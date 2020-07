SMI an Nulllinie -- DAX im Plus -- Asiens Börsen vorwiegend fester

Der heimische Markt zeigt sich im Dienstagshandel wenig bewegt. Der deutsche Leitindex notiert mit positiven Vorzeichen. Am Dienstag notieren die Börsen in Fernost mehrheitlich auf grünem Terrain.

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz halten sich am Dinestag zurück.

Der Leitindex SMI zeigte sich zum Handelsbeginn 0,19 Prozent höher bei 10'292,22 Zählern, fällt anschliessend jedoch an die Nulllinie zurück.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI tendieren seitwärts

Der Leitindex SMI bewegt sich in einer engen Spanne um den Vortagesschluss. Freundliche Vorgaben aus Übersee und die Hoffnung auf ein weiteres Milliardenschweres Konjunkturpaket des US-Regierung geben dabei etwas Halt. Doch die Verhandlungen zwischen den beiden politischen Lagern dürften schwierig werden, meint ein Händler. Da der Druck auf beide Parteien aber enorm hoch sei, sollten sie schlussendlich einen Kompromiss finden. Ein weiteres Thema ist die US-Notenbank Fed, die am morgigen Mittwoch ihre aktuelle Zinsentscheidung veröffentlicht. "Auch die US-Notenbank dürfte sich entschlossen zeigen, die Wirtschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten maximal zu stützen", kommentiert ein Händler. Darüber hinaus bleibe der Goldpreis ein beherrschendes Thema. "Ein Test der psychologisch wichtigen Marke von 2'000 US-Dollar dürfte nur eine Frage der Zeit sein", prognostiziert ein Börsianer.

DEUTSCHLAND

Am Dienstag fassen Anleger in Deutschland neuen Mut.

Der DAX wies zum Handelsstart einen Zuschlag von 0,37 Prozent auf 12'886,23 aus und verteidigt diesen auch im Anschluss.

Nach der Stagnation am deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn geht es am Dienstag wieder aufwärts. Die Vorgaben von der Wall Street und auch aus Fernost sind überwiegend positiv: Der Dow Jones Industrial hatte am Vorabend zugelegt, dort griffen Anleger vor allem bei Technologieaktien wieder beherzt zu. Auch die Börsen in China, Hongkong und Südkorea legten zu. Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axicorp führte die freundliche Tendenz an den Börsen auf die Erwartung zurück, dass es in den USA weitere staatliche Hilfsprogramme zur Bekämpfung der wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie geben könnte. Auch werde sich die US-Notenbank Fed am Mittwoch wohl von ihrer grosszügigsten Seite zeigen, was die Versorgung der Märkte mit Liquidität angehe, so Innes.

WALL STREET

Der Dow Jones startete zunächst wenig schwungvoll, drehte im Verlauf aber ins Plus und ging 0,44 Prozent fester bei 26'586,15 Punkten aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte dagegen deutlichere Gewinne verbuchen und ging mit einem Aufschlag von 1,67 Prozent bei 10'536,27 Zählern in den Feierabend.

Dabei sind die Blicke bereits auf die gesamte Woche mit vielen wichtigen Ereignissen gerichtet. Im Fokus stehen ein neues Stimuluspaket, Quartalsberichte herausragender Konzerne, wichtige Konjunkturdaten aus den USA und Europa sowie die aktuelle Sichtweise der US-Notenbank. So setzten Teilnehmer darauf, dass die Fed am Mittwoch ihre Haltung "lower for longer", also Niedrigzinsen für einen längeren Zeitraum, bekräftigen wird. Vor allem ab Dienstag berichten etliche US-Giganten über ihre Zahlen, insgesamt sind es in der Woche 180 der S&P-500-Unternehmen.

ASIEN

Die Börsen in Asien notieren am Dienstag mehrheitlich fester.

In Tokio verbucht der Nikkei leichte Abschläge von 0,21 Prozent bei 22'668,82 Zählern. (08.05 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil aufwärts: Der Shanghai Composite gewinnt derweil 0,29 Prozent auf 3'214,47 Indexpunkte. In Hongkong legt der Hang Seng 0,25 Prozent auf 24'663,63 Einheiten zu.

Die Aktienkurse in Asien sind am Dienstag zumeist auf dem Weg nach oben. Im Blickpunkt steht aber wie schon am Vortag das Gold. Das Edelmetall erreichte erneut ein Allzeithoch und hat zugleich das alte vom Vortag um fast 40 Dollar hinter sich gelassen. Für Rückenwind sorgt weiter der schwache Dollar, der jüngst auf den niedrigsten Stand seit rund zwei Jahren gesunken ist und sich davon in Asien nur leicht erholt. Daneben stützen weitere Faktoren die Goldnachfrage, so die weltweit überbordende, zumeist von den Notenbanken bereitgestellte Liquidität in der Corona-Krise und die Suche der Anleger nach sicheren Häfen angesichts der weiter wütenden Coronapandemie und der Spannungen zwischen den USA und China. Auch als Inflationsschutz ist das Gold gesucht, wie es heisst.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires