Zahlenflut am heimischen Berichtstag: SMI gibt im Dienstagshandel nach -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen beenden Dienstagshandel uneinheitlich

SCHWEIZ

An heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag etwas abwärts.

Der SMI ist mit einem Abschlag von 0,32 Prozent bei 11'183,25 Punkten in den Handel gestartet und bleibt im Verlauf auf rotem Terrain. Auch die Nebenwerteindizes SPI (Start: -0,39 Prozent bei 14'393,65 Punkten) und SLI (Start: -0,36 Prozent bei 1'775,33 Zählern) geben leicht nach.

Im Dienstagshandel bewegen sich die Kurse am Schweizer Aktienmarkt überwiegend abwärts. Zunächst müssen Investoren die erste Zahlenflut verarbeiten - ähnlich viele Abschlüsse wie heute stehen auch an den kommenden zwei Handelstagen auf der Agenda. Dabei sei in den Zahlen Licht und Schatten zu finden, heisst es am Markt. Mit dem heutigen Handelstag geht dann auch ein insgesamt volatiler Monat zu Ende. Nach dem starken Jahresauftakt in den ersten Börsenwochen im Januar ist den Märkten in den letzten Wochen zunehmend die Puste ausgegangen.

Darüber hinaus rücken Inflationsdaten zurück in den Fokus. Speziell die Import-/Exportpreise aus Deutschland und die jeweils höher als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreise aus Frankreich und Spanien stehen im Blick. Dazu wurden auch die heimischen BIP-Daten sowie das Wirtschaftswachstum in Frankreich veröffentlicht. So stagnierte die Schweizer Wirtschaft im vierten Quartal. In den USA wird im weiteren Tagesverlauf auf den wichtigen Index der Einkaufsmanager in Chicago für Februar und das Verbrauchervertrauen geschaut. "In vielen Fällen gilt, dass bessere Daten die Sorge vor stärkeren Zinsschritten bei den Notenbanken befeuern dürften."

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag mit Verlusten.

Der DAX gab zum Auftakt 0,53 Prozent auf 15'299,79 Punkte nach und bleibt im Verlauf im Minus.

Nach dem starken Wochenstart tut sich der DAX am Dienstag zunächst schwer. Der deutsche Leitindex pendelt aktuell um seine 21-Tage-Linie. Am Vortag hatte er sich zeitweise bis auf 15'481 Punkte erholt, hatte es dann aber doch nicht ganz an die Charthürde um 15'500 Punkte geschafft. An der Wall Street hatte es am Montag einen Erholungsversuch gegebenen, der aber zum Handelsende immer mehr in sich zusammenfiel. Im Fokus stehen an diesem Dienstag unter anderem Zahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.

Der Dow Jones gewann 0,22 Prozent und schloss bei 32'889,29 Zählern. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 0,63 Prozent höher bei 11'466,98 Indexpunkten.

Zuletzt hatten höher als erwartet ausgefallene Teuerungsdaten die Sorgen vor einem weiter rigiden Zinskurs der US-Notenbank wieder geschürt. Belastend kam hinzu, dass sich Mitglieder der Fed für weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation ausgesprochen hatten.

"Die US-Wirtschaft erweist sich als wesentlich robuster, als viele Marktteilnehmer noch vor wenigen Monaten erwartet hatten", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management. Die Kombination aus höherer Inflation, besserer Wachstumsstimmung und falkenhafterer Politik habe die meisten Anleger dazu veranlasst, sich in die Bunker zu flüchten, während andere die relative Sicherheit des immer noch hoch bewerteten US-Dollars suchten, so Innes. Zudem richteten sich die Blicke auf die weiter einlaufenden Geschäftszahlen von Unternehmen.

ASIEN

Die Börsen in Asien haben den Dienstagshandel uneinheitlich beendet.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem marginalen Plus von 0,08 Prozent bei 27'445,56 Zählern.

In Festland-China ging es schlussendlich ebenfalls aufwärts: Der Shanghai Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 3'276,04 Punkten in den Feierabend. In Hongkong ging es unterdessen abwärts: Der Hang Seng verlor im Dienstagshandel 0,78 Prozent auf 19'787,36 Punkte.

Die Märkte profitierten nur teilweise von den leichten Gewinnen der Wall Street. Zu einer stärkerer Erholung reichte es freilich nicht. Vielmehr herrschte eine abwartende Haltung vor. "Die Erwartungen steigender Leitzinsen sind dies- und jenseits des Atlantiks unverändert präsent und zuletzt hat auch die Zuversicht, dass das Zinsniveau nach dem Erreichen des Zinshochs bereits in der zweiten Jahreshälfte sinken könnte, gelitten", hiess es von der Helaba. "Den in dieser Woche anstehenden Stimmungsindikatoren vor allem in den USA kommt daher ein hohes Gewicht zu. Einen ersten Vorgeschmack gibt es im Hinblick auf die Stimmungslage im Verarbeitenden Gewerbe bereits heute."

Sollten die Daten stark ausfallen und die Inflation hoch bleiben, könnten sich die Spekulationen in Richtung noch höherer US-Leitzinsen entwickeln, so Marktanalyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Für die Börsen drohe dies eine erhebliche Belastung zu werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires