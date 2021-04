Börsen in Asien ohne klare Richtung

SCHWEIZ

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt hielten sich am Dienstag zurück.

Der SMI eröffnete etwas leichter und notierte auch anschliessend im Minus. Sein Schlussstand: 11'092,08 Zähler (-0,63 Prozent).

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI wiesen rote Vorzeichen aus. Der SLI verabschiedete sich letztlich mit einem Minus von 0,67 Prozent auf 1'800,71 Punkte, während der letztlich 0,56 Prozent auf 14'295,28 Stellen verlor.

Am Mittwochmorgen gehen weder von den Vorlagen aus den USA und Asien noch vom Umfeld stärkere Impulse aus. Anleger dürften auf die Fed-Sitzung warten. Erwartet wird, dass die US-Notenbank am Abend die sehr lockere Geldpolitik und damit auch die monatlichen Anleihekäufe von 120 Milliarden Dollar bestätigt. Ähnlich wie die EZB dürfte die US-Notenbank eine Diskussion um einen Ausstieg noch vermeiden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag in Rot.

Der DAX startete mit einem kleinen Verlust und baute diesen im weiteren Handelsverlauf aus. Beim Läuten der Schlussglocke belief sich der Abschlag noch auf 0,31 Prozent bei 15'249,27 Punkten.

Der DAX dürfte es am Mittwoch weiter ruhig angehen lassen. Auch in den USA traten die Indizes auf der Stelle vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwoch. Bei Experten gilt es als ausgemacht, dass die Notenbank die Zügel locker lässt und keine Zinsänderung vornimmt.

"Entscheidend wird sein, wie sich Jerome Powell in der Pressekonferenz zur Zukunft des Anleihenkaufprogrammes äussert", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Einige hofften, dass der Fed-Chef bereits konkretere Orientierungspunkte für erste Reduzierungen geben könnte. Altmann rechnet jedoch nicht damit, dass die Fed in ihrer Geldpolitik straffer wird, solange die Arbeitslosenquote deutlich über ihrem Vor-Pandemie-Niveau liegt.

Die Berichtssaison habe die Anleger derweil bisher nicht enttäuscht, so Altmann weiter. "Da die Aktienmärkte bereits ein goldenes Zeitalter einpreisen, reicht sie aber auch nicht als Impuls für weiter steigende Kurse."

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich die Anleger am Dienstag zurückhaltend.

Der Dow Jones startete 0,14 Prozent niedriger bei 33'932,13 Einheiten und notierte später mit leicht positiven Tendenzen. Mit einem Plus von 0,02 Prozent ging es bei 33'974,93 Zählern in den Feierabend. Für den NASDAQ Composite endete der Dienstagshandel aber auf rotem Terrain, der Techwerteindex gab 0,34 Prozent auf 14'090,22 Zähler ab.

Börsianer sehen die Anleger derzeit in Wartestellung, bevor in diesen Tagen die Berichtssaison der Unternehmen so richtig ins Rollen kommt und die US-Notenbank Fed am Mittwoch über ihren Leitzins entscheidet. Laut Frank Wohlgemuth von der National-Bank berichten in Wochenverlauf fast ein Drittel der 500 im marktbreiten S&P-Index gelisteten Unternehmen, darunter Technologie-Riesen wie Alphabet, Apple oder Microsoft.

ASIEN

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Mittwoch lustlos.

Der japanische Leitindex Nikkei steht gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 0,44 Prozent höher bei 29'119 Punkten. Hier wirken neue Verbraucherpreisdaten stützend.

Auf dem chinesischen Festland bewegt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3'443 Zählern um seinen Vortagesschluss. Der Hang Seng zeigt sich derweil ebenfalls kaum bewegt: Er gewinnt nur 0,05 Prozent auf 28'956 Punkte hinzu.

Die US-Börsen geben am Mittwoch keine klare Richtung vor. Viele Blicke seien auf die Beschlüsse der US-Notenbank später am Tag gerichtet, heisst es. Mehrheitlich wird erwartet, dass US-Notenbankchef Powell die Botschaft der jüngeren Vergangenheit wiederholen wird, wonach die extrem lockere US-Geldpolitik noch für eine Weile beibehalten wird. Gleichwohl sind die Renditen am US-Anleihemarkt am Dienstag wieder merklich gestiegen, nachdem dort zuletzt tagelang relative Ruhe geherrscht hatte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires