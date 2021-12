SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Märkte in Grün

SCHWEIZ

Der Handel in Zürich dürfte am Dienstag von Aufschlägen geprägt sein.

Der SMI zeigt sich vorbörslich fester.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI werden ebenfalls mit grüner Tendenz erwartet.

Die europäischen Aktienmärkte werden auch am Dienstag im Plus erwartet. Dabei werden die steigenden Notierungen von dünnen Umsätzen getragen. An der Börse fragt man sich derweil, wie nachhaltig diese Entwicklung sei, wenn die Verkäufer wieder an den Markt zurückkehrten. Dies dürfte wahrscheinlich mit dem Start in das kommende Jahr sein. Derweil stieg der S&P-500-Index in den USA zum 69. Mal in diesem Jahr auf ein Rekordhoch und gab damit die Richtung vor. Der Nachrichtenkalender für heute ist so gut wie leer, von dieser Seite sind kaum Impulse zu erwarten. Als leicht positiv werden die Daten zur Industrieproduktion in Japan gewertet. Sie stieg im November gegenüber dem Vormonat um 7,2 Prozent und damit stärker als erwartet. Als erfreulich wird das Plus von 43 Prozent in der Autoproduktion gewertet, könnte dies doch darauf hindeuten, dass der Chipmangel in der Automobilindustrie langsam der Vergangenheit angehört.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland dürften weiter optimistisch bleiben.

Der DAX notiert vorbörslich höher.

Nach seinem am Ende doch noch positiven Start in die Nachweihnachtswoche dürfte der DAX am Dienstag zunächst weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,27 Prozent höher auf 15'878 Punkte. Damit könnte sich der DAX nun über der Marke von 15'800 Punkten etablieren, die in den vergangenen Wochen noch mehrfach eine zu hohe Hürde gewesen war. Am Montag war der DAX schwächer gestartet, bevor eine positive Stimmung an der Wall Street ihm Rückenwind verliehen hatte. Dort erklomm der marktbreite und besonders aussagekräftige S&P-500-Index ein Rekordhoch. Laut dem Experten Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners muss sich aber erst noch zeigen, ob diese Rally auch nachhaltig ist. Denn im eher dünnen Handel zwischen den Jahren reichten schon wenige Käufer, um den Markt zu bewegen.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte haben ihre Aufwärtsbewegung aus der Vorweihnachtswoche am Montag fortgesetzt.

So eröffnete der Dow Jones nur marginal im Plus und baute seine Gewinne dann jedoch stetig aus. Zur Schlussglocke stand ein Aufschlag von 0,98 Prozent auf 36'302,38 Zähler an der Tafel. Noch deutlicher zog daneben der Techwerteindex NASDAQ Composite bis auf 15'871,26 Punkte (+1,39%) an, nachdem er bereits zum Start gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 erreichte im Tagesverlauf sogar bei 4'791,49 Einheiten ein neues Intraday-Allzeithoch.

Bereits vor dem verlängerten Weihnachtswochenende hatten die drei Börsenbarometer eine mehrtägige Erholungsserie hingelegt. Auch die Jahresbilanzen der drei Indizes können sich sehen lassen: Die Nase vorn hat der NASDAQ 100 mit einem Wertzuwachs von bislang fast 29 Prozent, dicht gefolgt vom S&P 500, der um gut 27 Prozent zugelegt hat. Der Dow Jones Industrial hinkt mit einem Plus von knapp 19 Prozent hinterher.

Börsianer sprachen von einem guten Auftakt der "Santa-Claus-Rally" inmitten einer weiter steigenden Zahl von Coronavirus-Fällen. Als "Santa-Claus-Rally" wird ein siebentägiger Zeitraum bezeichnet, der die letzten fünf Handelstage des alten Jahres und die ersten beiden Handelstage des neuen Jahres umfasst. Seit dem Jahr 1969 hat der S&P-500-Index in dieser Periode im Durchschnitt um 1,3 Prozent zugelegt.

Gegen den allgemeinen Markttrend schwächer präsentierten sich die Airline-Aktien. Die US-Fluggesellschaften hatten wegen der grassierenden Coronavirus-Variante Omikron sowie schlechten Wetters über das Weihnachtswochenende hunderte Flüge streichen müssen.

ASIEN

Am Dienstag zeigen sich die asiatischen Märkte behauptet.

In Japan gewinnt der Nikkei derzeit 1,2 Prozent auf 29'021,18 Punkte. (Stand: 07.15 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,02 Prozent nach oben auf 3'616,64 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong notiert derweil minimale 0,06 Prozent höher bei 23'241,91 Stellen.

Auffallend fest zeigt sich die japanische Börse, hier stützt ein deutlich gesunkener Yen-Wechselkurs. Unter Anlegern wächst die Überzeugung, dass zügige Auffrischungsimpfungen und die breitere Verfügbarkeit von Medikamenten zur Behandlung von COVID-Infektionen die Pandemie und ihre Folgen dämpfen dürften.

In China bremsen weitreichende Regeln für den Verkauf von Aktien im Ausland, mit diesen Massnahmen verschärft China die Kontrolle internationaler Börsengänge. Darüber hinaus steigen in China die bestätigten Neuinfektionen weiter, wenngleich sie sich insgesamt auf niedrigem Níveau bewegen. Die Grossstadt Xian ist weiter komplett abgeriegelt. In Hongkong, wo der Handel am Vortag geruht hatte, erholen sich die Kurse im Verlauf. Die Titel von Kasinobetreibern stehen unter Druck, weil China den Grenzübertritt zur Sonderverwaltungszone Macau wegen Corona-Auflagen erschwert.

