SMI startet zurückhaltend -- DAX fester -- Asiens Börsen in Rot

G20-Gipfel gestartet: Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zurückhaltend, wogegen der deutsche Leitindex DAX etwas zulegt. Die Börsen in Fernost geben zum Wochenschluss ab. Anleger an der Wall Street wagten sich am Donnerstag nur vorsichtig aus der Deckung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag etwas leichter eröffnet.

Zu Handelsbeginn notiert der SMI 0,2 Prozent tiefer bei 9'837 Zählern.

Am heutigen Freitag hat im japanischen Osaka der G20-Gipfel der führenden Industrienationen begonnen. Dabei wird an den Märkten vor allem beobachtet, welche Signale von den USA und China in Handelsfragen ausgehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex ist am Freitag mit einem Aufschlag gestartet.

Zum Handelsauftakt liegt der DAX 0,3 Prozent im Plus bei 12'308 Punkten.

Vor dem für diesen Samstag angesetzten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zum Handelsstreit hatten viele Börsianer in dieser Woche auf "Abwarten" geschaltet. Am Vortag hatten immerhin Berichte, wonach sich die beide Länder im Vorfeld der Gespräche auf einen Burgfrieden geeinigt haben sollen, Hoffnungen genährt.

WALL STREET

Am Donnerstag stützen neue Hoffnungen im Handelsstreit nicht wirklich.

Der Dow Jones eröffnete wenig verändert und bewegte sich auch anschliessend in einer engen Range um den Vortagesschluss. Er schloss mit einem minimalen Abschlag von 0,04 Prozent bei 26'526,58 Punkten.Der NASDAQ Composite begann den Tag daneben mit einem Zuwachs und gewann auch anschliessend hinzu. Er ging 0,73 Prozent fester bei 7'967,76 Zählern aus dem Handel.

Vor dem G20-Gipfel am Wochenende hielt sich die Kaufbereitschaft der Anleger an der Wall Street weiter in Grenzen. Für etwas positive Stimmung sorgte am Donnerstag immerhin ein Pressebericht, wonach sich die USA und China in ihrem Handelsstreit auf einen "vorläufigen Burgfrieden" geeinigt haben.

Die Finanzmärkte erhofften sich eine Lösung aller Probleme, schrieb Sintje Boie von der Hamburg Commercial Bank. Ein wirklicher Durchbruch sei jedoch nicht in Reichweite, zu weit lägen die Positionen auseinander. Der Handelskonflikt werde auch in den kommenden Monaten wesentlicher Risikofaktor bleiben. Für dessen Ende fordert Xi laut "Wall Street Journal" unter anderem die Aufhebung aller Strafzölle und der US-Blockade gegen Geschäfte von US-Unternehmen mit dem chinesischen Telekomriesen Huawei.

Unter den Einzelwerten wurden Boeing von neuen schlechten Nachrichten zum Problemflugzeug 737 Max belastet. Bei dem Modell soll ein neuer Softwarefehler gefunden worden sein.

ASIEN

Die Börsen in Asien verzeichnen zum Wochenschluss Verluste.

In Japan verliert der Nikkei aktuell (07:05 Uhr) 0,39 Prozent auf 21'254,19 Punkte. Etwas Unterstützung kommt von besser als erwartet ausgefallenen Industrieproduktionsdaten für Mai.

Auch in China dominieren die Bären. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,88 Prozent auf 2'970,42 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong gibt um 0,56 Prozent nach auf 28'46,41 Zähler.

Nach den Kursgewinnen am Donnerstag und im unmittelbaren Vorfeld des Treffens der Präsidenten der USA und Chinas am Samstag, gehen die Anleger an den Börsen in Ostasien auf Nummer sicher und nehmen am Freitag Gewinne mit bzw. bauen keine neuen Positionen auf.

Donald Trump und Xi Jinping werden über den Handelsstreit beider Staaten sprechen und die Hoffnungen gehen dahin, dass es zumindest so etwas wie einen Waffenstillstand geben wird und die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Zuletzt hatte es dafür aber einen Dämpfer gegeben, weil China als eine Art Vorbedingung ins Spiel gebracht hatte, dass die USA den Technologiekonzern Huawei wieder von ihrer Schwarzen Liste nehmen.

Das Trump-Jinping-Treffen drängt wegen seiner potenziellen Bedeutung für die globale Konjunktur das am Freitag in Osaka beginnende G20-Treffen fast völlig in den Hintergrund. Ohnehin erwarten sich die Akteure an den Finanzmärkten davon kaum etwas Konkretes. In den vergangenen Wochen hatte der Handelsstreit unter anderem stark mit dazu beigetragen, dass die Notenbanken weltweit wieder auf Lockerungskurs umgeschwenkt sind.

