Zahlenflut und KI-Sorgen: SMI knackt nächsten Rekord -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag höher.

Der SMI eröffnete die Sitzung 0,16 Prozent fester bei 14'445,03 Punkten und legt auch weiterhin zu. Dabei erreicht der Leitindex zwischenzeitlich einen neuen Höchststand bei 14'503,38 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex, nachdem sie 0,12 Prozent höher bei 20'207,08 Zählern bzw. 0,14 Prozent stärker bei 2'294,41 Einheiten in den Handel gingen.

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Dienstag zwar auf Rekordjagd, die Avancen fallen aber etwas zurückhaltender aus als noch zu Wochenbeginn. Die Erleichterung über die anhaltende Entspannung im Nahen Osten stützt weiterhin.

"Der Markt klammert sich derzeit an jedes Signal, das auf eine diplomatische Lösung zwischen Washington und Teheran hindeutet", beschreibt ein Händler das Markt-Sentiment. "Nach den geopolitischen Turbulenzen der vergangenen Wochen ist die Sehnsucht nach Stabilität gross." Noch sei aber völlig offen, ob aus Hoffnung tatsächlich nachhaltige Entspannung werde. "Die Märkte balancieren zwischen Friedenshoffnungen, KI-Zweifeln und geopolitischen Risiken. Dabei sollten die Friedenshoffnungen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage im Nahen Osten fragil bleibt."

Neben den Aktienmärkten bleibt auch der Ölmarkt im Entspannungsmodus, wie die weiter gefallenen Preise zeigen. So notiert der Preis für die weltweite Referenzsorte Brent wieder klar unter 90 US-Dollar je Barrel. Alleine am Montag war er um knapp 9 Prozent gesunken. Sinkende Ölpreise dürften die wieder aufgeflammten Inflationsängste etwas besänftigen. Nach der EZB in der vergangenen Woche warten Marktteilnehmer nun auf den Mittwochabend. Dann wird die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid veröffentlichen. Dabei hoffen Investoren auf Hinweise zum weiteren Fed-Kurs, und darauf, wie die Notenbank die aktuelle Gemengelage einschätzt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt nach seinen Gewinnen am Vortag eine Pause ein.

Der DAX notierte zum Sitzungsstart 0,53 Prozent höher bei 25'496,13 Punkten. Damit nähert sich das Barometer seinem jüngsten Rekord von 25'900 Zählern an. Im weiteren Verlauf fällt der Leitindex zurück an die Nulllinie.

Nach dem starken Rücksetzer der Preise für Rohöl und Gas am Vortag geben diese weiter nach. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September fiel auf rund 87 US-Dollar. In der vergangenen Woche notierte Brent in der Spitze noch über der Marke von 100 Dollar. Die Saison der Quartalsbilanzen kommt derweil hierzulande weiter in Fahrt. Am Dienstag lassen sich Mercedes-Benz und der Software-Anbieter TeamViewer in die Bücher schauen. Einen Blick wert sein dürften auch Aktien mit KI-Bezug. Diese litten im US-Handel sowie in Japan und Südkorea teils deutlich unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Vorzeichen.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,51 Prozent auf 52'209,69 Zähler.

Der technologielastige NASDAQ Composite verlor daneben 0,18 Prozent auf 24'932,08 Punkte.

Sinkende Ölpreise wegen neuer Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten haben am Montag an den US-Börsen nur den Standardwerten geholfen. Im Technologiesektor wirkte die Chipbranche im Handel wegen neuer Sorgen vor Billigkonkurrenz aus China als Bremsklotz. Erholen konnten sich nur Tech-Werte aus der Software- und Internetbranche.

Im Technologiesektor droht die neue Börsenwoche ohnehin weiter unruhig und schwankungsreich zu bleiben. Denn in den kommenden Tagen stehen zahlreiche Quartalszahlen auf der Agenda, unter anderem von den Schwergewichten Microsoft, Meta Platforms und Apple. Hinzu kommt am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, auf die sich der Gesamtmarkt bereits vorbereitet.

ASIEN

Die asiatischen Märkte gerieten am Dienstag mehrheitlich unter Druck.

Besonders der japanische Nikkei 225 geriet dabei unter die Räder und gab kräftige 3,95 Prozent auf 62'364,92 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland war ebenso ein Minus zu sehen: Der Shanghai Composite verlor letztlich 1,16 Prozent auf 3'813,32 Zähler.

Der Hang Seng zeigte sich derweil stabiler und gewann schliesslich 0,41 Prozent auf 25'310,85 Einheiten.

Kräftig abwärts ging es allerdings in Südkorea: Der technologielastige KOSPI rutschte um 10,84 Prozent auf 6'023,66 Punkte ab.

An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag grösstenteils steil nach unten. In Südkorea brach der KOSPI ein, auch in Japan wurden heftige Verluste verbucht. Die bekannten Bedenken über die gewaltigen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) lösten eine erneute Verkaufswelle unter Halbleiterweiten aus. Der Ausverkauf im Chipsektor traf die Börsen in Südkorea und Japan besonders hart. Berichte, wonach die jüngsten KI-bezogenen Finanzierungszusagen des US-Schwergewichts NVIDIA 750 Milliarden US-Dollar überstiegen, schürten Zweifel, ob die Nachfrage nach KI-Infrastruktur mit den Investitionen Schritt halten kann. Bereits in den USA zeigten sich Halbleiterwerte schwach.

Mit dem nahenden Monatsultimo steige zudem die Neigung zu Gewinnmitnahmen - gerade im Technologiesektor, hiess es. Zudem sorgte ein weiterer Bericht für Unruhe: In China nimmt offenbar ein staatlich unterstütztes Unternehmen die Massenproduktion von bestimmten Lithografie-Maschinen auf, die in der Halbleiterbranche Verwendung finden. Damit steigt unter Halbleiteranlagenherstellern der Wettbewerb.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires