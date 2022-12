Nach der Weihnachtspause: SMI und DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel wird nach den Feiertagen im Plus erwartet.

So eröffnete der SMI notiert vorbörslich fester.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften zulegen.

Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag im Plus erwartet. Die Nachrichtenlage ist dünn, allgemein wird zunächst mit einem impulsarmen Handel "zwischen den Jahren" gerechnet. Die Corona-Lockerungen mit der teilweisen Aufhebung der Quarantäneregelungen in China schreiten derweil voran. So hebt China ab dem 8. Januar die Quarantäne-Pflicht für Einreisende auf. Positiv wird hier an der Börse vermerkt, dass die Politik das Ende der Null-COVID-Politik stringent verfolgt und so das Wachstum schneller als erwartet einsetzen dürfte. Als Indiz dafür wird gewertet, dass der Preis für Öl weiter steigt, so handelt Brent 0,8 Prozent höher bei 84,67 Dollar.

DEUTSCHLAND

Nach der Weihnachtspause dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag von Gewinnen geprägt sein.

Der DAX wird vorbörslich höher taxiert.

Der DAX dürfte oberhalb von 14'000 Punkten in die letzte Handelswoche des Börsenjahres 2022 gehen. Damit dürfte sich das Auf und Ab des Index um die rund runde Marke herum aus der Woche vor Weihnachten fortsetzen. "Auch in den kommenden Handelstagen sollte keine grössere Änderung der aktuellen Lage erwartet werden", prognostizierte der Börsenexperte Christoph Geyer. An der Wall Street hatten sich die Kurse am Freitag im späten Handel aufgerappelt, der Leitindex Dow Jones Industrial hatte ein halbes Prozent zugelegt und nur knapp unter dem Tageshoch geschlossen. Die asiatisch-pazifischen Börsen haben diese Vorgaben an diesem Dienstag aufgenommen und tendierten fester. Gleichwohl ist mit einem erratischen Börsengeschehen zu rechnen angesichts fehlender Impulse einerseits und zu erwartender dünner Handelsumsätze andererseits. Für etwas Unterstützung sorgt die fortgesetzte Lockerung der Corona-Einschränkungen in China. Das Land, durch das gerade eine starke Corona-Welle rauscht, kündigte ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik an. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, werde die Gefahrenstufe des Coronavirus ab dem 8. Januar herabgesenkt. Damit einhergehend müssen Reisende nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street zeigten sich vor der Weihnachtspause leicht zuversichtlich.

Der Dow Jones zeigte sich vor den Feiertagen freundlich und legte letztlich um 0,53 Prozent auf 33'203,93 Zähler zu. Der NASDAQ Composite pendelte während der Sitzung in der Nähe seines Vortagesniveaus und erzielte zum Handelsschluss mit 10'497,86 Punkten ein leichtes Plus von 0,21 Prozent.

Am letzten Handelstag vor dem verlängerten Weihnachtswochenende hat sich die Wall Street am Freitag mit leichten Aufschlägen gezeigt. Hier wird erst am kommenden Dienstag wieder gehandelt. Der Handel verlief vor dem Hintergrund deutlich niedrigerer Umsätze in recht ruhigen Bahnen. Neuste Konjunkturdaten deuteten an, dass die hohe Inflation die Konsumfreude der US-Verbraucher dämpft. Der private Konsum gilt als tragende Säule der US-Wirtschaft. Dies belastete die Indizes aber nur leicht. Dagegen gingen die Inflationserwartungen erneut zurück.

Die persönlichen Einkommen stiegen im November zwar etwas stärker als erwartet, dafür erhöhten sich die Ausgaben der US-Verbraucher jedoch weniger deutlich als angenommen. Das von der US-Notenbank stark beachtete Inflationsbarometer, der PCE-Preisindex, deutete derweil auf ein Nachlassen des Inflationsdrucks. Der Index stieg auf Jahressicht im November um 5,5 Prozent; im Oktober hatte der Anstieg noch 6,1 Prozent betragen. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember dagegen stärker als erwartet aufgehellt. Zudem verringerten sich auch hier die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten im Vergleich zum Vormonat auf 4,4 von 4,9 Prozent.

Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter schrumpften im November stärker als angenommen. Dagegen legten die Neubauverkäufe im November entgegen der Erwartung zu. "Die Märkte sind viel zuversichtlicher geworden, dass wir den Höhepunkt der Inflation überschritten haben, aber um die Fed zu beschwichtigen, muss der Arbeitsmarkt anfangen, sich abzuschwächen", sagte Derek Halpenny, Head of Research für globale Märkte in der europäischen Region bei der MUFG Bank.

ASIEN

Die grössten Aktienmärkte in Asien legen am Dienstag zu.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt aktuell (7.10 Uhr MEZ) 0,22 Prozent auf 26'464,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil 0,9 Prozent auf 3'093,21 Zähler zu. In Hongkong bleibt der Handel feiertagsbedingt noch geschlossen. Am 23. Dezember gab der Hang Seng letztlich 0,44 Prozent auf 19'593,06 Punkte ab.

Überwiegend im Plus tendieren die Börsen in Asien am Dienstag. Beobachter verweisen auf das Ende der pandemiebedingten Beschränkungen in China, mit dem Anleger eine Wiederbelebung der Konjunktur und eine Entspannung der Lieferkettenproblematik verknüpfen. Die Umsätze sind jedoch "zwischen den Jahren" recht dünn. Viele Händler nutzen die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für einen Urlaub. Die Aktienmärkte in Hongkong und Sydney sind am Dienstag noch geschlossen wegen eines Ersatzfeiertags, da der erste Weihnachtsfeiertag in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires