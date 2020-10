SMI leichter -- DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot

Am heimischen Markt werden am Mittwoch Verluste verbucht. Der deutsche Leitindex notiert ebenfalls schwächer. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochenmitte vor allem abwärts.

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Markt halten sich am Mittwoch zurück.

Der Leitindex SMI ging 0,85 Prozent tiefer bei 9'803,24 Punkten in den Handel und zeigt sich auch anschliessend in Rot.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI wiesen zum Start Abschläge von 1,03 Prozent bei 1'511,27 Stellen bzw. 0,99 Prozent bei 12'215,08 Zählern aus und bewegen sich auch anschliessend auf rotem Terrain.

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch erneut schwächer erwartet. Im Verlauf ist eine technische Erholung aber nicht auszuschliessen. Die Börsen seien nach den jüngsten Einbussen technisch stark überverkauft und damit reif für eine technische Erholung, heisst es am Markt. Auf eine Stabilisierung deuteten zudem die asiatischen Märkte hin, die sich nach einem schwachen Verlauf gefangen haben. Hilfe könnte zudem einmal mehr von den Zentralbanken kommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht am Donnerstag die Ergebnisse ihrer Ratssitzung.

Doch allzu viel kann nicht erwartet werden. Angesichts der weltweit stark steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen dürften die Anleger keine grösseren Engagements eingehen, meinen Händler. In vielen Ländern werden die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verschärft und die Anleger fürchten einen neuerlichen Lockdown. Und viele Marktteilnehmer blicken nervös den US-Wahlen entgegen. Sollte nach der Wahl eine der beiden Parteien das Ergebnis nicht akzeptieren, drohe den Märkten weiteres Ungemach, heisst es etwa.

Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte deutlich leichter.

Der DAX ging 1,78 Prozent tiefer bei 11'848,31 Stellen in den Mittwochshandel. Im weiteren Verlauf baut er sein Minus noch deutlich aus.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt schlecht: Angesichts der verschärften Corona-Krise fiel der DAX am Mittwoch erstmals seit Juni wieder unter 12'000 Punkte. Auch die US-Präsidentschaftswahl in der kommenden Woche und der Brexit schmecken den Anlegern als Unsicherheitsfaktoren nicht. Angesichts rasant steigender Infektionszahlen in ganz Europa stiegen die Risiken für den Wirtschaftsausblick, hiess es von der Commerzbank. An diesem Mittwoch beraten hierzulande Bund und Länder über das weitere Vorgehen zur Eindämmung der Pandemie. Eine weitere Verschärfung der Kontaktbeschränkungen zeichnet sich ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel will etwa Restaurants für einen Monat schliessen.

WALL STREET

Die Wall Street startete am Dienstag einen Stabilisierungsversuch - mit mässigem Erfolg.

Der Dow Jones tendierte zum Handelsstart 0,12 Prozent leichter bei 27'651,18 Punkten und gab dann weiter nach. Er beendete den Handel mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 27'463,19 Zähler. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich zur Börseneröffnung 0,44 Prozent höher bei 11'409,34 Zählern und folgte dieser Tendenz auch im Anschluss. Er ging letztlich 0,64 Prozent fester bei 11'431,35 Stellen in den Feierabend.

Am Vortag war der New Yorker Leitindex wegen der hochkochenden Corona-Sorgen um mehr als zwei Prozent abgerutscht und deutlich unter 28'000 Punkten auf ein Tief seit fast einem Monat gefallen. "Eine Woche vor den US-Präsidentschaftswahlen kehrt an den Märkten wieder etwas mehr Ruhe ein", sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Broker ActivTraders. Auch in Europa konnten sich die tiefrot in die Woche gestarteten Börsen am Dienstag etwas stabilisieren, auch wenn sich die Pandemie-Lage immer weiter verschärft.

Evangelista rechnet nun damit, dass die Volatilität an den Börsen nachlässt, bis sich für die künftige Besetzung im Weissen Haus ein Ergebnis abzeichnet. Er misst den Wahlen in diesem Jahr im Angesicht der Pandemie, des China-Konfliktes und zunehmender Polarisierung ein noch grösseres Gewicht bei als gewohnt. Auswirkungen dürften in mehreren marktsensiblen Bereichen spürbar werden, darunter dem Streit über ein neues Konjunkturpaket.

ASIEN

An den asiatischen Börsen sind am Mittwoch vor allem Minuszeichen zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit minus 0,29 Prozent bei 23 418,51 Punkten etwas leichter.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,43 Prozent fester bei 3'268,74 Einheiten. In Hongkong sank der Hang Seng letztlich um 0,29 Prozent auf 24'715,86 Einheiten.

Die asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Mit vergleichsweise geringen Veränderungen verharrten die Märkte in ihrer abwartenden Haltung vor den US-Präsidentschaftswahlen.

Drohende Lockdowns in Europa und deren mögliche Auswirkungen auf die Konjunktur hätten die Zurückhaltung noch verstärkt, merkte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. Auch in den kommenden Tagen dürften sich die asiatischen Anleger angesichts der Unwägbarkeiten nicht allzu weit vorwagen.

Erneut positive Nachrichten gab es aus Südkorea. Der starke Anstieg des Verbrauchervertrauens sei ein weiteres Indiz für die wirtschaftliche Erholung der ostasiatischen Staaten, betonte Halley. Am Vortag hatte die koreanische Zentralbank bereits ein höher als erwartetes Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal mitgeteilt.

