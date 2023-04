US-Techtitel überrollen dem Markt mit Zahlen: Asiens Börsen mit Gewinnen -- SMI vorbörslich tiefer - DAX dürfte fester starten

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex zeigt sich am Freitag vorbörslich mit Verlusten.

Der SMI konnte am Donnerstag zeitweise Gewinne verzeichnen, rutschte dann jedoch ins Minus und schloss den Handel 0,03 Prozent in der Verlustzone bei 11'361,89 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und der SLI bewegten sich im Tagesverlauf in einer engen Handelsspanne um die Nulllinie herum und schlossen den Handelstag 0,09 Prozent im Plus bei 1'769,07 Zählern bzw. 0,25 Prozent im Minus bei 14'947,53 Einheiten.

Nachbörslich hatten in den USA zahlreiche Techtitel ihre Zahlen vorgelegt und mehrheitlich eher nicht überzeugt. Das dürfte auch hierzulande zum Belastungsfaktor werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag vorbörslich mit Gewinnen.

Der DAX hatte am Vortag 0,03 Prozent höher bei 15'800,45 Einheiten geschlossen.

Gute Vorgaben kommen von der Wall Street: Vor allem an der NASDAQ-Börse hatte Meta Platforms mit einem starken Quartalsbericht eine Rally ausgelöst. "Die Vorgaben aus den USA sind so gut, dass sie gar nicht ignoriert werden können. Es ist beeindruckend, wie steil es an der Wallstreet nach oben ging", schrieb am Morgen der Experte Thomas Altmann von QC Partners.

Die Richtung geben also die Wall Street und die Börsen in Asien vor. Allerdings steht mit dem Feiertag am Montag ein langes Wochenende vor der Tür. Von daher ist nicht auszuschliessen, dass Investoren nahe dem DAX-Jahreshoch ihr Risiko minimieren und verkaufen. Händler halten daher Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende für denkbar im Sitzungsverlauf.

Im Tagesverlauf sehen sich Analysten und Anleger mit einer wahren Flut von Konjunkturdaten konfrontiert. Unter anderem stehen Wachstumszahlen aus dem Euroraum und seinen Mitgliedsländern auf dem Programm. In Deutschland werden neue Inflationszahlen und Daten vom Arbeitsmarkt erwartet. In den USA wird ein von der US-Notenbank Fed besonders beäugter Inflationsindikator veröffentlicht.

WALL STREET

Die Wall Street notierte am Donnerstag höher.

Der Dow Jones legte 1,58 Prozent auf 33'827,12 Indexpunkte zu. Der NASDAQ Composite gewann unterdessen 2,43 Prozent auf 12'1422,4 Zähler.

Neue überzeugende Zahlen aus dem Technologiesektor gaben den US-Börsen am Donnerstag Auftrieb. Mit der Facebook-Mutter Meta Platforms hat ein weiteres Branchenunternehmen positiv überrascht. Am übrigen Markt bremste die Befürchtung einer Bankenkrise. Derweil ging die Bilanzsaison in eine weitere Runde. Neben den Meta-Zahlen kamen auch die Zahlen von eBay gut an. Daneben legten unter anderem American Airlines, AbbVie und MasterCard ihre Quartalsausweise vor. Nach Handelsschluss folgt mit Amazon ein weiteres Technologie-Schwergewicht, dazu ferner Intel, Amgen und die Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US.

Unter den Konjunkturdaten des Tages hat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des ersten Quartals enttäuscht. Die US-Wirtschaft wuchs nur etwa halb so stark wie von Ökonomen angenommen. Allerdings sind die Verbraucherausgaben im Quartal deutlich gestiegen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging derweil in der Vorwoche überraschend zurück.

ASIEN

Am Aktienmarkt in Fernost dominieren am Freitag die Bullen.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 1,04 Prozent auf 28'754,14 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich 0,70 Prozent auf 3'308,94 Punkte zu. Aufwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 0,63 Prozent auf 19'965,26 Punkte gewinnt.

Nach äusserst starken Vorgaben der Wall Street laufen die Börsen Asien aufwärts. Nach starken Geschäftszahlen von US-Technologiegiganten, zuletzt Meta Platforms, hatte der Nasdaq-Composite 2,4 Prozent zugelegt. Etwas gebremst wird die Euphorie durch Amazon-Zahlen vom späten Donnerstag, die eine Verlangsamung des Wachstums im Cloud-Geschäft aufgezeigt haben. Dagegen hatte Intel, ebenfalls am späten Donnerstag, starke Geschäftszahlen vorzuweisen. Allmählich macht sich aber auch Vorsicht vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank kommende Woche breit, bei der mit einer Anhebung um 25 Basispunkte gerechnet wird.

Daneben stehen die Aussagen der Bank of Japan in den Fokus. Die Bank kündigte eine Überprüfung der Geldpolitik an, liess aber ihre Zinsziele unverändert, da die Inflation voraussichtlich bald unter 2 Prozent fallen werde. Zuvor hatten Verbraucherpreise aber eine Beschleunigung angezeigt, was die Bank unter einen gewissen Druck setzt. Die Industrieproduktion ist gegenüber dem Vormonat gestiegen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires