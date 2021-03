SMI schwächer -- DAX fester -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich freundlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag in Rot.

So eröffnete der SMI 0,19 Prozent niedriger bei 11’096,05 Punkten und bleibt auch anschliessend im Minus.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI weisen derzeit unterschiedliche Vorzeichen aus. Während der SLI nachgibt, pendelt der SPI um die Nulllinie.

Der Schweizer Aktienmarkt hat seinen Angriff auf das Rekordhoch zum Wochenstart erst einmal unterbrochen. Grund sind Nachrichten über Zwangsverkäufe eines US-Hedgefunds im grossen Stil, die vor allem der Credit Suisse zum Verhängnis werden dürften. Immerhin hatte der SMI am vergangenen Freitag die vierte Handelswoche in Folge mit einem Plus abgeschlossen. Das Rekordhoch bei 11'270 Punkten ist dabei in Sichtweite gerückt.

Grundsätzlich sei die Nachrichtenlage auch nicht so schlecht, heisst es von Händlerseite. So ist das Containerschiff, das tagelang den Suez-Kanal blockiert hatte, geborgen worden. Die Güter auf den vor dem Kanal wartenden rund 300 Schiffen können somit langsam wieder die Fahrt zu ihren Bestimmungshäfen aufnehmen. Aber auch die in dieser Woche erwarteten Pläne von US-Präsident Joe Biden über weitere Infrastrukturausgaben sorgten für einen gewissen Optimismus, dass die Wirtschaft dann auch in anderen Regionen davon profitieren könnte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Montag von seiner freundlichen Seite.

So startete der DAX 0,41 Prozent stärker bei 14'809,80 Punkten und liegt auch im weiteren Handelsverlauf in der Gewinnzone.

Der Rückenwind aus Übersee hat dem DAX am Montag ein Rekordhoch beschert. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 14'835 Punkten.

"Der DAX beweist erneut eine erstaunliche Stabilität gegenüber negativen Nachrichten", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Das Versprechen von US-Präsident Joe Biden einer noch schnelleren Impfung der Bevölkerung sei genau das, was die Investoren hören wollten, die jetzt in Value-Aktien investiert haben, fuhr Stanzl fort. Derweil bleibt die Corona-Lage hierzulande angespannt. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner stieg laut Robert-Koch-Institut weiter. Zudem erteilte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) allen geplanten Lockerungen und Modellprojekten in der Pandemie angesichts der dritten Corona-Welle eine klare Absage.

WALL STREET

Ein Zahlungsausfall bei einem US-Hedgefonds dürfte den Anlegern am New Yorker Aktienmarkt am Montag zunächst die Stimmung verhageln.

Der Dow Jones gibt vorbörslich ab. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wird ebenfalls tiefer erwartet.

Hatten die Standardwerte an der Wall Street mit deutlichen Aufschlägen im späten Freitagshandel wieder Kurs genommen auf ihre Rekordhochs, dürfte es zum Wochenstart abwärts gehen. Der Zahlungsausfall bei Archegos Capital droht mehrere Grossbanken laut Insidern teuer zu stehen zu kommen. Die Credit Suisse warnte vor möglicherweise hohen Verlusten. Die zweitgrösste Schweizer Bank und eine Reihe anderer Institute zögen sich aus Positionen zurück. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge musste Archegos am Freitag wegen Nachschussforderungen Aktien im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar verkaufen. Das "Wall Street Journal" berichtete gar von 30 Milliarden Dollar an Verkäufen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen haben den Schwung aus dem späten US-Geschäft vom Wochenschluss mit neuen Rekordständen aufgenommen und mehrheitlich am Montag angezogen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 0,71 Prozent bei 29'384,52 Punkten. Zwar erholte sich der Yen im asiatisch geprägten Geschäft, seit Freitag hatte er aber mit dem verbesserten Sentiment nachgegeben. Dieser Umstand stützte die Börse in Tokio.

Auch in China ging es aufwärts. Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite um 0,50 Prozent auf 3'435,30 Stellen. In Hongkong legte der Hang Seng um 0,01 Prozent auf 28'338,30 Punkte zu.

Gut kam an, dass US-Präsident Joe Biden die Staatspräsidenten Chinas und Russlands zu einem Klimagipfel eingeladen hat. Auch Erfolgsmeldungen bei der Freischleppung des im Suezkanal festsitzenden Containerschiffs stützten das Sentiment in Asien. Die havarierte "Ever Given" ist nach einer tagelangen Blockade teilweise befreit worden. Denn die wichtige Wasserstrasse ist für die exportorientierten Volkswirtschaften Asiens von immenser Bedeutung.

