SMI legt zu -- DAX klar im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt weist zum Wochenstart positive Vorzeichen aus.

Der Leitindex SMI tendiert im frühen Handel auf grünem Terrain.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI schlossen am Freitag wenig verändert mit minus 0,16 Prozent bei 1'537,37 Stellen bzw. plus 0,19 Prozent bei 12'726,59 Zählern.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag mit einem Erholungsversuch nach der schwachen Vorwoche. Bei der Credit Suisse heisst es in einem Kommentar dazu, dass die neutrale Gewichtung der US-Aktien aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen beibehalten werde. Wegen der Unterstützung durch die Notenbanken mit der sehr lockeren Geldpolitik sei auf einen Zeithorizont von sechs Monaten gesehen aber dennoch mit attraktiven Gewinnchancen zu rechnen.

Im Wochenverlauf rücken neue Verhandlungen zum Ausstieg Grossbritanniens in den Fokus sowie gegen Ende der Woche der Arbeitsmarktbericht aus den USA.

Der deutsche Leitindex startet am Montag einen Erholungsversuch.

Der DAX eröffnet die Sitzung 1,64 Prozent höher bei 12'673,73 Punkten.

Nach einer verlustreichen Vorwoche steht die Ampel am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt zunächst auf grün. "Die Nervosität der Marktteilnehmer lässt sich an den gestiegenen Kursausschlägen ablesen", schrieb Analyst Martin Utschneider in einem Marktkommentar. Die Nervosität resultiere aus der angespannten politischen Lage in den USA sowie aus einer drohenden zweiten Corona-Infektionswelle im Herbst. Die Lage des DAX bleibe eine "enge Kiste": Eine wichtige Unterstützung sei die 12'500er Marke, auf Widerstand dürfte der Index bei etwa 12'800 Zählern treffen.

Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba sprach von einer fragilen Stimmung an den Finanzmärkten wegen der europaweit zunehmenden COVID-19-Infektionszahlen: "Die konjunkturelle Erholung ist gefährdet. Vor allem der Dienstleistungsbereich und die Reisebranche stehen unter Druck. Regierungen und Zentralbanken bleiben gefordert, um die Wirtschaft zu unterstützen."

WALL STREET

Die Wall Street tendierte zum Wochenschluss deutlich bergauf.

Der Dow Jones legte im Sitzungsverlauf sukzessive zu und beendete den Freitagshandel mit einem Tagesgewinn von 1,3 Prozent bei 27'173,96 Zählern. Der NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls freundlich und zog um 2,3 Prozent auf 10'913,56 Punkte an.

Die wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten lasteten am Anfang noch weiter auf der Stimmung, erklärte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Er verwies auf die weiter nicht erfreulichen Coronavirus-Infektionszahlen sowie das immer noch fehlende US-Konjunkturprogramm und die anstehende US-Präsidentschaftswahl als wichtige Themen. Dann aber setzte die zuletzt abhanden gekommene Stärke bei den Technologiewerten wieder ein, die auch dem Gesamtmarkt wieder einen Schub gab.

ASIEN

Asiens Börsen bewegen sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio verbucht der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ ein Plus von 0,59 Prozent auf 23'342,13 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite dagegen 0,22 Prozent auf 3'212,27 Einheiten nach. In Hongkong kelttert der Hang Seng derweil um 0,74 Prozent auf 23'406,31 Zähler.

Nach günstigen Vorgaben der US-Börsen sind die Aktienmärkte in Asien mehrheitlich freundlich in die neue Woche gestartet. Für Optimismus sorgt auch, dass die US-Demokraten ihren Vorschlag für ein weiteres Hilfspaket für die US-Wirtschaft vorantreiben, über das noch im Laufe der Woche abgestimmt werden könnte. Allerdings liegt es trotz seines deutlich abgespeckten Volumen mit 2,4 Billionen Dollar noch fast doppelt so hoch wie die Vorstellungen der Republikaner. Daneben stützt auch die Hoffnung auf die baldige Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus.

