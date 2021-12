SMI und DAX mit moderaten Verlusten -- Asiens Börsen etwas leichter

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel verläuft am Montag in ruhigen Bahnen.

Der SMI tendiert kurz nach Handelsbeginn etwas leichter.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren ebenfalls mit minimal negativer Tendenz.

Die Vorgaben aus den USA sind zwar positiv. Aber in Asien haben die Kurse dagegen nachgegeben. Die Marktteilnehmer würden sich wohl erst nach und nach an den Markt herantasten müssen, sagt ein Händler. Anleger und Händler seien in der Altjahreswoche abwesend. Damit könnten auch keine grösseren Volumina erwartet werden, heisst es weiter. Ob in den vier noch verbleibenden Handelstagen des Jahres 2021 der SMI noch ein neues Rekordhoch erreicht, werde sich zeigen. "In einem dünnen Markt braucht es ja eigentlich nicht viel", sagt ein Händler. "Ein wenig Window dressing genügt dabei eventuell schon."

Als mögliche Störfaktoren werden weiterhin vor allem die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus und deren mögliche Folgen genannt. Weil immer mehr Beschäftigte krankheitshalber ausfallen, fehle den Unternehmen Personal. So haben unter anderem US-Fluggesellschaften in den vergangenen drei Tagen nach Virus-Ausbrüchen wegen Personalengpässen Tausende von Flügen streichen oder verschieben müssen. Ein anderes Thema, das wie Corona die Märkte auch 2022 beschäftigen dürfte, ist die Inflation, über die sich immer mehr Menschen Gedanken machten, wie etwa eine Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis zeigt.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland lehnen sich in der letzten Handelswoche des Jahres nicht mehr weit aus dem Fenster.

Der DAX startet mit einem Abschlag von 0,32 Prozent bei 15'705,53 Punkten.

Für die ruhige Zeit zwischen den Jahren zeichnet sich eine kleine Atempause ab, nachdem der DAX vor Weihnachten eine Erholungsrally hingelegt hatte. Dabei hatte der Index mit der 21-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie wichtige kurz- und längerfristige Trendindikatoren zurückerobert. Rückenwind war dabei von positiven Daten zur Wirtschaftslage der USA gekommen, sowie von der Hoffnung, dass die Omikron-Variante des Coronavirus vergleichsweise mild verlaufen könnte. Zudem stützt die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank weiterhin.

WALL STREET

Der Handel in den USA gestaltete sich am Donnerstag freundlich.

Der Dow Jones ging wenig fester in die letzte Sitzung vor Weihnachten und legte dann weiter zu. Am Abend standen noch Gewinne von 0,55 Prozent auf 35'950,56 Punkte an der Kurstafel. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Start geringe Zuschläge aus, die er anschliessend noch ausbaute. In das lange Wochenende ging er schliesslich 0,85 Prozent höher bei 15'653,37 Zählern.

Am letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen hielten sich die Umsätze in Grenzen. Vorbörslich wurden besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten veröffentlich. Die Auftragseingänge langlebiger Güter legten im November um 2,5 Prozent zu. Die wöchentlichen US-Erstanträge blieben unverändert. Allerdings nahm auch der Inflationsdruck weiter zu: Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) stieg um 0,5 Prozent auf Monats- und 4,7 (4,1) Prozent auf Jahressicht. Die US-Notenbank nutzt den PCE-Deflator bevorzugt als Inflationsmass. "Es wird allgemein erwartet, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht, wenn nicht im ersten Quartal, dann in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. Es könnte allerdings sein, dass man bis zur zweiten Hälfte 2022 warten muss, bis die Zentralbanken sich entspannen", meinte Andrew Cole, Head of Multi-Asset bei Pictet Asset Management gegenüber Dow Jones Newswires.

ASIEN

Am Montag geht es an den asiatischen Märkten ruhig zu.

In Japan gibt der Nikkei derzeit (7.07 Uhr MEZ) 0,25 Prozent auf 28'712,78 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,31 Prozent nach unten auf 3'606,89 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verbleibt derweil noch in der Feiertagspause. Er schloss am vergangenen Donnerstag 0,40 Prozent höher bei 23'193,64 Stellen.

An den asiatischen Börsen tut sich am Montag zunächst nicht viel. Im Verlauf drehen aber immer mehr Aktienmärkte deutlicher nach unten ab. Feíertagsbedingt ruht der Handel in Hongkong. In China schwächelt der Aktienmarkt etwas heftiger: Während sich die Coronainfektionen weltweit ausbreiten, meldet China am Wochenende die höchsten Infektionszahlen seit 21 Monaten. Zugleich ist die chinesische Notenbank offenbar bereit, der Wirtschaft stärker unter die Arme zu greifen - dies gilt auch für den kriselnden Immobiliensektor.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires