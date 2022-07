Powell-Äusserungen im Fokus: SMI fester -- DAX stabil -- Asiatische Börsen letztlich überwiegend höher

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt kann am Donnerstag etwas zulegen.

Der SMI eröffnete 0,25 Prozent höher bei 11'084,68 Punkten und steht auch zwischenzeitlich im Plus.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der freundlichen Tendenz des Leitindex. Der SPI legte zum Start um 0,14 Prozent zu auf 14'332,03 Zähler, der SLI stieg anfangs um 0,49 Prozent auf 1'703,71 Punkte.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag uneinheitlich. Während die Anleger um die defensiven Sektoren einen Bogen machen, stehen die im laufenden Jahr bisher arg gebeutelten Titel im Aufwind. Geschuldet ist dies laut Händlern der US-Notenbank. Diese hob am Vortag zwar wie erwartet die Leitzinsen um satte 75 Basispunkte (BP) an, dämpfte dann aber mit ihren Aussagen die Erwartungen für weitere Zinsschritte. Darauf kam es bei den als zinssensitiv geltenden Wachstumswerten zu einem kräftigen Kursanstieg. Dieser setze sich nun auch hierzulande fort, heisst es am Markt.

In der Pressekonferenz hatte Fed-Chef Jerome Powell eine perspektivische Verlangsamung der geldpolitischen Straffung angekündigt sowie den Übergang zu einer Betrachtung "von Sitzung zu Sitzung", erklären Analysten die Kursgewinne. Dass die Leitzinsen nicht um einen vollen Prozentpunkt angehoben wurden, dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass sich in Teilen der US-Wirtschaft die Zeichen einer spürbaren Abkühlung mehrten, kommentiert die LBBW. Die am Nachmittag anstehenden US-Wachstumszahlen dürften Klarheit schaffen, ob die USA im zweiten Quartal in eine Rezession abgerutscht sind. Auskunft über die US-Inflation gibt es dann am Freitag, wenn die Angaben zu den persönlichen Konsumausgaben und Einnahmen veröffentlicht werden.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Donnerstagshandel wenig verändert.

Der Leitindex DAX begann den Handel 0,36 Prozent höher bei 13'214,41 Punkten, fällt im weiteren Handelsverlauf dann aber an die Nulllinie zurück.

Der DAX kann sich der positiven Tendenz der US-Börsen nicht anschliessen. An der Wall Street reagierten die Anleger positiv auf die Fortsetzung der Zinswende und Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Die Fed erhöhte die Leitzinsen wie erwartet um weitere 0,75 Prozentpunkte. In der Pressekonferenz habe Powell eine "perspektivische Verlangsamung der geldpolitischen Straffung sowie den Übergang zu einer Betrachtung 'von Sitzung zu Sitzung' avisiert", erklärten die Analysten Elmar Völker und Thomas Meissner von der Landesbank LBBW. Die Finanzmarktakteure hätten dies offenbar als leichte Abschwächung der zuvor restriktiven Wortwahl der Fed gewertet.

WALL STREET

Die Wall Street reagierte am Mittwoch positiv auf den grossen Zinsschritt der US-Notenbank.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas stärker und konnte nach dem US-Zinsentscheid weiter in die Gewinnzone vordringen. Bis zum Handelsende stieg er um 1,37 Prozent auf 32'196,00 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ Composite ging es noch deutlicher aufwärts. Letztlich legte er um 4,06 Prozent auf 12'032,42 Zähler zu, nachdem er bereits deutlich höher in den Handel gestartet war.

Die US-Notenbank Fed setzt ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation fort. Am Abend gab die Fed eine kräftige Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte bekannt. Der Leitzins liegt nun zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Bis Jahresende wird ein Niveau deutlich über drei Prozent erwartet.

Aus Unternehmenssicht stand die deutlich an Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison im Mittelpunkt.

ASIEN

An den asiatischen Börsen dominierten am Donnerstag grüne Vorzeichen.

In Tokio ging es für den japanischen Leitindex Nikkei leicht nach oben, er gewannt letztendlich 0,36 Prozent auf 27'815,48 Zähler.

Auch der der Shanghai Composite ging höher aus dem Handel. Zum Börsenschluss notierte der Index 0,21 Prozent im Plus bei 3'282,58 Einheiten. Der Hang Seng schloss dagegen 0,23 Prozent leichter bei 20'622,68 Einheiten.

Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag vom Kursfeuerwerk an der Wall Street wenig beeindruckt. Zwar stiegen die Indizes fast durchweg, aber die Aufschläge fielen deutlich moderater aus.

In den USA hatten die Anleger mit grosser Erleichterung darauf reagiert, dass die Notenbank wie erwartet den Leitzins um 75 und nicht um 100 Basispunkt weiter erhöhte, und der Ausblick eher taubenhaft ausfiel. Notenbankchef Powell hatte weniger aggressive Zinsschritte signalisiert und diese als potenziell datenabhängig bezeichnet. Zugleich hatte er Sorgen um eine Rezession gedämpft mit dem Verweis auf zu viele Branchen, in denen es für eine Rezession zu gut laufe.

In Tokio bremste der im Vergleich zum Vortag deutlich schwächere Dollar zum Yen etwas. Der Dollar war nach den Fed-Aussagen unter Druck geraten.

