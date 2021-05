Asiatische Börsen überwiegend stark

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas schwächer.

Der SMI eröffnete noch mit einem winzigen Minus und konnte im Handelsverlauf dann leicht ins Plus steigen. Aus dem Handel ging er dann jedoch 0,07 Prozent tiefer bei 11'340,27 Punkten.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI bewegten sich letztlich 0,19 Prozent höher bei 1'849,10 Zählern bzw. 0,01 Prozent schwächer bei 14'618,38 Punkten.

Am Freitag könnten die hemischen Indizes Rückkenwind aus Asien und den USA erhalten, wo die Futures auf Dow Jones & Co seit dem dortigen Börsenschluss ein Stück weit zulegten. So schlägt US-Präsident Joe Biden für sein erstes volles Regierungsjahr einen Haushalt in Rekordhöhe vor, um Investitionen in die Infrastruktur und den Ausbau von Sozialleistungen zu finanzieren, wie die "New York Times" und die "Washington Post" berichteten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich im Donnerstagshandel mit Abschlägen.

Der DAX verlor anfänglich etwas und verblieb auch anschliessend in der Verlustzone. Am Nachmittag schaffte er es schliesslich auf positives Terrain, sackte zum Handelsschluss jedoch erneut ab, sodass er den Börsentag mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 15'406,73 Punkten verliess.

Nach einer bislang durchwachsenen Woche dürfte es der DAX am Freitag noch einmal mit einem Anstieg versuchen. Der deutsche Leitindex war nach dem langen Pfingstwochenende am Dienstag schwungvoll gestartet mit einem Rekordhoch bei 15'568 Punkten. Bereits zum dritten Mal erwies sich die Marke von 15'500 Punkten allerdings als hohe Hürde. Neue Käufer fehlten, der DAX fiel zurück - zumal auch von der Wall Street kein frischer Wind herüberwehte. So ist die Wochenbilanz des Index bisher leicht negativ. Auch der Infrastrukturplan des neuen US-Präsidenten Joe Biden liefert kaum Impulse.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag bei den Standardwerten leicht aufwärts.

Der Dow Jones startete mit einem Plus von 0,32 Prozent und 34'432,47 Punkten in den Handel und blieb im Handelsverlauf in der Gewinnzone, bevor es mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 34'462,27 Zählern aus dem Handel ging. Der NASDAQ Composite zeigte sich unterdessen lange unentschlossen und pendelte um die Nulllinie - am Ende stand ein Mini-Minus von 0,01 Prozent auf 13'736,28 Zähler.

Gute Wirtschaftsdaten und ein Bericht über geplante US-Haushaltsausgaben für 2022 haben am Donnerstag die Standardwerte in New York angetrieben. Das Muster der vergangenen Wochen setzte sich fort: Zyklische Standardwerte profitierten von einer Wirtschaftserholung abermals stärker als die heiss gelaufenen Technologieaktien. Wie die "New York Times" unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente berichtet, wird US-Präsident Joe Biden am Freitag einen Sechs-Billionen-Dollar-Haushalt vorschlagen. Mit dem Budget sollten Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur des Landes gestärkt werden.

ASIEN

Zum Wochenausklang zeigen sich die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte mehrheitlich von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio klettert der Nikkei gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 2,18 Prozent auf 29'171 Zähler. Gestützt wird der japanische Aktienmarkt von einem zum Dollar schwächelnden Yen. Mit der gestiegenen Risikoneigung verliert der Yen an Zuspruch.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland steht daneben nahezu unverändert bei 3'611 Punkten (+0,06 Prozent). In Hongkong geht es für den Hang Seng zur gleichen Zeit um 0,54 Prozent aufwärts auf 29'271 Einheiten.

An den asiatischen Börsen wird am Freitag die Karte Konjunkturerholung gespielt. Anleger setzen dabei auf die Budgetpläne von US-Präsident Joe Biden, der Presseberichten zufolge Ausgaben von 6 Billionen Dollar für das Fiskaljahr 2022 anstrebt. Das Thema Inflation und geldpolitische Straffungen tritt dabei in den Hintergrund, obwohl Mahner die hohen US-Ausgaben als inflationstreibend ansehen. Einige Händler bemühen auch die guten wöchentlichen Arbeitsmarktdaten in den USA als Grund für die Aufschläge, gleichwohl zeigten die US-Daten insgesamt ein eher durchwachsenes Bild.

Die Karte Konjunkturerholung sticht auch bei den Eisenerzpreisen in China, die sich wieder deutlich erholen, nachdem die Preise durch Regulierungsbestrebungen Pekings zuletzt gedrückt worden sind. Händler verweisen auch hier auf die Budgetpläne in den USA. Insgesamt ziehen die Preise für Basismetalle in der gesamten Region an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires