China-Proteste sorgen für schwache Vorgaben: SMI schwächer -- DAX mit Verlusten zum Wochenauftakt -- Asiens Börsen beenden Montagshandel schwächer

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse zeigt sich mit leichten Verlusten.

Der SMI ist mit einem Abschlag von 0,18 Prozent bei 11'147,67 Punkten gestartet und bleibt auch im Verlauf leicht in der Verlustzone.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI sind 0,11 Prozent schwächer bei 14'276,16 Punkten und 0,29 Prozent schwächer bei 17'07,93 Punkten gestartet - hier sind im Verlauf ebenfalls weiter rote Vorzeichen zu sehen.

Nach den Gewinnen der vergangenen Wochen fehlten dem Markt die Impulse für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, heisst es am Markt. Zudem sind die Vorgaben aus Asien negativ. Vor allem in China notierten die Aktien deutlich tiefer. Grund dafür sind Sorgen über die weitere Entwicklung in China. In den vergangenen Tagen ist es in dem Land zu den grössten Demonstrationen seit Jahrzehnten gekommen. Die Demonstrationen vom Wochenende dauerten in vielen Städten bis in die Nacht zum Montag an. Der Unmut im Volk richtet sich gegen die strikten Massnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne.

Dagegen sind die Vorgaben aus den USA wenig richtungsweisend. Denn am Freitag fand nach dem Feiertag Thanksgiving (am Donnerstag) nur ein verkürzter Handel statt. Konjunkturdaten sind zum Wochenauftakt ebenfalls dünn gesät. Im Tagesverlauf werden nur wenige wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Im Laufe der Woche stehen dafür Inflationszahlen aus Deutschland (Dienstag) der EU (Mittwoch), der Schweiz (Donnerstag) und mit dem PCE-Deflator (Donnerstag) auch aus den USA auf dem Programm. Daher dürften sich die Anleger wohl vorsichtig an den Markt herantasten, meint ein Händler.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenstart abwärts.

Der DAX ist mit einem Minus von 0,48 Prozent bei 14'471,10 Punkten in die neue Handelswoche eingestiegen und bleibt im Verlauf auf rotem Terrain.

Kursverluste im asiatischen Handel hemmen am Montag auch die Risikobereitschaft der Anleger in Europa. Auf dem höchsten Stand seit Juni tat sich der deutsche Leitindex zuletzt schon schwerer, seine Rally fortzusetzen. Schliesslich hat er seit Mitte Oktober schon mehr als 20 Prozent gewonnen. Zunehmende Proteste in China aufgrund der Covid-Beschränkungen belasten die Stimmung , hiess es am Morgen von den Experten der Commerzbank mit Blick nach Asien. Bei der grössten Protestwelle seit Jahrzehnten sind dort zahlreiche Menschen festgenommen worden. Der Unmut im Volk richtet sich gegen die strikten Massnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne. Derweil ist der Shopping-Schnäppchentag "Black Friday" abgehakt. Im deutschen Einzelhandel sorgte die vergangene Woche aber nicht für Hochstimmung. Eine knappe Mehrheit der Händlerinnen und Händler ist einer Trendumfrage des Handelsverbands zufolge unzufrieden mit der Umsatzentwicklung.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich bei verkürztem Handel wenig volatil und ohne klare Richtung.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Gewinnzone und legte schlussendlich um 0,45 Prozent auf 34'347,03 Punkten zu. Der technologielastige NASDAQ Composite startete im Minus und verlor zum Handelsschluss 0,52 Prozent auf 11'226,36 Punkte.

Am Donnerstag blieben die US-Börsen aufgrund des "Thanksgiving"-Feiertages geschlossen, daher befanden sich die Marktteilnehmer zum Grossteil im langen Wochenende. Am Freitag fand zudem aufgrund des Einkaufsevents "Black Friday" nur ein verkürzter Handel statt, an dem die Anleger wenig Kauffreude gezeigt haben.

Vorweihnachtliche Schnäppchen witterten Investoren angesichts der schon hohen Bewertungen an den Börsen wohl eher in den Läden - am "Black Friday" wird traditionell das Weihnachtsgeschäft mit besonders hohen Rabatten eingeläutet. Der Dow hat dank einer fast 20-prozentigen Erholungsrally seit Mitte Oktober seinen Jahresverlust inzwischen auf fünfeinhalb Prozent eingedämmt.

Am Aktienmarkt verloren Apple 2,0 Prozent. Zusammenstösse von Mitarbeitern mit der Polizei im Foxconn-Werk in China könnten die Produktion von Apples iPhone empfindlich treffen. Foxconn ist Auftragsfertiger für Apple und stellt das Mobiltelefon des US-Technologiegiganten her. Das Werk ist wegen der strikten Coronamassnahmen weitgehend abgeriegelt, Arbeiter versuchen jedoch, das Werksgelände zu verlassen. Laut Beobachtern soll dies Tausenden gelungen sein. Über 30 Prozent der Novemberproduktion sollen nun auf der Kippe stehen, so Medienberichte. Analysten hatten bereits zuvor ähnliche Warnungen ausgerufen. Mitarbeitergremien haben Apple kritisiert, die Rechte der Arbeiter im Foxconn-Werk in Zhengzhou, in dem die meisten iPhone-14-Modelle hergestellt werden, nicht angemessen zu schützen.

Zudem erwägt Apple einem Zeitungsbericht zufolge den Kauf des Fussballklubs Manchester United. Die britische Zeitung Daily Star berichtet, Apple-CEO Tim Cook wolle 5,8 Milliarden Pfund für den traditionsreichen Fussballverein zahlen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigten sich im Montagshandel schwächer.

Der Nikkei verlor in Tokio 0,42 Prozent und schloss bei 28'162,83 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es unterdessen für den Shanghai Composite 0,75 Prozent auf 3'078,55 Zähler abwärts. In Hongkong verlor der Hang Seng daneben deutliche 1,57 Prozent auf 17'297,94 Indexpunkte.

Die Proteste in China gegen die strikte Corona-Politik der Regierung haben zum Wochenauftakt die asiatischen Handelsplätze belastet. "Die Proteste in China sind eine neue Situation für die Börsianer. Und neue Situationen sind immer mit reichlich Unsicherheit verbunden", erläuterte der Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die aktuellen COVID-Ausbrüche schürten zudem die Angst vor einer längeren wirtschaftlichen Durststrecke im Reich der Mitte.

Es sollte aber nicht vergessen werden, dass Chinas Machthaber auch mit konjunkturell positiver Lockerung der Lockdowns auf die Proteste reagieren könnte, schrieb Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann in einem Morgenkommentar.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires