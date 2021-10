Asiatische Börsen geben nach

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz zeigten sich am Dienstag optimistisch.

Der SMI notierte zum Handelsbeginn etwas fester und verblieb auch anschliessend in der Gewinnzone. Am Abend wies er noch Gewinne von 0,69 Prozent auf 12'146,52 Punkte aus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI notierten im Tagesverlauf ebenfalls im Plus und beendeten die Sitzung letztendlich 0,75 Prozent höher bei 1'971,23 Zählern bzw. 0,45 Prozent stärker bei 15'606,28 Einheiten.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten mit Marktrelevanz auf dem Plan. Grösste Beachtung dürften Auftragsdaten aus der US-Industrie auf sich ziehen, da sie Hinweise auf die Investitionstätigkeit der Unternehmen geben.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt war am Dienstag von Zuschlägen geprägt.

Der DAX eröffnete den Handel mit einem Plus und legte auch anschliessend zu. Letztendlich verliess er die Sitzung 1,01 Prozent fester bei 15'757,06 Punkten.

Der DAX dürfte am Mittwoch zunächst einen kleinen Teil seiner bisherigen Wochengewinne wieder abgeben. Die Marke von 16'000 Punkten und das 30 Punkte darüber liegende Rekordhoch vom August bleiben jedoch im Fokus.

Entscheidende Äusserungen von Währungshütern aus der Eurozone sind heute nicht zu erwarten, da sie sich vor einer Zinssitzung mit öffentlichen Auftritten stets zurückhalten. Die EZB entscheidet an diesem Donnerstag über ihre Geldpolitik.

WALL STREET

Die US-Börsen befanden sich am Dienstag wieder auf Rekordkurs.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas fester und legte anschliessend weiter zu. Dabei erzielte er zeitweise neue Bestmarken. Letttendlich wies er Gewinne von 0,04 Prozent auf 35'756,42 Punkte aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte zum Start bereits deutlich zulegen und behielt sein positives Vorzeichen dann. Er beendete die Sitzung schliesslich 0,06 Prozent höher bei 15'235,71 Zählern.

Dabei wurden die US-Aktienmärkte durch gute Quartalszahlen bedeutender Unternehmen in der aktuellen Berichtssaison, die mittlerweile in vollem Gange ist, gestützt. Inflations- und Wachstumssorgen rückten damit etwas in den Hintergrund. Wie dpa berichtete, haben laut Bloomberg mehr als 80 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500-Index, die bisher ihre Bücher geöffnet haben, bessere Ergebnisse als erwartet vorgelegt.

Unter den Einzelwerten standen unter anderem Facebook, UPS, General Electric und 3M mit Zahlenvorlagen im Fokus der Anleger.

ASIEN

An den Märkten in Asien kommt es am Mittwoch zu Verlusten.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 0,54 Prozent auf 28'950 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,92 Prozent schwächer bei 3'565 Punkten.

Der Hang Seng in Hongkong verliert derweil 1,52 Prozent auf 25'642 Stellen.

Leicht positive Vorgaben der US-Börsen verpuffen, sie werden von Sorgen um den chinesischen Immobilienmarkt und die hohe Inflation weltweit überlagert.

Die chinesischen Behörden haben nun den Gründer des in Schieflage geratenen Immobilienriesen Evergrande aufgefordert, sein persönliches Vermögen zur Rückzahlung von Schulden zu verwenden. Im Laufe der Woche ende eine Frist für die Bedienung einer Dollar-Anleihe des Konzerns, betonen die Experten von IG dazu. Evergrande zeigen sich aktuell wenig verändert. Zudem hat ein weiterer chinesischer Immobilienkonzern Probleme.

