Rezessionsängste sind zurück: SMI auf Richtungssuche -- DAX fährt erneut Gewinne ein -- Asiens Börsen mehrheitlich höher

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt verliert nach den Vortagesgewinnen vom Montag am zweiten Handelstag der Woche zunächst an Schwung und zeigt sich wenig verändert.

Der SMI ist 0,13 Prozent fester bei 10'921,06 Punkten gestartet und pendelt im Verlauf um die Nulllinie.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI starten 0,30 Prozent höher bei 1'677,37 Punkten und 0,11 Prozent höher bei 14'061,84 Zählern. Der SLI bleibt im Plus, der SPI begibt sich auf Richtungssuche.

Nach den jüngsten Gewinnen und leicht negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien halten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Das Umfeld bleibe schwierig, denn nach wie vor trieben die Rezessions- und Inflationsprobleme die Anleger um. So waren in den USA die Auftragseingänge dauerhafter Güter zwar besser als erwartet ausgefallen, doch damit stiegen die Befürchtungen, dass die US-Notenbank ihre strenge Zinspolitik fortsetzen werde.

Zudem steht der Halbjahresultimo bevor, der die Marktteilnehmer noch zu Portfolioumschichtungen und Bereinigungen veranlassen dürfte, heisst es am Markt. Und es naht die Berichtssaison für das zweite Quartal. "Und diese könnte noch für Überraschungen sorgen", sagt ein Händler. Einige Unternehmen hätten sich zuletzt dazu doch "gelinde gesagt zurückhaltend geäussert", negative Überraschungen seien also möglich. Impulse könnten am Berichtstag wieder von US-Konjunkturzahlen ausgehen. Zudem beginnt im portugiesischen Sintra das Treffen er EZB-Banker.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gewinntam Dienstag weiter an Schwung.

Der DAX ist zum Auftakt 0,59 Prozent auf 13'264,62 Punkte gestiegen und baut die Gewinne im Verlauf leicht aus.

Das Volumen ist allerdings erneut dünn, so dass die Aufwärtsbewegung auf wackeligen Beinen steht, zumal das Umfeld für Aktien schwierig bleibt. Das Vortagestief bei 13'101 Punkten, das bereits im frühen Handel getestet wurde, sollte nach Aussage von Marktteilnehmern nicht unterschritten werden, ansonsten drohe weiterer Abgabedruck.

Achten werden die Marktteilnehmer am Dienstag auf die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Eröffnung des geldpolitischen Symposiums der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra. Da der Fahrplan der EZB in Sachen geldpolitischer Straffung für die nächsten Monate bereits recht klar kommuniziert worden sei, dürfte Lagarde aber nicht mehr viel Neues präsentieren, erwarten die Devisen-Experten der Commerzbank.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag mit wechselhafter Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher und wechselte anschliessend mehrfach das Vorzeichen. Zuletzt bewegte er sich 0,20 Prozent tiefer bei 31'438,40 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite tendierte derweil ebenfalls schwächer, nachdem er zum Start zugelegt hatte. Letztendlich stand noch ein Minus von 0,87 Prozent auf 11'506,16 Zähler an der Kurstafel.

Besser als erwartet ausgefallene Auftragsdaten aus der US-Industrie wiesen darauf hin, dass die wirtschaftlichen Folgen der hohen Inflation und der Zinsanhebungen immer noch milder ausfallen als von einigen Experten erwartet. So waren die Aufträge für langlebige Güter im Mai überraschend deutlich gestiegen. Derweil ging die Commerzbank inzwischen von einer Rezession in den USA aus und erwartet, dass die Fed schon 2023 mit Zinssenkungen beginnen wird. Händler wiesen allerdings darauf hin, dass zunächst weiter die aggressive Bekämpfung der Inflation im Blickpunkt der US-Notenbank stehe.

ASIEN

An den Börsen in Fernost ging es nach der Vortageserholung mehrheitlich nach oben.

In Tokio legte der Leitindex Nikkei 0,66 Prozent auf 27'049,47 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ging es ebenfalls nach oben: Der Shanghai Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 0,89 Prozent bei 3'409,21 Zählern. Der Hang Seng gewinnt im späten Verlauf unterdessen 0,89 Prozent auf 22'428,16 Indexpunkte.

Positive Konjunkturdaten aus den USA haben die Zinsängste dort erneut angefacht, nachdem zum Ende der Vorwoche noch Spekulationen für eine Rally gesorgt hatten, dass die Zinserhöhungen möglicherweise weniger rigoros ausfallen könnten.

Händler sprechen von einer verfahrenen Situation, denn positive Wirtschaftsdaten heizten Inflation und Gegenmassnahmen der Zentralbanken an und erhöhten so das Risiko einer Rezession. Als Belastungsfaktor wird auch der mehrtägige Anstieg der Ölpreise gesehen. Die Verknappung des Angebots durch den Bann russischen Erdöls durch die G7, aber auch die Förderausfälle in Ecuador und Libyen trieben die Preise, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires