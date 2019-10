SMI wenig bewegt erwartet -- Dax vorbörslich etwas fester -- Asiens Börsen legen zu

Der heimische Aktienmarkt dürfte ohne grössere Veränderungen starten. Der DAX bewegt sich vor Handelsbeginn auf grünem Terrain. An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse dürfte am Montag Zurückhaltung herrschen.

Der Leitindex SMI bewegt sich vorbörslich um seinen Schlusskurs von Freitag.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI legten vor dem Wochenende zu.

Am Montag dürfte sich der heimische Aktienmarkt ohne grosse Ausschläge zeigen. Der Fokus der Anleger richtet sich weiterhin auf das Dauerthema Brexit.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Montag vor Börsenstart mit positiven Vorzeichen.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,1 Prozent höher bei zeitweise 12'902,50 Punkten.

Am Montag dürfte sich der DAX freundlich zeigen. Bestimmende Themen bleiben der US-chinesische Handelskonflikt und der Brexit. Zudem schreitet die Bilanzsaison weiter voran.

WALL STREET

An der Wall Street ging es vor dem Wochenende signifikant bergauf.

Der Dow Jones legte um 0,57 Prozent auf 26.958,06 Punkte zu. Der NASDAQ Composite erzielte ein neues Rekordhoch und kletterte um 0,70 Prozent auf 8.243,12 Zähler.

Die Wall Street hat sich zum Ende der Handelswoche fester gezeigt. Nach oben gezogen wurden die US-Börsen von Fortschritten im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatte mitgeteilt, dass sich Unterhändler beider Seiten bei den Verhandlungen zum sogenannten Phase-eins-Deal näher gekommen sind. Vizepräsident Mike Pence hatte zuvor die Hoffnung auf ein "Phase-eins-Abkommen" mit China ausgedrückt, zugleich das Land aber als strategischen und wirtschaftlichen Rivalen bezeichnet. Daneben stand erneut die Berichtssaison im Blick der Anleger.

ASIEN

Asiens Börsen zeigen sich am Montag mit positiver Tendenz.

In Japan geht es für den Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,31 Prozent nach oben auf 22'870,46 Punkte.

Der Shanghai Composite kann ein Plus von 0,63 Prozent auf 2'973,44 Zähler verzeichnen. Parallel legt der Hang Seng in Hongkong 0,96 Prozent auf 26'923,24 Einheiten zu.

An den asiatischen Börsen überwiegen zu Beginn der neuen Woche die positiven Vorzeichen. Die Anleger schöpfen neue Hoffnung auf Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits nach ermutigenden Aussagen aus den USA. Dass die Gewinne der chinesischen Industrie im September erneut gesunken sind, belastet den Markt nicht.

Das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer hat am Wochenende mitgeteilt, dass dieser gemeinsam mit US-Finanzminister Steve Mnuchin am Freitag mit dem chinesischen Vize-Premier Liu He verhandelt habe und bald weitere Gespräche führen werde. Beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung in verschiedenen Punkten. US-Vertreter hatten gesagt, sie hofften auf den Abschluss einer Vereinbarung Mitte November. China wiederum strebt Berichten zufolge die Aussetzung neuer US-Zölle auf chinesische Waren an, die eigentlich am 15. Dezember in Kraft treten sollen.

Der Handelsstreit ist jedoch nicht das einzige Thema am Markt. Im Lauf der Woche stehen Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Bank of Japan auf der Agenda. Auch die Entwicklungen zum Austritt Grossbritanniens aus der EU dürften aufmerksam beobachtet werden. Am Montag werden die EU-Staaten über eine Verschiebung des eigentlich für Ende Oktober vorgesehenen Austrittstermins beraten, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf EU-Kreise. Und nicht zuletzt markiert die laufende Woche den Höhepunkt der US-Bilanzsaison.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires