SMI und DAX nach Feiertagspause stärker erwartet -- Asiens Märkte im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich freundlich präsentieren.

So eröffnete der SMI legt vorbörslich zu.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden im Plus erwartet.

Positive Vorgaben der Wall Street sollten stützen. Eine zunehmende Rolle könnte in den verbleibenden Handelstagen des Jahres das sogenannte Window Dressing spielen, also die gezielte Kurspflege einzelner Aktien durch institutionelle Anleger wie Portfoliomanager mit dem Ziel, die eigene Bilanz nach aussen besser aussehen zu lassen. Die Umsätze dürften dünn ausfallen. Handelbare Nachrichten sind Mangelware, und viele Akteure dürften im laufenden Jahr nicht mehr aktiv werden.

DEUTSCHLAND

Die Anleger dürften am Mittwoch zugreifen.

Der DAX gewinnt vorbörslich.

Der DAX dürfte mit moderaten Gewinnen in die letzte, verkürzte Handelswoche des Jahres starten. Es wird mit einem ruhigen Handel gerechnet, denn die meisten grossen Investoren haben mit dem nahenden Jahresausklang die Bücher bereits geschlossen. Gleichwohl sind deutlichere Kursbewegungen bei Einzelwerten nicht ausgeschlossen. Mit einem DAX-Plus von bislang rund einem Fünftel ist 2023 ein erfolgreiches Börsenjahr. Einen grossen Teil dieses Gewinns fuhr der Index in einer Jahresendrally von Ende Oktober bis Mitte Dezember ein, die in einem Rekordhoch knapp über 17'000 Punkten gipfelte. Seither konsolidiert er, denn die Erwartungen an die Notenbanken der USA und der Eurozone in puncto baldiger Zinssenkungen sind bereits sehr hoch.

WALL STREET

Am Dienstag zeigte sich die Wall Street mit freundlicher Tendenz.

Der Dow Jones Index bewegte sich während der gesamten Sitzung im Plus und schloss denn auch 0,43 Prozent höher bei 37'545,33 Zählern. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls höher und ging 0,54 Prozent stärker bei 15'074,57 Punkten in den Feierabend.

Viel Bewegung gab es nicht, an einigen Börsen in Asien und in ganz Europa wird erst am Mittwoch wieder gehandelt. Das Volumen an den US-Börsen fiel vor diesem Hintergrund schwach aus, weswegen die Aussagekraft von Kursbewegungen beschränkt ist.

Die veröffentlichten Daten zum US-Immobilienmarkt zeigten zwar einen weiteren Preisanstieg. Die Erwartungen von Experten wurden allerdings teilweise nicht erfüllt.

Intel legten an der Dow-Spitze zeitweise um 4,5 Prozent zu. Der Chipkonzern wird insgesamt 25 Milliarden US-Dollar investieren, nachdem die dortige Regierung Zuwendungen von 3,2 Milliarden Dollar beschlossen hatte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost legen am Mittwoch zu.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 aktuell (7.11 Uhr MEZ) 1,11 Prozent auf 33'674,44 Punkte.

In China dominieren ebenso die Bullen: Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite um 0,23 Prozent auf 2'905,52 Zähler an. In Hongkong kann der Hang Seng ein Plus von 1,6 Prozent auf 16'601,85 Einheiten verbuchen.

An den Börsen in Asien überwiegen am Mittwoch die positiven Vorzeichen, nachdem die Wall Street am Vorabend etwas fester geschlossen hat. Nach wie vor setzen Anleger auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank. Davon profitieren in Asien vor allem Aktien der Technologiebranche.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires