Ukraine-Krieg: SMI und DAX deutlich leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verbucht am Montag kräftige Verluste.

So eröffnete der SMI 1,09 Prozent tiefer bei 11’857.86 Punkten und liegt auch anschliessend klar in der Verlustzone.

Auch Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentieren sich nach einem schwachen Start im weiteren Verlauf in Rot.

Der Krieg in der Ukraine bestimmt auch zum Wochenstart das Geschehen an den Finanzmärkten. Dass die Verluste hierzulande vergleichsweise überschaubar sind, verdankt der Leitindex SMI vor allem seinen defensiven Schwergewichten Nestlé und Roche. Generell bleibt die Lage aber auch weiterhin angespannt. Über das Wochenende hat der russische Präsident Wladimir Putin seine Atomstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Der Westen hat mit verschärften Sanktionen gegen Russland reagiert. So hat die EU schwerwiegende Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt, darunter ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren. Auch werden russische Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk SWIFT ausgeschlossen.

"Russland bekommt die Antwort auf den Einmarsch in die Ukraine und damit den Krieg jetzt am eigenen Leib zu spüren, wenn auch zunächst nur im Finanzsektor", kommentiert ein Händler. "Die verschärften Sanktionen scheinen zu wirken, denn die russische Zentralbank greift zu harten Massnahmen." So erhöhte sie den Leitzins auf 20 Prozent und will Ausländern die Veräusserung von Aktien verbieten, um einen kompletten Kollaps des Finanzsystems zu verhindern. Doch auch für die westlichen Mächte bleibt der Krieg nicht ohne Belastungen. So werden die bereits schwachen globalen Lieferketten durch den Krieg weiter strapaziert. "Zum einen fehlen Vorprodukte, die in der Ukraine gefertigt werden, zum anderen fehlen die ukrainischen LKW-Fahrer, um eben diese Produkte zu transportieren", heisst es in einem Kommentar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erleidet am Montag mit kräftige Abschläge.

So startete der DAX 2,08 Prozent tiefer bei 14'263,73 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf tief im Minus.

Die verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland lasten am Montag auf den Kursen am deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex DAX sackt deutlich ab, da der Westen die Sanktionsschraube gegen Russland wegen der Invasion in die Ukraine weiter anzieht und zusätzliche Waffen an die ukrainischen Streitkräfte liefert.

"Es gilt zu berücksichtigen, dass die Marktreaktionen bis jetzt und per saldo überschaubar geblieben sind, was in Anbetracht des von Russland angefachten Krieges in Europa und der indirekten Drohung mit Atomwaffen überrascht", erklärte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. Von Panik sei keine Spur, wenngleich die Schwankungen gross bleiben dürften.

In der Nacht zum Montag setzte die Europäische Union (EU) ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft, darunter ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren. Auch werden russische Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk SWIFT ausgeschlossen. Die Bundesregierung vollzog eine Kehrtwende und beteiligt sich ebenfalls an den Waffenlieferungen an die Ukraine, die Bundeswehr soll zudem besser ausgestattet werden und 100 Milliarden Euro als Sondervermögen für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhalten.

WALL STREET

Der US-Leitindex setzte vor dem Wochenende seine Erholung fort.

Der Dow Jones zeigte sich am Freitag ausgesprochen freundlich und legte um 2,51 Prozent bei 34'058,75 Punkte zu. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte höher und kletterte um 1,64 Prozent auf 13'694,62 Zähler.

Die Hoffnung auf eine mögliche Lösung im Ukraine-Krieg hat an der Wall Street zum Wochenausklang die Kurse nach oben getrieben. Russland ist nach Angaben des Kreml zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit. Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Selenskyj Bereitschaft zu Gesprächen signalisiert. Putins Bedingung für ein Gespräch soll jedoch die Kapitulation der Ukraine sein. Kritisch dürfte es nach Einschätzung aus dem Handel auch werden, wenn es um die Forderungen Russlands um eine Entmilitarisierung der Ukraine gehe.

"Angesichts der stark negativen Stimmung scheint der Markt die Ukraine-Krise als systemisches Risiko zu interpretieren", so Florian Ielpo, Leiter der Makroabteilung bei Lombard Odier. Es sei aber wichtig, sich daran zu erinnern, dass geopolitische systemische Risikoereignisse wie der Brexit, die Nordkorea-Krise und die Trump-Wahl in den USA alle von kurzer Dauer gewesen seien. Ein langfristiger Bärenmarkt werde in der Regel nicht durch geopolitische Unruhen ausgelöst, daher geht Lombard Odier davon aus, dass die Korrektur vorübergehend sein wird.

ASIEN

Die asiatischen Börsen fanden am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Japan schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem kleinen Gewinn von 0,19 Prozent auf 26'526,82 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite um 0,32 Prozent auf 3'462,31 Zähler. In Hongkong gab der Hang Seng hingegen um 0,24 Prozent auf 22'713,02 Einheiten ab.

Am Aktienmarkt herrschte Verunsicherung, festzumachen an zum Teil heftiger Volatilität, aber keine Panik - obwohl der russische Machthaber Wladimir Putin die Atomstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft versetzt hatte. Anleger hätten einen ganzen Berg an negativen Information vom Wochenende zu verarbeiten gehabt, die Auswirkungen von manchem sei auch noch nicht völlig klar, so Dow Jones Newswires. Dies spreche weiterhin für eine hohe Volatilität.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires