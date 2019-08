Wall Street tiefer -- SMI schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt stehen die Vorzeichen auf rot. Anleger in den USA beugen sich ebenfalls dem Verkaufsdruck. In Fernost fanden die Indizes keine gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse zeigt sich am Mittwoch schwächer.

Der Leitindex SMI verbuchte zum Handelsstart Abgaben in Höhe von 0,25 Prozent auf 9'761,21 Punkte und verweilt anschliessend auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI schliessen sich dieser Tendenz an und zeigen sich mit roten Vorzeichen.

Zunehmende Konjunktursorgen trüben die Anlegerstimmung immer stärker ein. Die Schweizer Börse präsentiert sich daher am Mittwoch auf breiter Front schwächer. Nach wie vor machen die Marktteilnehmer den Handelsstreit der USA mit China und die Regierungskrise in Italien als Hauptschuldige aus. Zusätzlich genährt wird der Pessimismus von einer Reihe von Wirtschaftszahlen aus dem In- und Ausland.

Chinesische Offizielle hatten die optimistischen Kommentare von US-Präsident Donald Trump zur Lösung des Handelsstreits zwischen beiden Ländern vom Vortag wieder in Frage gestellt. Dies habe den aufkommenden Optimismus der Händler wieder abgekühlt, ist zu hören. Da im laufenden Tag keine wichtigen US-Konjunkturzahlen veröffentlicht werden, zeige sich der Handel in ruhigen Bahnen. Im weiteren Tagesverlauf könnte dann die politische Entwicklung in Italien für neue Impulse sorgen. In dem Euroland wird eine Entscheidung des Staatspräsidenten über die neue Regierung erwartet.

"Wir befinden uns ziemlich genau in der Mitte einer seit einiger Zeit bestehenden Handelsspanne zwischen 9'500 und 10'000 Punkten. Und es gibt vorläufig keinen Grund, warum wir diese verlassen sollten", sagt ein Händler. "Nachdem wir gestern etwas zulegen konnten, dürften wir heute etwas leichter schliessen", so der Händler weiter.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich Anleger zurück.

Der DAX eröffnete 0,22 Prozent im Minus bei 11'704,67 Punkten und gibt im Anschluss weiter nach.

Nach zwei Gewinntagen sieht es für den DAX zur Wochenmitte nach einem leichten Rückschlag aus. Tags zuvor hatte sich der DAX zwischenzeitlich bis auf 11'778 Punkte erholt. Letztlich kam er jedoch an seiner 21-Tage-Linie und dem kurzfristigen Abwärtstrend nicht weiter. Die jüngste Erholung erscheine halbherzig angesichts gleichzeitig starker Nachfrage nach Anleihen und Edelmetallen, erklärte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Auch an der Wall Street gibt es aktuell keinen klaren Trend - Eröffnungsgewinne waren im US-Handel schnell wieder abverkauft worden.

n Grossbritannien hat der britische Premierminister Boris Johnson vor dem Ende Oktober geplanten EU-Austritt eine Parlamentspause beantragt. Gegner eines No-Deal-Brexits hätten damit kaum eine Chance, einen EU-Austritt Grossbritanniens ohne Abkommen am 31. Oktober noch per Gesetz zu stoppen.

WALL STREET

Zur Wochenmitte zeigen sich die US-amerikanischen Indizes schwächer.

Der Dow Jones gab zum Handelsstart 0,25 Prozent auf 25'712,99 Punkte nach. Auch das Techbarometer NASDAQ Composite fiel zum Sitzungsbeginn 0,37 Prozent auf 7'798,35 Einheiten.

Der Erholungsversuch der Wall Street vom Wochenstart erweist sich immer mehr als Strohfeuer. Vor allem Konjunktursorgen treiben die Investoren weiter um.

Insgesamt bleiben die Anleger vorsichtig, könnten neue Äusserungen des US-Präsidenten Donald Trump oder Chinas zum Handelskonflikt doch schnell wieder zu grösseren Kursausschlägen führen.

Dazu passt, dass die Citigroup dem Goldpreis im Vergleich zu US-Aktien noch einiges zutraut. Der Aktienmarkt erscheine sehr verwundbar, gerade mit Blick auf die inverse Zinskurve mit Renditen auf kurzlaufende Staatsanleihen über jenen für Langläufer, erklärten die Experten. Solche eine Zinskurve wird von vielen Experten als möglicher Vorbote einer Rezession gesehen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte kamen zur Wochenmitte auf keinen gemeinsamen Nenner.

In Japan notierte der Leitindex Nikkei schlussendlich 0,11 Prozent fester bei 20'479,42 Punkten.

In China zeigte sich der Shanghai Composite dagegen 0,29 Prozent tiefer bei 2'893,76 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong pendelte zunächst um die Nulllinie, schloss dann aber 0,19 Prozent schwächer bei 25'615,48 Einheiten.

Kleine Gewinne prägten am Mittwoch das Bild an den Börsen in Asien. Sie setzten sich damit von den leicht negativen Vorgaben der Wall Street ab. Dort hatten erneut inverse Zinskurven Rezessionssorgen ausgelöst. Dass zweijährige Anleihen mehr Zinsen abwerfen als zehnjährige, wie an Wall Street erneut zu sehen, gilt als starker Vorbote für eine bevorstehende Rezession. Verstärkt wurde dies dadurch, dass auch die Dreimonatsrendite unter die von 30-jährigen Papieren sank.

Am Devisenmarkt setzte der Yuan seine insgesamt zu beobachtende Seitwärtsbewegung vom Dienstag fort. Die chinesische Notenbank hat den Yuan -Mittelkurs zwar erneut schwächer gefixt, allerdings nur minimal und auch nicht so stark, wie von Analysten im Vorfeld aus der Kursentwicklung abgeleitet.

Vom Handelsstreit selbst gab es keine neuen Nachrichten. Hier dürften nach den jüngsten Aussagen beider Seiten im September die Gespräche fortgesetzt werden. Aktuell sei es für die Anleger schwer, zu beurteilen, wie weit beide Seiten seien.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires