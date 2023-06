SMI & DAX starten stärker -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt geht am Mittwoch fester in den Handel.

Der SMI notiert zum Handelsstart in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitzindex.

Am Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine Erholung ab. Vor allem die guten Vorgaben aus den USA stützen. Die Wall Street baute nach Börsenschluss in Europa ihre Gewinne noch aus. Dabei waren nach der jüngsten Korrektur vor allem Technologiewerte gefragt. Ausgelöst wurden die Kursgewinne von den besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Diese hätten Hoffnungen genährt, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden könnte.

So waren in den USA die Auftragseingänge langlebiger Güter im Mai überraschend weiter gestiegen. Zudem kletterten die US-Hauspreise im April deutlich nach oben. Auch die Zahl der verkauften Neubauten im Mai legte unerwartet kräftig zu. Und auch die Stimmung der Konsumenten hellte sich im Juni stärker auf als erwartet. Mit Spannung warten nun die Marktteilnehmer auf die ersten Inflationszahlen einzelner EU-Länder. Dabei stehen heute die Zahlen aus Italien, morgen diejenigen aus Deutschland und am Freitag diejenigen aus der Eurozone auf dem Programm. Eine nicht zu unterschätzende Rolle könnte laut Händlern in den kommenden Tagen auch noch der Halbjahresultimo am Ende der Woche spielen. Dabei sei mit Gewinnmitnahmen und aber auch mit Kurspflege zu rechnen, heisst es weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex geht zur Wochenmitte mit leichten Aufschlägen in den Handel.

Der DAX startet am Mittwoch 0,48 Prozent fester bei 15'922,71 Punkten.

Der DAX setzt seine Stabilisierung zur Wochenmitte wohl fort. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo sich die Kurserholung nach dem europäischen Handelsende noch gefestigt hatte. Besonders Technologiewerte waren nach der jüngsten Korrektur wieder gefragt. In Asien nahm vor allem die japanische Börse diese Vorlage auf. In China strichen die Anleger derweil nach schwachen Daten zur Ergebnisentwicklung in der Industrie einige Gewinne vom Vortag wieder ein. Auch Berichte über mögliche weitere Einschränkungen seitens der USA für Ausfuhren leistungsstarker Chips nach China belasteten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag in Grün.

Für den Dow Jones Index ging es um 0,63 Prozent auf 33'926,47 Punkte nach oben.

Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 1,65 Prozent auf 13'555,67 Zähler.

In der Vorwoche hatten die Aktienmärkte weltweit wegen der grassierenden Zins- und Konjunktursorgen deutliche Kursabschläge erlitten. Dementsprechend schauten die Anleger mit Argusaugen auf Konjunkturdaten, die Hinweise auf die Verfassung der weltgrössten Volkswirtschaft sowie die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed gaben.

Diese hatte auf ihrer letzten Sitzung Mitte Juni wie weithin erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus eingelegt, aber klare Signale für weitere Anhebungen gesendet. Dabei hatte Fed-Chef Jerome Powell aber auch betont, dass die Währungshüter sich nicht festlegten und ihre konkreten Entscheidungen erst auf der jeweiligen Zinssitzung träfen. Bis zum Zinsentscheid am 26. Juli ist es noch einen Monat hin.

Die vorbörslich veröffentlichten Auftragseingänge langlebiger Güter, die im Mai gegenüber dem Vormonat überraschend weiter gestiegen waren, hatten einen moderat positiven Einfluss auf die Kurse. Ebenfalls noch vor dem Handelsstart steht der FHFA-Hauspreisindex auf der Agenda. Im frühen Handel folgten Daten für die Verkäufe neuer Häuser sowie das Verbrauchervertrauen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann letztlich 2,02 Prozent auf 33'193,99 Zähler.

In China tendieren die Indizes jedoch seitwärts: Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zeitweise 0,11 Prozent auf 3'186,03 Einheiten. In Hongkong geht es für den Hang Seng 0,04 Prozent auf 19'141,01 Indexpunkte abwärts (MEZ 08:55).

Trotz freundlicher bis fester Vorgaben der US-Börsen zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Mittwoch im Handelsverlauf nur uneinheitlich. Insbesondere an den chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai ist die Tendenz leicht negativ. Allerdings war es dort am Vortag aber auch deutlich nach oben gegangen, unter anderem befeuert von Hoffnungen auf ein Massnahmenpaket aus Peking zur Stimulierung der Wirtschaft.

An den chinesischen Börsen scheinen die günstig ausgefallenen Daten aus den USA dagegen zunächst eher Sorgen vor länger auf hohem Niveau verbleibenden Zinsen auszulösen, folgt man beispielsweise Marktanalystin Tina Teng von CMC Markets.

In der ganzen Region zählen Titel aus dem Banken- und Finanzsektor zu den Favoriten. Sie sind gesucht, weil in den USA nach den soliden Wirtschaftsdaten die Anleiherenditen gestiegen sind und ein höheres Zinsumfeld unter anderem das Kreditgeschäft der Banken lukrativer macht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires