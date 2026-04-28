Asiens Börsen mit Verlusten

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte am Montag seitwärts.

Der SMI eröffnete die Sitzung etwas tiefer und konnte sich im Laufe des Tages nicht klar für eine Richtung entscheiden. Letztlich gab er marginale 0,03 Prozent auf 13'165,23 Punkte nach.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI kamen ebenfalls nicht vom Fleck. Sie gingen 0,12 Prozent tiefer bei 18'575,05 Zählern bzw. nahezu unverändert bei 2'105,60 Einheiten in den Feierabend.

Die Vorsicht der Investoren war zum Wochenstart auch am Schweizer Aktienmarkt greifbar. Zwar stützten die jüngsten Berichte über eine mögliche Annäherung im Iran-Konflikt die Stimmung, hiess es von Händlerseite. Allerdings hätten frühere Erfahrungen gezeigt, dass diese Art von Hoffnung auch sehr schnell zunichtegemacht werden könnte. Zuletzt machten Berichte die Runde, wonach der Iran den USA einen Vorschlag zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus unterbreitet hat - ein Schritt, der den Weg für die Fortsetzung der Friedensgespräche zwischen den beiden Parteien ebnen könnte.

Insgesamt verlief der Start in die neue Woche aber vergleichsweise ruhig. Erst ab Dienstag zieht sowohl von Unternehmens- als auch von Datenseite das Nachrichtenaufkommen deutlich an. Hierzulande stehen in den kommenden Tagen gewichtige Unternehmen wie Novartis oder die UBS mit Zahlen auf dem Plan, während international Mitglieder aus der Gruppe der "Magnificent 7" über den jüngsten Geschäftsverlauf berichten. Dazu gesellen sich wichtige Konjunktur- und Inflationszahlen sowie zahlreiche Notenbanksitzungen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich zum Wochenstart zurück.

Der DAX startete etwas fester in die Sitzung. Anschliessend baute er seine Gewinne aus, im Verlauf gab er diese jedoch wieder ab und beendete den Handel 0,19 Prozent tiefer bei 24'083,53 Punkten.

Laut dem US-Nachrichtenportal Axios schlug der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der unter anderem für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstrasse von Hormus vor.

Am Wochenende waren die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs wieder ins Stocken geraten. US-Präsident Donald Trump hatte eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan am Samstag kurzfristig abgesagt - zum zweiten Mal in einer Woche.

"Die Anleger setzen auf ein Ende des Iran-Kriegs, auf starke Quartalszahlen, die auf die Resilienz der Unternehmen trotz hoher Energiepreise hindeuten, und auf Notenbanken, die den Inflationsschub als vorübergehend ansehen und nicht an der Zinsschraube drehen", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich nach den jüngsten Rekorden am Montag uneinheitlich.

Der Dow Jones schloss 0,13 Prozent tiefer bei 49'168,28 Punkten.

Der NASDAQ Composite ging daneben 0,20 Prozent höher bei 24'887,10 Zählern in den Feierabend.

Zu Beginn einer Woche, die neben dem Iran-Krieg auch in puncto Geldpolitik und Berichtssaison wegweisend werden könnte, warteten die Anleger zunächst einmal ab. Es besteht zwar weiter Hoffnung auf eine Öffnung der Strasse von Hormus, ein diplomatischer Durchbruch ist jedoch über das Wochenende ausgeblieben.

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan am Samstag kurzfristig abgesagt - zum zweiten Mal in einer Woche. Er begründete dies auch mit einem inakzeptablen Vorschlag des Irans. Laut dem US-Nachrichtenportal Axios hatte dieser den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für eine Öffnung der Strasse von Hormus vorgelegt. Anleger bleiben aber auch am Ölmarkt skeptisch.

ASIEN

Die asiatischen Börsen geben am Dienstag nach.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,91 Prozent tiefer bei 59'989,38 Punkten, nachdem er am Vortag erstmals in seiner Geschichte die 60'000-Punkte-Marke geknackt hatte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,13 Prozent auf 4'080,87 Einheiten.

In Hongkong fällt der Hang Seng unterdessen 0,7 Prozent auf 25'744,41 Zähler.

Übergeordnet dämpfen der Iran-Krieg und der wieder gestiegene Ölpreis die Stimmung. Brent-Öl kostet fast 110 Dollar, ungeachtet eines neuen Angebots des Iran, unter Bedingungen die Blockade der Strasse von Hormus zu beenden. Wie erwartet hat die die Bank of Japan (BoJ) den Leitzins unverändert belassen, zugleich aber Zinserhöhungen in Aussicht gestellt für den Fall, dass sich die heimische Wirtschaft im Einklang mit ihren Prognosen entwickelt. Auch hoben die Notenbanker ihre Inflationsprognose an. Technologiewerte stehen in der Region meist unter Druck. Händler verweisen auf einen Bericht des Wall Street Journal, der Zweifel an der Monetarisierung von KI-Investitionen befeuere. Dem Bericht zufolge hat OpenAI die eigenen Umsatz- und Nutzerziele verfehlt. Das habe bei Führungskräften des Unternehmens Befürchtungen geweckt, die massiven Ausgaben für Rechenzentren möglicherweise nicht mehr tragen zu können. Auch ein möglicher Börsengang könnte dadurch in Frage gestellt werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires