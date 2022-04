SMI und DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Donnerstag an.

So eröffnete der SMI mit einem Zuwachs um 0,38 Prozent bei 12’097,77 Punkten und vergrössert diesen anschliessend noch.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI weisen zwischenzeitlich grüne Vorzeichen aus.

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch am Donnerstag im Erholungsmodus. "Stabilisierung in einem insgesamt unsicheren Umfeld heisst weiter die Devise", kommentiert ein Händler. Denn insgesamt bleibe die Situation weiterhin sehr fragil. "Die aktuelle Konsolidierung sollte nicht überschätzt werden", fügt er an. Dennoch scheint sich der erste Schock über Russlands weitere Eskalation erst einmal zu legen. Am Dienstag hatte das Land angekündigt, Polen und Bulgarien den Gashahn zuzudrehen. Die Berichtssaison laufe unterdessen auf Hochtouren, habe sich aber bislang als relativ heterogen erwiesen, heisst es zudem von Händlerseite.

Bei den ausverkaufsgeplagten US-Technologieaktien wiederum scheine sich eine Bodenbildung abzuzeichnen, die nicht zuletzt durch die am Vorabend veröffentlichen Zahlen des Facebook-Mutterkonzerns Meta gestützt werde. Am heutigen Donnerstag stehen mit Apple und Amazon weitere wichtige Branchenvertreter auf der Agenda. Zudem könnten die anstehenden Konjunktur- und Preisdaten aus Europa und den USA noch einmal Dynamik in den Handel bringen. "Alles steht und fällt mit der weiteren Inflations- und Konjunkturentwicklung", fasst ein Experte zusammen. Sollte dieses Tandem weiter auseinanderdriften, könne es zu wesentlich tieferen Kursständen kommen. "Nicht ganz ohne Brisanz werden in diesem Jahr auch die Ergebnisse für das zweite Quartal sein - somit zieht sich die Unsicherheit noch mindestens bis in den Juli hinein."

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Donnerstag in Kauflaune.

So startete der DAX mit einem Gewinn von 0,82 Prozent bei 13'907,06 Zählern und baut diesen im weiteren Handelsverlauf sogar noch aus.

Bereits im asiatischen Börsengeschäft hatte sich eine verhalten freundliche Tendenz durchgesetzt. Nach dem jüngsten Rücksetzer des DAX habe dieser zumindest auf kurze Sicht Erholungspotenzial, schrieb die Landesbank Helaba.

Am Nachmittag dürften Inflationsdaten aus Deutschland das Interesse auf sich ziehen. Bei einer Inflation von deutlich über sieben Prozent steht die Europäische Zentralbank (EZB) seit einiger Zeit erheblich unter Druck, dem Beispiel der US-Notenbank Fed zu folgen und die Zinsen anzuheben. Dies zusammen mit Rezessionssorgen hatte die Aktienmärkte zuletzt belastet.

WALL STREET

Zur Wochenmitte fanden die US-Märkte keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones startete höher in den Handel und bewegte sich dann weiter auf grünem Terrain. Zeitweise fiel er jedoch unter die Nulllinie zurück. Er beendete den Tag mit einem Zuwachs von letztlich 0,19 Prozent bei 33'302,26 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg zum Handelsbeginn minimal. Im Anschluss kletterte er ebenfalls weiter ins Plus, gab seine Gewinne schlussendlich jedoch wieder abgab. Sein Schlussstand: 12'488,93 Zähler (-0,01 Prozent).

Im Mittelpunkt standen Quartalsausweise bedeutender Unternehmen wie Microsoft, der Google-Mutter Alphabet oder Texas Instruments, um nur einige zu nennen.

Der Dow hatte tags zuvor den tiefsten Stand seit sechs Wochen erreicht und der Nasdaq 100 sogar das niedrigste Niveau seit fast einem Jahr. Allerdings hatte es am Montag schon einmal einen Erholungsversuch gegeben, der sich als nicht nachhaltig erwiesen hatte. Bestimmende Faktoren an den Börsen bleiben der Ukraine-Krieg, Lockdown-Massnahmen in China und der inflationsbedingte Handlungsbedarf, der die US-Notenbank Fed bei ihren geldpolitischen Straffungen unter Druck setzt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag von ihrer freundlichen Seite.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einen Gewinn von 1,75 Prozent bei 26'847,90 Zählern. In Tokio halfen dabei die Zentralbank und der schwächere Yen. Letzterer sackte auf ein 20-Jahrestief ab, nachdem die japanische Notenbank ihre ultraexpansive Geldpolitik bestätigt hat, auch wenn sie ihre Inflationsprognose für 2022 von 1,1 auf 1,9 Prozent anhob. Zugleich senkte sie den Ausblick für das Wirtschaftswachstum.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite daneben um 0,58 Prozent auf 2'975,49 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong zog bis Handelsende um 1,65 Prozent auf 20'276,17 Stellen an.

In China wurden laut Marktteilnehmern Hoffnungen auf Lockerungen der Lockdowns gespielt, auch wenn die Infektionszahlen in Schanghai noch erhöht seien. Daneben trugen die im ersten Quartal um 8,5 Prozent gestiegenen Industriegewinne zur guten Stimmung bei. Am Vortag war es in Schanghai bereits zu einer 2,5-prozentigen Erholungsally gekommen, nachdem der chinesische Präsident Infrastrukturinvestitionen angekündigt hatte. Auch das wirkte weiter stützend, meinten Händler.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires