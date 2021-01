SMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften den Freitagshandel mit Abschlägen einläuten. An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenschluss abwärts.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein tieferer Handelsstart ab.

Der SMI fällt vorbörslich zurück.

Der SLI und der SPI werden mit negativer Tendenz erwartet.

Erneut auf einen volatilen Handelstag stellen sich Marktteilnehmer am Freitag in Europa ein. Dabei sieht es zunächst nach Verlusten aus. Solange es keine verlässlichen Pläne zum Impfen gebe, sei das Schätzen von Konjunkturerwartungen für 2021 schwierig, heisst es im Handel. Bislang sei aber eine kräftige Konjunkturerholung vom Aktienmarkt eingepreist worden.

Unternehmensseitig haben zahlreiche Unternehmen aus der zweiten Reihe ihre Bücher geöffnet. Daneben wartete auch der Bluechip Givaudan mit Zahlen auf.

DEUTSCHLAND

Vor dem Wochenende dürften Anleger in Deutschland die Flucht ergreifen.

Der DAX gibt vorbörslich nach.

Nach dem Stabilisierungsversuch am Donnerstag wird der DAX zum Wochenausklang wieder schwach erwartet. Tags zuvor war der DAX zeitweise bereits bis auf 13'310 Punkte abgesackt, schaffte es dann aber letztlich knapp ins Plus. Auf Wochensicht liegt er bisher allerdings bereits anderthalb Prozent im Minus. "Die Börse ist zum Schauplatz einer Auseinandersetzung zwischen Leerverkäufern und Privatanlegern geworden", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt verbuchte am Donnerstag Gewinne.

Der Dow Jones startete bereits fester und konnte sein Plus im Verlauf ausweiten. Er ging schliesslich 0,99 Prozent höher bei 30'603,92 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite legte ebenfalls zu und beendete die Sitzung mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent auf 13'337,16 Zähler.

Nach dem starken Rücksetzer zur Wochenmitte legten die US-Börsen in einer Gegenbewegung wieder teils deutlich zu. An der Wall Street sorgten insgesamt robuste Konjunkturdaten für gute Laune. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich.

Für Gesprächsstoff sorgten zudem die Quartalsberichte der US-Schwergewichte Tesla Apple und Facebook , die bereits am Vorabend nachbörslich ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt hatten.

ASIEN

An den wichtigsten Börsen in Asien geht es am Freitag abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert aktuell 1,84 Prozent auf 27'677,63 Zähler. (Stand: 7.07 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland muss der Shanghai Composite derweil Verluste in Höhe von 0,66 Prozent auf 3'481,96 Zähler hinnehmen.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng währenddessen bei 28'392,04 Punkten um 0,56 Prozent schwächer.

Die Aktienmärkte in Asien drehen am Freitag im Handelsverlauf nach unten ab. Besonders heftig ist der Fall in Japan, wo sich die Kurse zunächst wenig verändert zeigten, nun aber deutlich im Minus liegen. Marktteilnehmer führen das US-BIP ins Feld, das die Erwartungen verfehlte. Der Aufschwung in den USA verliere an Fahrt, heisst es.

Zudem sei die Risikoneigung vor dem Wochenende angesichts der sich weiter ausbreitenden Coronapandemie eher niedrig, so Beobachter. Dies gelte umso mehr, da die Impfstoffproduktion nicht in Fahrt komme. "Der Fall US-Aktienfutures nährt Zweifel unter Anlegern in Asien über die Nachhaltigkeit der Kursgewinne in den USA", sagt Marktanalyst für die Region Asien-Pazifik Jeffrey Halley von Oanda. Die Wall Street hatte zwar mit Aufschlägen geschlossen, die Tendenz im späten Handel hatte dabei aber deutlich nach unten gezeigt.

