Asiens Börsen vorwiegen höher

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich in Rot.

Der SMI war schwächer gestartet und schloss am Abend 0,35 Prozent tiefer bei 11'113,98 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI gaben nach und verloren 0,31 Prozent auf 14'535,61 Zähler bzw. 0,31 Prozent auf 1'775,47 Stellen.

Der Start in die kurze Altjahreswoche war bereits zurückhaltend verlaufen, ein kurzer Abstecher in Gewinnzone war in der Folge nicht nachhaltig. Gebremst wurde der Gesamtmarkt insbesondere von den schwächelnden Schwergewichten. Allgemein verläuft das Geschäft in zu diesen Zeiten gewohnt ruhigen Bahnen. Dass es vor dem Jahresende noch zu grösseren Bewegungen kommt, scheint derzeit eher unwahrscheinlich.

Der zuletzt vorherrschende Optimismus der Investoren hinsichtlich des Ausmasses und der Geschwindigkeit der Zinssenkungen durch das Fed sei übertrieben, warnte denn auch die Onlinebank Swissquote in einem Kommentar. Nach der Weihnachtsparty drohe deshalb ein Kater. In die gleiche Kerbe schlägt der Broker Robomarkets: Zuletzt habe sich bestätigt, dass die Freude auf sinkende Zinsen immer auch mit konjunkturellen Sorgen einhergehe. Diese Konstellation könnte an den Börsen zu einem schwankungsanfälligen, also volatilen, ersten Halbjahr 2024 führen, abhängig vom Tenor der Unternehmensmeldungen und eben den Zinsschritten der Notenbanken.

DEUTSCHLAND

Die Anleger griffen am Mittwoch in Frankfurt zu.

Der DAX hatte fester eröffnet und zeigte sich zum Handelsschluss 0,21 Prozent im Plus bei 16'742,07 Punkten.

Der DAX startete mit moderaten Gewinnen in die letzte, verkürzte Handelswoche des Jahres. Nach einem börsenmässig schwachen 2022 ist das zu Ende gehende Jahr für Anleger wieder ein Erfolg. Das Plus des DAX summiert sich aktuell auf rund 20 Prozent. Den Grossteil seiner bisherigen Jahresgewinne fuhr der Leitindex - angetrieben von einer sinkenden Inflation und der Hoffnung auf bald fallende Leitzinsen - Ende Oktober bis Mitte Dezember ein. Im Vorjahr hatten die Anleger dagegen einen Verlust von etwas mehr als zwölf Prozent verkraften müssen.

WALL STREET

Die Wall Street tendierte zur Wochenmitte etwas nach oben.

Der Dow Jones Index notierte zur Startglocke leicht im Minus. Im weiteren Verlauf konnte er jedoch leicht in die Gewinnzone drehen und die Sitzung 0,30 Prozent fester bei 37'657,11 Einheiten beenden. Der NASDAQ Composite hat die Sitzung kaum fester begonnen und zeigte sich auch anschliessend oberhalb der Nulllinie. Letztendlich notierte er 0,16 Prozent höher bei 15'099,18 Punkten.

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch freundlich, nachdem sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq-Composite am vorherigen Tag neue Allzeithochs erreicht hatten. Der S&P-500 könnte die neunte aufeinanderfolgende Woche mit Kursgewinnen abschliessen, was seine beste Gewinnserie seit 2004 wäre. Bislang verzeichnet er in 2023 einen Anstieg um 24,4 Prozent. Investoren setzen verstärkt auf Aktien in der Hoffnung, dass die US-Notenbank im Frühjahr die Zinsen senken wird, insbesondere da die Inflation wieder in die Nähe des 2-Prozent-Ziels der Fed zurückgekehrt ist. Zudem besteht die Erwartung, dass die US-Wirtschaft einer Rezession entgehen wird.

Ein Marktteilnehmer erklärte laut Dow Jones, dass neben der üblichen Weihnachts-Saisonalität die Kursgewinne für den Rest der Woche auf die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung zurückzuführen sind, die sich aus den neuesten Konjunkturdaten ergibt. Diese positive Entwicklung konnte am Mittwoch durch den Aufwärtstrend einiger Märkte zusätzlich unterstützt, die aufgrund einer längeren Weihnachtspause geschlossen waren, darunter Grossbritannien, Deutschland und Hongkong.

ASIEN

Die Börsen in Fernost gewinnen am Donnerstag vorwiegend hinzu.

In Tokio verliert der Nikkei 225 aktuell (7.05 Uhr MEZ) 0,41 Prozent auf 33'541,72 Punkte.

In China dominieren derweil die Bullen: Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite um 1,48 Prozent auf 2'957,72 Zähler an. In Hongkong kann der Hang Seng ein Plus von 2,7 Prozent auf 17'073,20 Einheiten verbuchen.

Die Börsen in Asien setzen ihre Gewinnserie am Donnerstag fort. Spekulationen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank und eine "sanfte Landung" der US-Wirtschaft animieren die Anleger zum Kauf von Aktien, wie Marktteilnehmer berichten. Gefragt sind neben Automobilaktien Immobilienwerte. Sie profitierten davon, dass die Städte Peking und Shanghai den Kauf privater Immobilien kürzlich erleichtert hätten. Eine Ausnahme in der Region macht die japanische Börse. Dort nehmen Anleger Gewinne mit, wie Händler sagen. Auch der festere Yen belastet - vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen, etwa aus der Automobilbranche.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires