmals seit zwei Wochen wieder auf persönlicher Ebene weitergehen.

Der Yen, der am Montag im Tagesverlauf immer stärker unter Druck geraten und auf ein Siebenjahrestief zum Dollar gefallen war, nachdem die japanische Notenbank weitere Anleihekäufe angekündigt hatte, um den Anstieg der Renditen zu stoppen, bewegt sich mittlerweile wieder in etwa auf dem Niveau vom Montagmorgen. Am Aktienmarkt in Japan sorgt der schwache Yen laut Händlern für leichten Rückenwind, weil er günstig für die Exportunternehmen ist.

