SMI stabil -- DAX wenig bewegt-- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel verläuft am Mittwoch in ruhigen Bahnen.

Der SMI startete mit einem Abschlag von 0, 12 Prozent bei 10'825,66 Zählern und schliesst anschliessend zur Nulllinie auf.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich kaum verändert.

Das Börsengeschehen steht zur Wochenmitte ganz unter dem Einfluss des anstehenden Jahreswechsels. Der Handel ist ausgedünnt, weil die meisten Investoren ihre Bücher längst geschlossen haben. Das grosse "Window-Dressing" habe vor Weihnachten stattgefunden, kommentiert ein Stratege. Für den Schweizer Aktienmarkt bedeutet dies einen eher richtungslosen Handel in einer Spanne von etwas mehr als 30 Punkten.

Generell schauten Investoren auf ein ernüchterndes Jahr zurück, so der Stratege weiter. Gerade mit der erhöhten Volatilität sei dies eher ein Markt für kurzfristig orientierte Anleger gewesen. Beim Blick nach vorne müssen Investoren nun den Spagat zwischen den Sorgen vor einer möglichen Rezession und der Hoffnung auf eine Erholung im weiteren Jahresverlauf meistern. Denn der Ukraine-Krieg und die strikten Corona-Massnahmen in China haben weltweit für eine galoppierende Inflation gesorgt, gegen die sich Regierungen und Zentralbanken stemmen mussten und weiterhin müssen.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch zeigt sich der Handel in Deutschland impulslos.

Der DAX startete mit einem Zuschlag von 0,13 Prozent bei 14'013,72 Punkten und bewegt sich auch weiterhin in einer engen Range um die Nulllinie.

Wichtige Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten stehen nicht auf der Agenda. Lediglich am Nachmittag werden Daten vom US-Immobilienmarkt veröffentlicht. Da viele Investoren im Weihnachtsurlaub sind, dürften ausserdem die Börsenumsätze bis ins neue Jahr hinein schwach bleiben.

CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl erklärte die Rückkehr der Skepsis zur Wochenmitte damit, dass die China-Hoffnungen vom Vortag einen neuen Dämpfer erhalten hätten. Denn: Eine Wiedereröffnung der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft und eine anschliessende schnelle Erholung gehe mit der Angst vor länger höheren Zinsen einher, mit denen die Notenbanken diesem Aufschwung entgegenwirken müssten. Denn ein schneller Aufschwung könnte die Inflationsrisiken wieder erhöhen.

Charttechnisch betrachtet sehen die Experten der Schweizer Grossbank UBS für den DAX solange keinen Anlass zur Sorge, wie dieser über seinem August-Hoch bei etwas unter 13'950 Punkten bleibt. Damit es nachhaltig indes weiter aufwärts geht, müsste das deutsche Börsenbarometer ihnen zufolge allerdings "über das gestrige Tageshoch steigen und von dort Kurs auf das Verlaufstief vom 17. November bei 14'150 Punkten nehmen".

WALL STREET

Am Dienstag nach den Weihnachtsfeiertagen schlossen die US-Börsen mit verschiedenen Vorzeichen.

Der Dow Jones stieg zum Handelsbeginn marginal an. Nach einem kurzen Ausflug in die Verlustzone notierte der US-Traditionsindex dann im Handelsverlauf leicht über der Nulllinie. Der Dow Jones schloss dann 0,11 Prozent fester bei einem Stand von 33'241,56 Punkten. Der NASDAQ Composite startete dagegen niedriger. Bis Handelsende rutschte der Tech-Index noch deutlich tiefer in die Verlustzone. Letztlich beliefen sich die Verluste auf 1,38 Prozent bei einem Schlussstand bei 10'353,23 Punkten.

Weitere Corona-Lockerungen in China haben am Dienstag nach Weihnachten am New Yorker Aktienmarkt ein gemischtes Bild hinterlassen. Die Ankündigung der chinesischen Regierung, die Quarantänepflicht für Reisende in das Land zu beenden, war vor allem den Kursen von Technologiewerten keine Stütze. Denn die damit einhergehenden besseren Wirtschaftsaussichten liessen die Sorgen vor einer hohen Inflation wieder grösser werden und die Renditen am Anleihemarkt steigen, worunter die zinssensiblen Aktien von Technologiefirmen für gewöhnlich leiden.

ASIEN

Die grössten Aktienmärkte in Asien zeigten such am Mittwoch uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor letztlich 0,41 Prozent auf 26'340,50 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite derweil 0,26 Prozent auf 3'087,40 Zähler ab. In Hongkong gewann der Hang Seng unterdessen 1,56 Prozent auf 19'898,91 Punkte.

Zur Wochenmitte war an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz festzustellen. An vielen Börsenplätzen kam es zu kleineren Gewinnmitnahmen, da die Euphorie über das Ende der pandemiebedingten Reisebeschränkungen in China wieder verflogen war. Deutlich nach oben ging es an der Börse Hongkong. Hier bestand Nachholbedarf, denn der dortige Aktienmarkt war am Dienstag wegen eines Ersatzfeiertags für den zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires