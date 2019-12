SMI höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

Am heimischen Aktienmarkt geht es vor dem Wochenende weiter aufwärts. Der DAX bewegt sich auf grünem Terrain. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag mehrheitlich freundlich.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse zeigt sich vor dem Wochenende freundlich.

Der Leitindex SMI bewegt sich am Morgen über seinem Schlusskurs von Montag.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI konnten am Montag einen kleinen Zugewinn verbuchen.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zum Wochenschluss freundlich. Positive Vorgaben aus den USA und China dürften die Anleger in nachweihnächtlicher Kauflaune halten, heisst es am Markt. Gehoben werde die Stimmung einmal mehr von der Hoffnung auf ein baldiges Abkommen der USA mit China im Handelsstreit. Zudem sorgten gute Zahlen vom Onlinehandel für gute Stimmung an der Wall Street.

Das Geschäft dürfte nach den Weihnachtsfeiertagen und an der zweitletzten Sitzung im zu Ende gehenden Jahr in ruhigen Bahnen verlaufen. "Viele Marktteilnehmer haben eine Brücke ins neue Jahr geschlagen und sind daher gar nicht am Markt", sagt ein Händler. In Schweiz und in weiten Teilen Europa geht der Handel an den Kapitalmärkten nach den Weihnachtsfeiertagen erst heute wieder los. In den USA startete das Geschäft hingegen schon am Donnerstag wieder. Allerdings waren auch dort die Umsätze unterdurchschnittlich, weil zahlreiche Händler und Anleger ebenfalls im Urlaub sind oder die Bücher bereits geschlossen haben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt tendiert am Freitag höher.

Der DAX eröffnet 0,28 Prozent höher bei 13'338,32 Punkten.

Nach der Weihnachtspause verbucht der deutsche Aktienmarkt am Freitagmorgen Gewinne. Angeschoben wird er dabei von einer starken Wall Street. Insgesamt wird jedoch mit einem recht eher ruhigen Handel gerechnet, da viele Investoren die Bücher bereits geschlossen und sich in den Urlaub verabschiedet haben.

WALL STREET

Am Donnerstag ging es in den USA weiter leicht nach oben.

Der US-Leitindex Dow Jones schloss 0,37 Prozent höher bei 28'621,39 Punkten. Auch der NASDAQ Composite zeigte sich freundlich und legte um 0,78 Prozent auf 9'022,39 Punkte zu.

Am US-Aktienmarkt ist es nach der Weihnachtspause bei dünnen Umsätzen aufwärts gegangen. Für positive Stimmung sorgten die Aussichten auf einen baldigen endgültigen Abschluss des Teil-Handelsabkommens zwischen den USA und China sowie gute US-Handelsdaten aus dem Weihnachtsgeschäft. Alle drei Leitindizes erreichten Rekordhochs, der Nasdaq-Composite stieg erstmals in seiner Geschichte über 9.000 Punkte.

Dank der "guten Nachrichten von der Handelsfront" und der starken Handelsumsätze "bleiben die Bullen am Ruder", schrieb Peter Cardillo, Chef-Marktökonom von Spartan Capital Securities.

Das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer lag auf dem endgültigen Abschluss eines "Phase-1"-Handelsabkommens zwischen den USA und China. Am Mittwoch hatte ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums gesagt, Peking und Washington befänden sich in "enger Kommunikation über detaillierte Arrangements für die Unterzeichnung des Deals". An Heiligabend hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, der "Deal ist fertig, und wird jetzt nur noch übersetzt". Auch kündigte er eine Unterzeichnungszeremonie mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping für Januar an.

Bei den Einzelwerten stand die Nike-Aktie im Fokus, nachdem das Unternehmen nach Handelsende am Donnerstag Quartalsergebnisse bekannt gegeben hatte. Der Sportartikelhersteller steigerte in seinem zweiten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig und übertraf auch die Erwartungen - die Aktie fiel dennoch.

ASIEN

Am Freitag zeigen sich die asiatischen Aktienmärkten uneinheitlich.

Der Nikkei gibt vor dem Wochenende gegen 07:00 MEZ 0,24 Prozent ab auf 23'867,77 Einheiten.

Daneben verbucht der Shanghai Composite ein Plus von 0,20 Prozent auf 3'013,45 Punkte. In Hongkong kann der Hang Seng dagegen 1,13 Prozent gewinnen auf 28'178,90 Zähler.

An den Börsen in Asien überwiegen am Freitag die positiven Vorzeichen, nachdem die Wall Street am Vorabend neue Allzeithochs erreicht hat. Stützend wirkten gute Nachrichten zum Einzelhandel in den USA, der rekordhohe Umsätze im Weihnachtsgeschäft vermeldet hatte.

Das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer liegt jedoch auf dem endgültigen Abschluss eines "Phase-1"-Handelsabkommens zwischen den USA und China. Am Mittwoch hatte ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums gesagt, Peking und Washington befänden sich in "enger Kommunikation über detaillierte Arrangements für die Unterzeichnung des Deals". An Heiligabend hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, der "Deal ist fertig, und wird jetzt nur noch übersetzt". Auch kündigte er eine Unterzeichnungszeremonie mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping für Januar an. Dies stimmt auch die Anleger in Asien optimistisch.

Ermutigende Daten kommen am Freitagmorgen aus der chinesischen Industrie, deren Gewinne im November auf Jahressicht um 5,4 Prozent gestiegen sind und damit so deutlich wie seit acht Monaten nicht mehr. Daneben hat der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang Erwartungen befeuert, dass die chinesische Notenbank bald die Mindestreserveanforderungen für die heimischen Banken lockern könnte. Damit solle die Kreditvergabe an kleinere Unternehmen erleichtert werden, sagte Li am Dienstag. Die Analysten von Nomura rechnen mit einer Senkung der Mindestreserveanforderung um 50 Basispunkte zum chinesischen Neujahrsfest Ende Januar.

