SMI etwas tiefer -- DAX in Rot -- Asiens Börsen schwächer

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag eher bergab. Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich ebenfalls auf rotem Terrain. Die Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen. Die Börsen in Fernost weisen negative Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Am Donnerstag notieren die heimischen Indizes schwächer.

Der Leitindex SMI eröffnete die Sitzung 0,16 Prozent leichter bei 10'512,10 Zählern und tendiert weiterhin knapp in der Verlustzone.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI zeigen sich ebenfalls etwas unterhalb der Nulllinie.

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag knapp im Minus. Damit wird die Rekordvorlage der Wall Street nicht übernommen. Schon die asiatischen Börsen hatten die Vorgaben nicht umgesetzt. Investoren reagieren verschnupft auf die US-Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong. US-Präsident Donald Trump hat diese mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. China droht mit "entschiedenen Gegenmassnahmen".

Das wirft Fragen über die US-chinesischen Handelsgespräche auf. Grundsätzlich bleiben Marktanalysten optimistisch, dass es zu einer Einigung kommen wird, heisst es im Handel. Gleichzeitig warten sie aber darauf, dass den vielen Versprechen nun auch mal Taten folgten, schränkt ein Marktteilnehmer ein. Hierzulande hat am Morgen zunächst das Wirtschaftswachstum positiv überrascht. Laut Börsianern sei in dem aktuellen Umfeld auch recht schnell eine Kehrtwende nach oben durchaus möglich, da der Trend trotz der leichten Abgaben weiterhin intakt sei.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt weist rote Vorzeichen aus.

Der DAX tendierte zur Startglocke 0,3 Prozent tiefer bei 13'247,61 Einheiten und gibt weiterhin nach.

Weitere Spannungen zwischen den USA und China wegen der Situation in Hongkong haben am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt ihre Spuren hinterlassen. Der Handel verläuft zudem eher schwunglos angesichts des "Thanksgiving"-Feiertages in den USA.

Im Auge behalten die Anleger die Reaktion der Chinesen auf die US-Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong, die US-Präsident Donald Trump nun mit seiner Unterschrift in Kraft setzte. China drohte mit "entschiedenen Gegenmassnahmen", bestellte zunächst aber nur erneut den US-Botschafter ein.

"Damit könnte sich nun auch die Unterschrift unter Phase Eins eines Handelsabkommens zwischen China und den USA hinauszögern", schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. "Je weiter sich die Verhandlungen in die Länge ziehen, umso höher ist das Risiko, dass neue Hürden und Probleme auftauchen." Das Enttäuschungspotenzial sei hoch, weil die Börsen bereits mit Blick auf eine Lösung des Konflikts viel eingepreist hätten.

Angesichts der Gefahr einer politischen Verschärfung bei den Handelsgesprächen notierten Aktien exportlastiger und konjunktursensibler Unternehmen schwächer, wohingegen defensive Werte gefragt seien, analysierte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der comdirect bank die Lage am Markt.

WALL STREET

Nachdem die Wall Street am Mittwoch neue Rekorde verzeichnete, ruht der Handel am Donnerstag.

Der Dow Jones begann den Mittwoch mit einem leichten Zuschlag und notierte auch anschliessend im Plus. Er verabschiedete sich 0,16 Prozent fester bei 28'165,83 Punkten in Feiertag. Zwischenzeitlich markierte er ein neues Rekordhoch. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Handelsbeginn einen kleinen Gewinn aus und blieb dieser Tendenz auch im Anschluss treu. Er beendete den Tag mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 8'705,18 Zählern. Er markierte bei im Verlauf ebenfalls ein neues Allzeithoch. Auch der S&P 500 legte nochmal mit einem neuen Rekord nach.

Vor dem Feiertag "Thanksgiving" hatten die US-Börsen ihren Rekordlauf fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial, der zunächst kaum vom Fleck gekommen war, kletterte am Mittwoch im Handelsverlauf in Richtung 28'200 Punkte. Nach wie vor erwarten die Anleger die Bekanntgabe eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China. Diese Hoffnung treibt die Börsenrally bereits seit geraumer Zeit an. Genährt wird sie dabei stets aufs Neue von den zwei weltgrössten Volkswirtschaften, die stetig häppchenweise Informationen zum Stand der Gespräche in die Märkte sickern lassen.

Die am Mittwoch veröffentlichten uneinheitlich ausgefallenen zahlreichen Wirtschaftsdaten fanden wenig Beachtung, auch wenn so manche allmählich die Folgen des Streits widerspiegeln. Dem Konjunkturbericht (Beige Book) der US-Notenbank wurde ebenfalls nur wenig Aufmerksamkeit zuteil. Vor dem anstehenden Feiertag und dem verkürzten Handel am Freitag haben sich bereits vermehrt Anleger in ein verlängertes Wochenende verabschiedet.

ASIEN

Am Donnerstag bewegen sich die Märkte in Asien knapp auf rotem Terrain.

Der Nikkei in Japan gibt am Donnerstag gegen 07:00 MEZ 0,20 Prozent ab auf 23'391,27 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls leicht nach unten: Der Shanghai Composite verliert 0,37 Prozent auf 2'892,47 Zähler. In Hongkong steht der Hang Seng derweil 0,21 Prozent tiefer bei 26'897,89 Indexeinheiten.

Im Spannungsfeld positiver Konjunktursignale und erneut positiver US-Vorgaben mit neuen Indexrekorden sowie weiter auf sich warten lassender konkreter Fortschritte in den US-chinesischen Verhandlungen zur Beilegung des Handelskonflikts tendieren die Börsen in Asien am Donnerstag etwas leichter.

Für einen leicht negativen Unterton sorgt, dass US-Präsident Donald Trump die vom Kongress beschlossenen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet hat, was dem Verhandlungserfolg eher abträglich sein dürfte. Das Aussenministerium in Peking sprach von "bösartigen Intentionen" Washingtons und drohte mit "harten Gegenmassnahmen".

Am Markt warteten die Akteure nun darauf, was als nächstes geschehe, berichten Händler. In einer ersten Reaktion sind sogenannte sichere Häfen wie das Gold und der Yen etwas gesucht. Die chinesische Währung Yuan fällt dagegen etwas zurück.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires