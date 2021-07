Vor US-Leitzinsentscheid: SMI und DAX vorbörslich etwas höher -- Verluste an Asiens Börsen

SCHWEIZ

In Zürich dürfte am Mittwoch zunächst einmal Zurückhaltung das Gebot der Stunde sein.

Der SMI tendiert in vorbörslichen Indikationen moderat höher.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI beendeten den Dienstagshandel auf rotem Terrain. Sie verloren 0,56 Prozent auf 1'948,86 Punkte bzw. 0,25 Prozent auf 15'466,98 Einheiten.

DEUTSCHLAND

Auch in Deutschland dürften Anleger vorerst eine abwartende Haltung einnehmen.

Der DAX weist vor dem Handelsstart moderate Gewinne aus.

Im bisherigen Wochenverlauf verlor der Dax rund ein Prozent und rutschte zurück unter die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Im Fokus steht am Abend die US-Notenbank. Die Fed wird trotz hoher Inflationsraten wohl noch keine geldpolitische Trendwende vollziehen.

WALL STREET

Nach den jüngsten Rekordständen nahmen die Anleger an der Wall Street erst einmal Gewinne mit.

So eröffnete der Dow Jones verabschiedete sich 0,24 Prozent schwächer bei 35'059,64 Indexpunkten in den Feierabend. Auch der NASDAQ Composite gab nach und schloss 1,21 Prozent schwächer bei 14'660,58 Zählern.

Belastend wirkten sich der fortgesetzte Ausverkauf an den chinesischen Börsen sowie die Passivität vieler Anleger vor der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (Fed) aus, sagten Marktbeobachter. Frische US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse.

Zentrales Thema blieb zudem die Bilanzsaison. Die bisher vorgelegten Zahlen haben überwiegend positiv überrascht. Dem steht aber die Sorge gegenüber, dass die wieder steigenden Corona-Fallzahlen die Erholung der Wirtschaft abwürgen könnten. Überdies haben viele Unternehmen mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen. Und nicht zuletzt belastet die stark gestiegene Inflation.

ASIEN

Die Märkte in Asien präsentieren sich am Mittwoch in rot.

In Japan verliert der japanische Leitindex Nikkei um 7 Uhr MESZ 1,50 Prozent auf 27'550,48 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 0,59 Prozent abwärts auf 3'361,08 Indexpunkte. Auch in Hongkong geht es runter, dort verliert der Hang Seng 0,24 Prozent und notiert bei 25'027,16 Zählern.

Im Sog der Kursverluste an der Wall Street am Dienstag geht es auch an den Aktienmärkten in Asien am Mittwoch auf breiter Front nach unten. Dabei fallen die Verluste aber überwiegend moderat aus. Übergeordnet weiter getrübt ist die Stimmung von den jüngsten starken Verlusten an den chinesischen Börsen, die ausgelöst wurden vom verschärften Vorgehen der Regulierer in erster Linie gegen zu mächtig werdende Technologieriesen, zuletzt aber auch gegen Unternehmen aus dem Bildungssektor.

Daneben sorgen die am Abend (MESZ) anstehenden Beschlüsse der US-Notenbank für Zurückhaltung. Marktbeobachter halten es für möglich, dass sich die Notenbanker angesichts der derzeit hohen Inflationsraten falkenhafter äussern werden.

