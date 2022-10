Blick auf Notenbanken: Asiatische Börsen mit Verlusten

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt ging es am Donnerstag abwärts.

Der SMI eröffnete tiefer und gab auch anschliessend nach. Zum Handelsschluss stand der Leitindex noch 1,02 Prozent im Minus bei 10'706,62 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI präsentierten sich in Rot. Letztendlich verloren sie 1,07 Prozent auf 13'675,77 Zähler bzw. 1,13 Prozent auf 1'622,51 Einheiten.

Investoren wurden am Donnerstagmorgen mit einer wahren Zahlen- und Informationsflut konfrontiert, die auch im weiteren Tagesverlauf kaum abebbte. Denn während hierzulande die Unternehmenszahlen und -Updates raus sind, ging die Berichterstattung in Europa und in den USA weiter. Mit dem Zinsentscheid der EZB am Nachmittag rückte dann auch das Thema Notenbanken wieder in den Fokus.

In den USA stehen am Abend nach Börsenschluss mit Amazon, Apple und Intel weitere wichtige Tech-Grössen auf der Agenda.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit grünem Vorzeichen.

Der DAX startete tiefer und stand auch im weiteren Handelsverlauf zunächst im Minus. Am Nachmittag kämpfte er sich in die Gewinnzone vor und beendete den Handel 0,12 Prozent fester bei 13'211,23 Punkten.

Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) grenzte der deutsche Aktienmarkt seine Verluste ein. Die EZB stemmte sich mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gegen die Rekordinflation im Euroraum. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank leihen können, stieg damit auf 2,0 Prozent. Insofern blieben negative Überraschungen aus, was für etwas Erleichterung am Aktienmarkt sorgte.

Nun aber habe "die EZB die Markterwartungen zinspolitisch nicht enttäuscht und deutlich gemacht, dass sie sich dem Ziel der Preisniveaustabilität verpflichtet fühlt", schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. Der EZB-Rat gehe davon aus, dass er die Zinsen in den nächsten Sitzungen weiter erhöhen werde, um die Nachfrage zu dämpfen und dem Risiko einer Aufwärtsverschiebung der Inflationserwartungen vorzubeugen. Wie bisher sei der zukünftige Zinspfad von den eingehenden Daten und den Inflationsperspektiven abhängig. Marktseitig scheine Erleichterung vorzuherrschen, da es keinen Beschluss gegeben habe, Anleihen zu verkaufen, um auf diesem Wege die Geldpolitik zu straffen.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte am Donnerstag keine einheitliche Tendenz.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,62 Prozent bei 32'037,83 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor unterdessen 1,63 Prozent auf 10'792,67 Zähler.

Einen Tag nach beunruhigenden Signalen aus dem Technologiesektor sorgte die Facebook-Mutter Meta mit schwachen Zahlen und einem trüben Ausblick an der Wall Street am Donnerstag für den nächsten Paukenschlag.

Damit ist die mit Terminen von Technologiekonzernen dicht gefüllte Woche bislang nur wenig zufriedenstellend für die Investoren verlaufen. Doch der Reigen der Giganten ist noch längst nicht zu Ende: So werden nach Börsenschluss etwa der Onlineriese Amazon ebenso wie der iPhone-Hersteller Apple Zahlen präsentieren.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Freitag nach unten.

In Tokio fällt der Nikkei gegen 6:45 Uhr unserer Zeit um 0,65 Prozent auf 27'167 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,83 Prozent auf 2'958 Stellen nach. In Hongkong knickt der Hang Seng derweil um 2,32 Prozent auf 15'070 Zähler ein.

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Inflationsprognose angesichts steigender Energiepreise und eines schwachen Yen um 0,6 Prozentpunkte angehoben, beliess aber ihre ultraniedrigen Zinssätze unverändert. Die BoJ erwartet, dass die Inflation im nächsten Fiskaljahr unter ihrem Ziel von 2 Prozent fallen wird. Das Direktorium der BoJ geht davon aus, dass die Kernverbraucherpreise ohne die volatilen Preise für frische Lebensmittel im laufenden Jahr bis März 2023 um 2,9 Prozent steigen werden, während zuvor ein Anstieg um 2,3 Prozent prognostiziert worden war, wie aus dem vierteljährlichen Ausblick hervorgeht. Zudem geht die BoJ davon aus, dass sich die Kerninflation im Fiskaljahr bis März 2024 auf 1,6 Prozent abschwächen und im darauf folgenden Jahr bei 1,6 Prozent bleiben wird.

Die BoJ bestätigte die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und ihr Ziel für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen bei etwa Null. Dagegen wird erwartet, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte vornehmen wird, um die höchste Inflationsrate seit vier Jahrzehnten zu bekämpfen. Die Entscheidung der BoJ verstärkt die Erwartung, dass die Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan weiter zunehmen wird.

