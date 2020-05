SMI und DAX mit klaren Gewinnen -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen - Tokio sehr stark

Der heimische Leitindex und der deutsche Markt zeigen sich im Donnertagshandel fester. In Asien entwickeln sich die Kurse am Donnerstag erneut uneinheitlich. Die Wall Street-Anleger hievten die Börsen zur Wochenmitte ins Plus.

SCHWEIZ

Am Donnerstag geht es an der Schweizer Börse wieder bergauf.

Der Leitindex SMI eröffnete um 0,72 Prozent höher bei 9'786,16 Punkten und steigt aktuell weiter.

Bei den Nebenwerteindizes SLI und SPI geht es nach einem festeren Start ebenfalls weiter bergauf. Der SLI legte zur Eröffnung um 0,9 Prozent zu auf 1'455,88 Zähler, während der SPI bei 12'140,79 Einheiten um 0,57 Prozent stärker in den Handel ging.

Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte setzen sich am Donnerstag auch am Schweizer Aktienmarkt die Optimisten durch. Am Vortag hatte der Leitindex SMI vor allem unter den schwachen defensiven Schwergewichten gelitten. Diese drohen trotz guter Nachrichten bei den beiden Pharmaschwergewichten Roche und Novartis denn auch erneut zu einem Bremsklotz zu werden.

Die aktuelle Kurserholung basiere vor allem auf der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie bereits unter Kontrolle gebracht wurde und die wirtschaftliche Erholung dank der Massnahmen der Regierungen und Zentralbanken weltweit beschleunigt werden kann, kommentieren Händler. Stützend wirkten in diesem Zusammenhang auch die Nachrichten, dass der EU-Wiederaufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro langsam Fortschritte im politischen Prozess mache. Andere Marktteilnehmer warnen dagegen, dass der Aktienmarkt derzeit ein Eigenleben führe. Denn die Spannungen zwischen den USA und China über Hongkong nehmen zu.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich im Donnerstagshandel stärker.

Der DAX eröffnete mit einem Plus von 0,76 Prozent bei 11'746,78 Punkten und bleibt weiter auf grünem Terrain.

Die jüngste Erholungsrally hatte den DAX tags zuvor zeitweise bereits bis 11'747 Punkte geführt und damit knapp über die exponentielle 200-Tage-Linie, die als ein Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Damit wandele sich der ehemalige Widerstand bei dieser Marke nun in eine charttechnische Unterstützung, schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in einem Kommentar am Morgen.

"Aus technischer Sicht sind wir an einem gefährlichen Punkt angekommen", konstatierte hingegen Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Der Aktienmarkt sei massiv überkauft. Ein Rückschlag sei da schon eher der Normalfall als eine Überraschung.

An der Wall Street trieb der Optimismus hinsichtlich einer schnellen Wirtschaftserholung von der Corona-Krise den marktbreiten S&P 500 am Vortag mit viel Schwung auf ein neues Erholungshoch. In Asien verzeichnete die Börse in Hongkong am Donnerstag Verluste. Der laufende Volkskongress in China geht wohl mit einem Beschluss für das umstrittene Sicherheitsgesetz für die chinesische Sonderverwaltungszone zu Ende. Die USA beantragten eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats - die Chinesen lehnten ab.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Mittwoch positiv.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete 1,21 Prozent höher bei 25'298,63 Punkten und legte im Handelsverlauf deutlich zu. Am Ende schloss das Börsenbarometer mit einem Aufschlag von 2,21 Prozent bei 25'548,27 Punkten und konnte damit die 25'000-Punkte-Marke deutlich überspringen. Dagegen pendelte der NASDAQ Composite über lange Zeit auf rotem Terrain, bevor er es im späten Handel in die Gewinnzone schaffte und mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 9'412,36 Zählern schloss.

Die Aufholjagd an den US-Börsen in der Hoffnung auf eine wirtschaftliche Belebung ist damit zur Wochenmitte weitergegangen. Die in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich stark gestiegene technologielastige Börse Nasdaq zeigte indes kurzzeitig Ermüdungserscheinungen, bevor es auch bei den Techwerten wieder nach oben ging.

Einige Aktivitäten wie das stationäre Einkaufen, das Ausgehen zum Essen oder das Pendeln zum und vom Arbeitsplatz deuteten zunehmend auf ein "back to normal" hin, sagte Chefstratege Chris Hussey von der Investmentbank Goldman Sachs. Er wertete dies als "ermutigendes Zeichen, dass die Menschen wieder ihre Aktivitäten aus der Zeit vor der Corona-Krise aufnehmen".

ASIEN

In Asien zeigen sich die wichtigsten Indizes erneut uneinheitlich.

In Japan gewann der Nikkei bis zum Börsenschluss 2,32 Prozent auf 21'916,31 Stellen hinzu.

Auf dem chinesischen Festland drehte der Shanghai Composite im Handelsverlauf ins Plus und schloss 0,33 Prozent höher bei 2'846,22 Einheiten. In Hongkong geht es für den Hang Seng gegen 9:30 Uhr unserer Zeit hingegen abwärts. Er verliert 0,70 Prozent auf 23'138 Zähler.

Während einige Märkte der Region von den positiven Vorgaben der Wall Street und der Hoffnung auf eine baldige Erholung der Wirtschaft profitieren, geht es vor allem an der Börse in Hongkong abwärts. Die angespannte Lage in der Sonderverwaltungszone spiegelte sich damit einmal mehr in der Entwicklung des Hang Seng Index wider.

"Die Anleger unterteilen die Börsenwelt aktuell in zwei Gruppen: Indizes aus Hongkong und China werden fallengelassen, der Rest wird hochgejubelt", merkte Analyst Thomas Altmann vom Asset Manager QC Partner in einem Marktkommentar an. Angesichts der Euphorie an den meisten internationalen Börsen bestehe mittlerweile jedoch eine erhebliche Rückschlaggefahr, zumal Risiken wie die Spannungen zwischen den USA und China ausgeblendet würden.

Die USA haben nach eigenen Angaben erfolglos eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats wegen der chinesischen Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong beantragt. Chinas Vorhaben würde Autonomie und Freiheiten der Sonderverwaltungszone "grundlegend untergraben", teilte die US-Mission bei den Vereinten Nationen mit. China habe eine solche Sitzung aber blockiert.

Mit einem Beschluss für das umstrittene Sicherheitsgesetz geht am Donnerstag die Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses in Peking zu Ende. Auch bei anderen Fragen stehen die Zeichen auf Konfrontation. Der US-Kongress hat einen Gesetzesentwurf verabschiedet, in dem US-Präsident Donald Trump zu Sanktionen gegen chinesische Regierungsvertreter wegen der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren aufgefordert wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires