SMI wenig bewegt -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich in Rot

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Markt halten sich am Donnerstag zurück.

Der SMI ging 0,1 Prozent tiefer bei 12'075,67 Punkten in den Handel und tendiert auch aktuell in einer engen Range um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich ebenfalls wenig bewegt. Zum Ertönen der Startglocke hatten sie marginale 0,03 Prozent tiefer bei 1'964,34 Zählern respektive 0,01 Prozent schwächer bei 15'567,57 Einheiten notiert.

Damit setzt sich die Konsolidierung vom Vortag nach den vorangegangenen drei starken Oktoberwochen fort. Keine Hilfe kommt von den Börsen aus den USA, wo der Dow Jones Industrial am Mittwoch klar nachgegeben hat. Und auch in Asien tendierten die Märkte mehrheitlich deutlich tiefer. In Marktkreisen wird im Vorfeld der EZB-Sitzung mit einer gewissen Zurückhaltung der Investoren gerechnet, geprägt ist das Geschehen aber auch von zahlreichen Spezialsituationen nach Unternehmensergebnissen.

Da noch keine neuen geldpolitischen Entscheidungen erwartet werden, könnte man eigentlich von einer ruhigen Sitzung der Europäische Zentralbank ausgehen. Das Gegenteil dürfte nun aber der Fall sein. Der drastische Anstieg der Preise für Energie und Industriemetalle hat zuletzt die Inflations- und Zinserhöhungserwartungen an den Märkten steigen lassen und auch die Spannungen in den internationalen Lieferketten dürften noch eine geraume Zeit anhalten, wofür unter anderem die Gewinnwarnung von Autoneum ein Beleg ist.

Im Fokus der Anleger bleibt auch am Donnerstag die Berichtssaison mit zahlreichen Unternehmen, die ihre Bücher öffnen. So legten vorbörslich unter anderem bereits Dufry, EMS-CHEMIE, Landis+Gyr und Clariant ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbucht am Donnerstag kleine Verluste.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Donnerstag mit minus 0,15 Prozent bei 15'681,52 Punkten und bewegt sich auch aktuell auf rotem Terrain.

Vor geldpolitischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zurückgehalten. Die hohe Inflation setzt die Euro-Notenbank unter Druck. Präsidentin Christine Lagarde dürfte versuchen, die zuletzt gestiegenen Inflationserwartungen zu dämpfen. Eine hohe Inflation spricht für eine geldpolitische Straffung, was die Aktienmärkte tendenziell belasten dürfte. Ins Bild passt, dass die Verbraucherpreise in Spanien im Oktober um 5,5 Prozent gestiegen sind, deutlich stärker als erwartet.

"Spannend wird, ob sich die EZB schon heute zu ihrem Vorgehen nach dem Auslaufen des Pandemie-Kaufprogrammes äussern wird", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Wahrscheinlicher sei jedoch, dass die EZB die Entscheidung darüber bis zum Dezember aufschiebt.

Neben der EZB-Sitzung dominiert eine Flut von Quartalsberichten der Unternehmen das Geschehen. Aus dem DAX haben vorbörslich Airbus und Volkswagen Geschäftszahlen veröffentlicht.

WALL STREET

Anleger in den USA zeigten sich am Mittwoch verhalten.

Der Dow Jones eröffnete den Handel etwas fester, diel dann aber ins Minus zurück. Letztendlich verbuchte er Verluste von 0,74 Prozent auf 35'490,69 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete derweil höher und verblieb auch anschliessend in der Gewinnzone, ehe er die Sitzung nahezu unverändert bei 15'235,84 Zählern beendete.

Unter den Einzelwerten standen unter anderem Microsoft, Visa, Google und Twitter mit Zahlenvorlagen im Fokus der Anleger. Schon in den letzten Tagen hatte die laufende Berichtssaison für Impulse gesorgt und die US-Indizes auf neue Bestmarken getrieben.

ASIEN

Die Märkte in Asien präsentierten sich am Donnerstag in Rot.

Der japanische Leitindex Nikkei gab letztlich um 0,96 Prozent auf 28'820,09 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite um 1,23 Prozent auf 3'518,42 Punkte.

Der Hang Seng in Hongkong gab bis zum Handelsende um 0,28 Prozent auf 25'555,73 Stellen nach.

Nach negativen Vorgaben der US-Börsen ging es mit den Indizes an den asiatischen Börsen am Donnerstag nach unten. Belastend dürfte auch gewirkt haben, dass die japanische Notenbank ihren Wachstumsausblick gesenkt hat und dies in erster Linie mit Lieferkettenproblemen begründet. Die Leitzinsen liessen die Währungshüter unverändert. Weiter abwärts ging es mit den Ölpreisen. Nach den jüngst erreichten Siebenjahreshochs büssten sie zeitweise weitere rund 2 Prozent ein. In der gesamten Region sorgte das für Druck auf die Kurse der Ölaktien.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires