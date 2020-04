SMI und DAX starten kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex haben am Dienstag wenig bewegt eröffnet. Die Aktienmärkte in Fernost finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung. An den US-Börsen ging es nach dem Wochenende bergauf.

SCHWEIZ

Am Heimatmarkt halten sich die Anleger am Montag zurück.

Zu Handelsbeginn notiert der Leitindex SMI gerademal 0,03 Prozent stärker bei 9'762 Einheiten.

Positive Vorgaben aus den USA und Hoffnungen auf weitere Corona-Lockerungen sorgen für Zuversicht. Der wieder gefallene Ölpreis wird hingegen mit einem Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen. Mitentscheidend für die Bewegung des Schweizer Gesamtmarktes wird sein, wie die Quartalszahlen des Schwergewichts Novartis sowie von ABB und UBS aufgenommen werden.

Generell sei am Markt etwas Zurückhaltung zu spüren, berichten Börsianer. Die stark gestiegenen Kurse liessen zum Teil Befürchtungen über neuerliche Korrekturen aufkommen. Zudem sei wegen der anstehenden geldpolitische Beschlüsse führender Zentralbanken vielerorts Abwarten angesagt. Die US-Notenbank beginnt heute ihre zweitägigen Beratungen zur Zinsentscheidung. Am Markt wird erwartet, dass das Fed allenfalls Änderungen an einzelnen Krisenprogrammen vornehmen könnte. Am Donnerstag folgt dann die EZB mit ihrem Zinsentscheid und womöglich weiteren Coronamassnahmen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet am Dienstag kaum verändert.

Zum Handelsauftakt steht der DAX 0,01 Prozent tiefer bei 10'658,47 Stellen.

Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten der Corona-Pandemie wird beim Blick auf den Ölmarkt wieder gedämpft. Nach der jüngsten Stabilisierung gaben hier die Preise wieder kräftig nach. Die Lage ist unverändert kritisch: Einer wegen der Corona-Krise wegbrechenden Nachfrage steht ein viel zu hohes Angebot gegenüber. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Erdöl in die verbliebenen freien Lager fliesst. Nach Einschätzung der Experten von der US-Bank Goldman Sachs könnten die weltweiten Lager für Rohöl innerhalb der nächsten drei Wochen voll sein.

Unternehmensseitig stehen die Aktien von Wirecard im Fokus. Der Zahlungsdienstleister sieht sich durch die KPMG-Sonderprüfung wegen Vorwürfen der Bilanzmanipulation weiter entlastet. Derweil geht die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street fassten am Montag neuen Mut.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial baute seinen anfänglichen Gewinn aus und schloss letztendlich 1,51 Prozent höher bei 24'133,78 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite schloss 1,11 Prozent fester bei 8'730,16 Einheiten, nachdem er bereits mit einem klaren Plus eröffnet hatte.

Gestützt wurde die Stimmung von Hoffnungen auf eine Entspannung in der Corona-Krise. In Europa geht die Zahl der Neuansteckungen zurück und in vielen Ländern werden die strengen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie schrittweise gelockert. Auch einige US-Bundesstaaten erlauben die Öffnung von Einzelhändlern, Restaurants und anderen Ladengeschäften wieder. Selbst im hart getroffenen Bundesstaat New York wird über Lockerungsmassnahmen nachgedacht.

Die Warnungen von Medizinern über ein zu forsches Vorgehen bei der Lockerung der Auflagen wird in den USA überhört. Finanzminister Steven Mnuchin stellte bereits eine Konjunkturerholung im Juni in Aussicht.

ASIEN

Am Dienstag entwickeln sich die asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.

In Japan fällt der Nikkei aktuell (06:36 Uhr) um 0,40 Prozent auf 19'703,55 Punkte.

Dagegen haben in China die Bullen die Oberhand. Auf dem chinesischen Festland ksteigt der Shanghai Composite um 0,11 Prozent auf 2'818,48 Einheiten. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng einen Zuwachs um 0,77 Prozent auf 24'466,42 Stellen.

Nach den Aufschlägen zum Wochenauftakt werden mancherorts Gewinne mitgenommen. In den USA beginnt im späteren Tagesverlauf die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, deren Ergebnis am Mittwochabend deutscher Zeit bekanntgegeben wird, so dass die asiatischen Börsen erst am Donnerstag darauf reagieren können. Auch das ist für viele Anleger ein Grund, sich zurückzuhalten.

Überdies ist die Handelswoche feiertagsbedingt an einigen Börsen verkürzt. In Japan ruht der Börsenhandel am Mittwoch wegen des "Tags des Showa", in Hongkong und Südkorea am Donnerstag wegen "Buddhas Geburtstag".

Zentrales Thema ist nach wie vor die Coronavirus-Krise. Hoffnungen, dass die Kontaktbeschränkungen gelockert oder gar aufgehoben werden und die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann, wechseln sich ab mit der Angst vor den konjunkturellen Folgen der Pandemie. Daneben läuft die Bilanzsaison auf Hochtouren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires