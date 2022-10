EZB im Fokus: SMI und DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag abwärts.

So eröffnete der SMI 0,38 Prozent tiefer bei 10'776,39 Punkten und gibt auch anschliessend nach.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI präsentieren sich zeitweise in Rot.

Eine wahre Flut an Unternehmenszahlen ist am Donnerstagmorgen über die Märkte geschwappt. Am Nachmittag steht dann noch die EZB mit ihrem jüngsten Zinsentscheid an. Davor sei nicht mit grossen Sprüngen zu rechnen, heisst es einstimmig im Handel. So gibt denn auch der Schweizer Aktienmarkt im frühen Handel nur moderat nach. Hierzulande stehen die beiden Blue Chips Credit Suisse und Swisscom vor allem mit den Aussagen jenseits der Zahlen im Fokus

Was die EZB betrifft, gilt es als ausgemacht, dass die Währungshüter den Leitzins um 75 Basispunkte anheben werden. Was die Märkte aber vor allem interessiert, sind Aussagen zum geldpolitischen Ausblick. Denn nähmen die Notenbanker zumindest verbal den Fuss vom geldpolitischen Bremspedal, wären die Zutaten für eine positive Wende am Aktienmarkt gegeben.

In den USA stehen am Abend nach Börsenschluss mit Amazon, Apple und Intel weitere wichtige Tech-Grössen auf der Agenda.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer.

So startete der DAX 0,32 Prozent tiefer bei 13'152,99 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Minus.

Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag nachgegeben. Die EZB wird nach Einschätzung einer überwiegenden Mehrheit von Volkswirten die Leitzinses erneut deutlich um 0,75 Prozentpunkte anheben. Die Notenbank dürfte damit auf die Rekord-Inflation in der Eurozone reagieren, die zuletzt eine Jahresrate von fast zehn Prozent erreicht hat.

Es wäre schon eine ziemlich grosse Überraschung, wenn die Europäische Zentralbank den Leitzins nicht um 0,75 Punkte anheben würde, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Kanadas Notenbank habe am Vortag aber nur den kleineren Schritt gewählt und Wachstumsrisiken als Grund dafür genannt. Zudem seien die Preise für Erdgas auf dem Spotmarkt zeitweise sogar in den negativen Bereich gefallen. Deshalb besteht Stanzl zufolge am Markt die Hoffnung, dass die EZB zumindest ein Signal für eine nachlassende Geschwindigkeit bei den zukünftigen Zinsschritten gibt.

Im Fokus steht zudem weiter die Berichtssaison der Unternehmen.

WALL STREET

Nach drei festen Handelstagen zeigten sich die US-Anleger am Mittwoch nicht mehr in Kauflaune.

Der Dow Jones schloss bei 31'839,11 Punkten um nur minimale 0,01 Prozent fester. Zum Handelsstart hatte er 0,3 Prozent auf 31'738,44 Punkte verloren, war im Anschluss dann jedoch zeitweise in die Gewinnzone gedreht, bevor er wieder auf die Nulllinie zurückfiel. Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem deutlichen Minus von 2,04 Prozent auf 10'970,99 Zählern aus dem Handelstag - und damit fast genau auf dem Niveau, das er zum Handelsstart hatte. Gestartet war der Tech-Index nämlich mit einem Verlust von 2,05 Prozent bei 10'969,02 Zählern und konnte sich auch im Handelsverlauf nicht aus dem roten Bereich herauskämpfen.

Vor allem Technologieaktien standen massiv unter Druck, nachdem Unternehmenszahlen aus dem Sektor für lange Gesichter gesorgt hatten. Am Dienstagabend hatten Microsoft, Alphabet und Texas Instruments ihre Bücher geöffnet und dabei manche Besorgnis geweckt. "Diese Unternehmen sind wirklich wichtige Indikatoren für die Werbung und die Waren- und Dienstleistungsströme", sagte Fahad Kamal, Chief Investment Officer bei Kleinwort Hambros: "Wenn sich das Werbewachstum verlangsamt, verstärkt dies die Angst vor einem Gewinnrückgang."

Die grossen sechs der Techbranche - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Netflixund Meta - stehen für 23 Prozent des Werts imS&P-500.

Mit der Verlagerung auf die Berichtssaison trat das Thema Zinsen für den Moment etwas in den Hintergrund. Am Dienstag hatten schwach ausgefallene Preisdaten vom Immobilienmarkt die Fantasie geweckt, dass der Zinspfad der US-Notenbank weniger steil ausfallen könnte als befürchtet.

ASIEN

Die asiatischen Börsen finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio verbucht der Nikkei aktuell (06:30 Uhr) enen Verlust von 0,10 Prozent bei 27'404,71 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,07 Prozent auf 2'997,42 Zähler. In Hongkong steigt der Hang Seng hingegegn um 1,74 Prozent auf 15'584,56 Punkte.

Teilnehmer verwiesen auf die leicht negativen Vorgaben von der Wall Street, wo vor allem die Werte aus dem Technologiesektor unter Druck standen.

Am südkoreanischen Finanzmarkt setzte die Aktie von Samsung ein Zeichen und zog um über zwei Prozent an. Der Elektronikkonzern hatte angesichts der zurückgehenden Nachfrage für Speicherchips im dritten Quartal zwar unter dem Strich deutlich weniger verdient. Allerdings will der Konzern trotz der eingetrübten Rahmenbedingungen die Investitionen ausbauen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires