Asiens Börsen überwiegend fester

An den Märkten in Fernost geht es am Montag mehrheitlich aufwärts.

SCHWEIZ

Zur Wochenmitte hielten sich Anleger am heimischen Aktienmarkt zurück.

Der SMI präsentiert sich stabil. Aus dem Handel ging der Leitindex 0,08 Prozent fester bei 10'411,92 Punkten.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI bewegten sich unterschiedlich stark. Schlussendlich notierte der SLI 0,34 Prozent höher bei 1'647,27 Zählern und der SPI ging marginale 0,09 Prozent im Plus bei 12'990,63 Indexeinheiten aus der Sitzung.

Die meisten Marktteilnehmer hätten sich bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet, wie sich nicht zuletzt an dem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen zeige, hiess es im Handel. Entsprechend ereignislos präsentierte sich denn auch der Handel an der letzten Sitzung vor Weihnachten.

"Die Bücher in Richtung Jahresende sind zumeist geschlossen", fasste ein Börsianer zusammen. Die beherrschenden Themen war auch an diesem letzten Handelstag in dieser Woche die COVID-19-Pandemie und das US-Konjunkturpaket. Nachdem Nachrichten über eine Mutation des Coronavirus zu Wochenbeginn noch die Stimmung belastet hatten, gab es hier zuletzt beschwichtigende Aussagen von den Impfstoffherstellern, die sich zuversichtlich zeigten, dass ihre Impfstoffe auch vor der neuen Variante schützen. Dagegen hatte der noch amtierende US-Präsident Donald Trump erneut für Störfeuer gesorgt, indem er das 900 Milliarden Dollar schwere Corona-Hilfspaket des US-Kongresses abgelehnt hat. Im Handelsverlauf standen dann zahlreiche US-Konjunkturdaten auf der Agenda.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Mittwoch zu.

Der deutsche Leitindex DAX eröffnete die Sitzung höher und legte anschliessend weiter zu. In den Feierabend ging das Börsenbarometer schlussendlich 1,26 Prozent höher bei 13'587,23 Einheiten.

Am letzten Handelstag vor Weihnachten übersprang der deutsche Leitindex - bei allerdings vergleichsweise dünnen Umsätzen - am Mittwoch auch wieder die Marke von 13'500 Punkten. "So, wie das bisherige Gesamtjahr geprägt war, geht es auch an den letzten Handelstagen des Jahres weiter: Unsicherheiten und Sorgen prägen das Geschehen, aber genauso auch die Hoffnung und der Optimismus", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect.

Am vergangenen Freitag noch war die Stimmung der Anleger zeitweise so gut gewesen, dass sich das Börsenbarometer seinem im Februar erreichten Rekordhoch bei fast 13'800 Punkten wieder stark angenähert hatte. Am Montag dann jedoch waren die Virusängste zurückgekehrt. Eine aktuell vor allem in Grossbritannien grassierende, wohl noch ansteckendere Variante des Coronavirus löste Befürchtungen über noch härtere und längere Beschränkungen aus.

Zudem ist auch das Tauziehen um einen Handelspakt zwischen Grossbritannien und der EU weiterhin nicht entschieden. Noch immer sind vor allem die künftigen Rechte von EU-Fischern in britischen Gewässern ein Knackpunkt.

In den USA hatte derweil der noch amtierende Präsident Donald Trump Nachbesserungen an dem mit grosser Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert. Er drohte, andernfalls seine Unterschrift zu verweigern. Allerdings: Falls Trump tatsächlich sein Veto einlegt, könnte ihn der Kongress mit einer Zweidrittelmehrheit überstimmen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag fester.

Der Dow Jones legte letztlich 0,23 Prozent auf 30'199,87 Punkte zu. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 12'804,73 Zähler.

Die Wall Street hat im verkürzten Handel an Heilig Abend leichte Aufschläge verbucht. Geprägt war er von geringen Umsätzen, da viele Anleger ihre Bücher bereits geschlossen und sich in die Feiertage verabschiedet hatten. Der Handel an den Aktienmärkten endete bereits um 19 Uhr (MEZ), am Anleihemarkt wurde bis 20 Uhr gehandelt. Am Freitag fand in den USA wegen den Feierlichkeiten zu Weihnachten kein Handel statt.

ASIEN

Am Montag legen die wichtigsten asiatischen Indizes mehrheitlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt aktuell (7.12 Uhr MEZ) 0,56 Prozent auf 26'806,51 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,04 Prozent auf 3'397,76 Zähler nach oben. Eizig der Hang Seng in Hongkong gibt derzeit leichte 0,1 Prozent auf 26'359,92 Einheiten ab.

Mit Aufschlägen zeigen sich die Börsen am Montag in Asien nach dem vielerorts durch die Weihnachtsfeiertage verlängerten Wochenende. Die Anleger in der Region reagieren mit Erleichterung darauf, dass US-Präsident Donald Trump nach langem Zögern nun doch dem Konjunkturpaket zugestimmt hat, auf das sich Demokraten und Republikaner in den USA schon vor Weihnachten geeinigt hatten. Zugleich unterzeichnete er einen Übergangshaushalt, womit die Schliessung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen in den USA abgewendet ist. Etwas gebremst wird die Kauflust durch die neue Variante des Coronavirus, auf die viele Staaten mit verschärften Reisebeschränkungen reagiert haben.

