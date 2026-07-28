Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.4%  SPI 20’275 0.5%  Dow 52’210 0.5%  DAX 25’379 0.1%  Euro 0.9318 0.1%  EStoxx50 6’269 -0.2%  Gold 4’026 -1.2%  Bitcoin 51’970 -0.4%  Dollar 0.8199 0.1%  Öl 87.2 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick UBS: Kapitalfrage und Aktienrückkäufe bei Q2-Zahlenvorlage im Fokus
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
Kluft bei den Kurszielen: Warum sich die Meinungen zur Siemens Energy-Aktie extrem spalten
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 28.07.2026 13:56:12

Zahlenflut und KI-Sorgen: SMI knackt nächsten Rekord -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab

Während der heimische Aktienmarkt zulegt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag überwiegend bergab.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag höher.

Der SMI eröffnete die Sitzung 0,16 Prozent fester bei 14'445,03 Punkten und legt auch weiterhin zu. Dabei erreicht der Leitindex zwischenzeitlich einen neuen Höchststand bei 14'503,38 Punkten.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex, nachdem sie 0,12 Prozent höher bei 20'207,08 Zählern bzw. 0,14 Prozent stärker bei 2'294,41 Einheiten in den Handel gingen.

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Dienstag zwar auf Rekordjagd, die Avancen fallen aber etwas zurückhaltender aus als noch zu Wochenbeginn. Die Erleichterung über die anhaltende Entspannung im Nahen Osten stützt weiterhin.

"Der Markt klammert sich derzeit an jedes Signal, das auf eine diplomatische Lösung zwischen Washington und Teheran hindeutet", beschreibt ein Händler das Markt-Sentiment. "Nach den geopolitischen Turbulenzen der vergangenen Wochen ist die Sehnsucht nach Stabilität gross." Noch sei aber völlig offen, ob aus Hoffnung tatsächlich nachhaltige Entspannung werde. "Die Märkte balancieren zwischen Friedenshoffnungen, KI-Zweifeln und geopolitischen Risiken. Dabei sollten die Friedenshoffnungen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage im Nahen Osten fragil bleibt."

Neben den Aktienmärkten bleibt auch der Ölmarkt im Entspannungsmodus, wie die weiter gefallenen Preise zeigen. So notiert der Preis für die weltweite Referenzsorte Brent wieder klar unter 90 US-Dollar je Barrel. Alleine am Montag war er um knapp 9 Prozent gesunken. Sinkende Ölpreise dürften die wieder aufgeflammten Inflationsängste etwas besänftigen. Nach der EZB in der vergangenen Woche warten Marktteilnehmer nun auf den Mittwochabend. Dann wird die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid veröffentlichen. Dabei hoffen Investoren auf Hinweise zum weiteren Fed-Kurs, und darauf, wie die Notenbank die aktuelle Gemengelage einschätzt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt nach seinen Gewinnen am Vortag eine Pause ein.

Der DAX notierte zum Sitzungsstart 0,53 Prozent höher bei 25'496,13 Punkten. Damit nähert sich das Barometer seinem jüngsten Rekord von 25'900 Zählern an. Im weiteren Verlauf fällt der Leitindex zurück an die Nulllinie.

Nach dem starken Rücksetzer der Preise für Rohöl und Gas am Vortag geben diese weiter nach. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September fiel auf rund 87 US-Dollar. In der vergangenen Woche notierte Brent in der Spitze noch über der Marke von 100 Dollar. Die Saison der Quartalsbilanzen kommt derweil hierzulande weiter in Fahrt. Am Dienstag lassen sich Mercedes-Benz und der Software-Anbieter TeamViewer in die Bücher schauen. Einen Blick wert sein dürften auch Aktien mit KI-Bezug. Diese litten im US-Handel sowie in Japan und Südkorea teils deutlich unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Vorzeichen.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,51 Prozent auf 52'209,69 Zähler.
Der technologielastige NASDAQ Composite verlor daneben 0,18 Prozent auf 24'932,08 Punkte.

Sinkende Ölpreise wegen neuer Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten haben am Montag an den US-Börsen nur den Standardwerten geholfen. Im Technologiesektor wirkte die Chipbranche im Handel wegen neuer Sorgen vor Billigkonkurrenz aus China als Bremsklotz. Erholen konnten sich nur Tech-Werte aus der Software- und Internetbranche.

Im Technologiesektor droht die neue Börsenwoche ohnehin weiter unruhig und schwankungsreich zu bleiben. Denn in den kommenden Tagen stehen zahlreiche Quartalszahlen auf der Agenda, unter anderem von den Schwergewichten Microsoft, Meta Platforms und Apple. Hinzu kommt am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, auf die sich der Gesamtmarkt bereits vorbereitet.

ASIEN

Die asiatischen Märkte gerieten am Dienstag mehrheitlich unter Druck.

Besonders der japanische Nikkei 225 geriet dabei unter die Räder und gab kräftige 3,95 Prozent auf 62'364,92 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland war ebenso ein Minus zu sehen: Der Shanghai Composite verlor letztlich 1,16 Prozent auf 3'813,32 Zähler.

Der Hang Seng zeigte sich derweil stabiler und gewann schliesslich 0,41 Prozent auf 25'310,85 Einheiten.

Kräftig abwärts ging es allerdings in Südkorea: Der technologielastige KOSPI rutschte um 10,84 Prozent auf 6'023,66 Punkte ab.

An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag grösstenteils steil nach unten. In Südkorea brach der KOSPI ein, auch in Japan wurden heftige Verluste verbucht. Die bekannten Bedenken über die gewaltigen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) lösten eine erneute Verkaufswelle unter Halbleiterweiten aus. Der Ausverkauf im Chipsektor traf die Börsen in Südkorea und Japan besonders hart. Berichte, wonach die jüngsten KI-bezogenen Finanzierungszusagen des US-Schwergewichts NVIDIA 750 Milliarden US-Dollar überstiegen, schürten Zweifel, ob die Nachfrage nach KI-Infrastruktur mit den Investitionen Schritt halten kann. Bereits in den USA zeigten sich Halbleiterwerte schwach.

Mit dem nahenden Monatsultimo steige zudem die Neigung zu Gewinnmitnahmen - gerade im Technologiesektor, hiess es. Zudem sorgte ein weiterer Bericht für Unruhe: In China nimmt offenbar ein staatlich unterstütztes Unternehmen die Massenproduktion von bestimmten Lithografie-Maschinen auf, die in der Halbleiterbranche Verwendung finden. Damit steigt unter Halbleiteranlagenherstellern der Wettbewerb.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:39 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Neues Allzeithoch im Chart
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
25.07.26 Logo WHS CFD-Marktstudie 2026 - Ihre Meinung zählt!
24.07.26 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
23.07.26 Julius Bär: 30.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
22.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’085.95 19.23 SLSB2U
Short 15’387.50 13.80 S9B6IU
Short 15’976.99 8.79 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.02 28.07.2026 13:50:33
Long 13’885.63 19.49 SXBF7U
Long 13’575.89 13.74 S0BF1U
Long 12’996.54 8.90 SPSB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
28.07.26 Abirami Financial Services (India) Ltd / Quartalszahlen
28.07.26 Acadia Healthcare Co Inc / Quartalszahlen
28.07.26 Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest / Quartalszahlen
28.07.26 Acceleratebs India Limited Registered Shs 144A Reg S / Generalversammlung
28.07.26 AIMS AMP Capital Industrial REIT Real Estate Investment Trust / Generalversammlung
28.07.26 Air Liquide prime fidelite / Quartalszahlen
28.07.26 Air Liquide S.A. / Quartalszahlen
28.07.26 Air Liquide SA Prime de fidelite 2023 / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
28.07.26 BRC Shop Preis Index (Monat)
28.07.26 RBA-Gouverneur Bullock spricht
28.07.26 Handelsbilanz (MoM)
28.07.26 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
28.07.26 Verbrauchervertrauen
28.07.26 Arbeitslosenquote
28.07.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
28.07.26 Handelsbilanz, nicht-EU
28.07.26 M2 Geldmenge
28.07.26 Geldmenge M3
28.07.26 Kredite an den Privatsektor
28.07.26 Deutschlands Bundesbank Monatsbericht
28.07.26 Inflationsindex für Großhandel/IGP-M
28.07.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
28.07.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
28.07.26 Industrieproduktion
28.07.26 Industrieproduktion
28.07.26 Kumulativer Industrieertrag
28.07.26 Medio-Inflation
28.07.26 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
28.07.26 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
28.07.26 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
28.07.26 Leistungsbilanz
28.07.26 Großhandelsinventare
28.07.26 Warenhandelsbilanz
28.07.26 Redbook-Index (ggü. Vorjahr)
28.07.26 S&P/Case-Shiller Hauspreisindex (Jahr)
28.07.26 Immobilienpreisindex (Monat)
28.07.26 Verbrauchervertrauen
28.07.26 Richmond Fed Produktionsindex
28.07.26 Auktion 7-jähriger Staatsanleihen
28.07.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie springt deutlich an: Vertriebs-Deal für Quviviq in Nahost
NVIDIA-Aktie in Rot: Milliarden-Dollar-Bürgschaft für OpenAI im Gespräch?
NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von NVIDIA
JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Sorge vor China-Konkurrenz reisst Aktien von ASML nach unten - auch Infineon, NVIDIA & Co. verlieren
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend auf rotem Terrain
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
HOCHTIEF-Aktie dennoch schwach: Baukonzern blickt dank KI-Boom auf starkes Halbjahr zurück - Prognose angehoben

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1491 0.0017
1.18